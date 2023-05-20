Eğer detoks suyu sıcak olarak hazırlanmış ise çok beklemeden tüketilmesi gerekir fakat soğuk hazırlanmış ise malzemelerin iyice karışma amacı ile buzdolabında 12 saat gibi bir süre bekletilmeli. İçerikleri blenderdan geçirerek daha hızlı karışmasını sağlayabilirsiniz.

Son olarak iyice aroması ve tatları birbirine karışmış detoks suyunu içeriklerden süzüp afiyet ile tüketebilirsiniz.

Detoks suyunun pek çok çeşidi bulunmakta ve küçük bir araştırma ile damak tadınıza göre hangisinin iyi olacağını öğrenip ona göre hazırlayabilirsiniz.