YOĞURT KÜRÜ KAÇ GÜN VE NE ZAMAN YAPILMALI?

Son dönemlerde zayıflama kürleri arasında en popüler hale gelen kürlerden olan yoğurt diyetini en az 10 gün boyunca uygulamak gerekiyor. Bölgesel incelme (örneğin; göbek ve basen gibi) istiyorsanız 2 hafta kadar uygulamanız daha doğru olacaktır. Uygulama süresince eğer hassas bir mideye sahipseniz ya da reflü gibi hastalığınız varsa bu süreyi kısa tutmalısınız. Ayrıca bu kürlerin ne kadar uygulanacağından çok ne zaman uygulanacağı da önemli.

İster kahvaltı öncesinde aç karına ister akşam yatmadan önce yoğurt diyetini uygulayın ve metabolizmanızı hızlandırın.