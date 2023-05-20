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Yaza sağlıklı ve fit girmenin sırrı besinlerde saklı! Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte fazla yağlardan kurtulmak isteyenler için diyet listeleri hazırlanmaya başladı. Uzmanlar en doğru yöntemin egzersizle birlikte yapılan doğru bir beslenme olduğunu belirtiyor. Her bünyenin zayıflama düzeyi farklı olsa da ödem atmaya yardımcı olan detoks suları imdadımıza yetişiyor. Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi ile yaza fit girmek artık çok kolay!

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  • Yaza sağlıklı ve fit girmenin sırrı besinlerde saklı! Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi

    Detoks suyunun yağ yakma konusunda inanılmaz etkileri olduğunu birçoğumuz biliyoruz. Ne var ki henüz bu harika ve doğal içeceğin gücünden yararlanmamış olanlar var. Vücuttaki zararlı yağları yakmaya birebir detoks suları kilo vermenin en sağlıklı yollarından birisi. Kilo verme yolculuğunda en önemli aşamalardan birisi vücutta biriken ödemi atmaktır. Detoks suyu ise bunun için inanılmaz bir yardımcı olarak imdadımıza yetişiyor. Peki uyurken bile yağ yakan detoks suyu nasıl yapılır? İşte yağlarınızı uyurken eriten detoks suyu tarifi
  • Yaza sağlıklı ve fit girmenin sırrı besinlerde saklı! Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi

    GECE UYURKEN YAĞ YAKAN KÜR TARİFİ

    Bu karışımı yatmadan önce içmek vücudunuzu uyarır ve yağ yakmasına yol açar.

    Malzemeler:

    1 demet maydanoz

    1 limon

    1 yemek kaşığı elma sirkesi

    1 çay kaşığı bal veya zencefil

    1 çay kaşığı tarçın

    2 su bardağı su
  • Yaza sağlıklı ve fit girmenin sırrı besinlerde saklı! Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi

    Tek yapmanız gereken, bu malzemeleri bir karıştırıcıya koymak ve gece uyumadan önce bu detoks etkisi yaratan karışımı tüketmek.
  • Yaza sağlıklı ve fit girmenin sırrı besinlerde saklı! Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi

    YEMEKLERDEN ÖNCE İÇİLDİĞİNDE YAĞ YAKAN DETOKS SUYU TARİFİ

    - Yarım limon suyu

    - 1 avuç maydanoz

    - Yarım salatalık

    - Yarım yeşil elma

    - 5 dal nane
  • Yaza sağlıklı ve fit girmenin sırrı besinlerde saklı! Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi

    İçerisine blenderdan çekmek için sıvı kaynağı olarak 1 su bardağı su ya da 1 adet sade soda veya 1 kupa demlenmiş soğumuş yeşil çay koyarak çekiyorsunuz.

    Bu karışımın mutlaka anlık yapıp içilmesi gerekiyor.
  • Yaza sağlıklı ve fit girmenin sırrı besinlerde saklı! Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi

    DETOKS SUYU NE İŞE YARAR?

    Son dönemlerin en çok araştırılan ve tüketilen içecekleri arasında bulunan detoks suyu; vücuttaki yağ yakımının hızlanmasına yardımcı olur ve toksinleri uzaklaştırarak atılmasını sağlar. Vücut içerisindeki yabancı bileşenlerin ve toksinlerin temizlenmesine, detoks adı verilir. Sağlıklı vücut işleyişi adına fazlalıkların giderilmesini sağlayan detoks suyu, zindelik ve enerji sağlar. Vücuttaki zararlı bileşenlerin atılmasına yardımcı olan detoks suyu, toksin atımını hızlandırmaya katkı sağlar.
  • Yaza sağlıklı ve fit girmenin sırrı besinlerde saklı! Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi

    Vücudu arındırmaya yardımcı olan detoks suyu, çevresel faktörler, sigara ya da alkol benzeri kötü ve zararlı alışkanlıklar, kötü beslenme, yanlış ve bilinçsiz ilaç kullanımı ve son olarak fazla stres sonucu vücutta birikmiş olan zararlı maddeleri atmada inanılmaz etkiler sunar. İnsan vücudu birikmiş olan bu zararlı maddeleri kendiliğinden atar. Fakat toksinlerin fazlaca artması sonucu vücudu arındıran organlara fazla yük biner ve zamanla işlevsiz hale gelir. Bu yüzden detoks ile bu hayati organları dinlendirip iyi duruma getirmek mümkün.
  • Yaza sağlıklı ve fit girmenin sırrı besinlerde saklı! Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi

    DETOKS SUYU NASIL HAZIRLANIR?

    Detoks suyu hazırlama konusuna gelince dışarıdan satın almanız yerine evde kendiniz hazırlamanız, dışarıda satılanların katkı maddesi içermesinden dolayı daha sağlıklıdır.

    Evde detoks suyunun hazırlanışı aşağıdaki gibidir;

    Öncelikle detoks suyunu hazırlayacağınız meyveyi, sebzeyi ya da otu seçmeniz gerekiyor.

    Ardından seçtiğiniz içeriği doğrayabilir, ezebilir ya da rendeden geçirebilirsiniz.

    İçeriği güzel bir şekilde ezdiğinize göre suya ekleyebilirsiniz.
  • Yaza sağlıklı ve fit girmenin sırrı besinlerde saklı! Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi

    Eğer detoks suyu sıcak olarak hazırlanmış ise çok beklemeden tüketilmesi gerekir fakat soğuk hazırlanmış ise malzemelerin iyice karışma amacı ile buzdolabında 12 saat gibi bir süre bekletilmeli. İçerikleri blenderdan geçirerek daha hızlı karışmasını sağlayabilirsiniz.

    Son olarak iyice aroması ve tatları birbirine karışmış detoks suyunu içeriklerden süzüp afiyet ile tüketebilirsiniz.

    Detoks suyunun pek çok çeşidi bulunmakta ve küçük bir araştırma ile damak tadınıza göre hangisinin iyi olacağını öğrenip ona göre hazırlayabilirsiniz.
  • Yaza sağlıklı ve fit girmenin sırrı besinlerde saklı! Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi

    DETOKS DİYETİ ZAYIFLATIR MI?

    Detoks diyetleri sadece zayıflamak için yapılacak diyetler gibi değildir fakat bazı detoks diyetleri sonucu düşük kalori aracılığı ile kişinin kilo vermesini sağlayabilir. Bu diyetleri bir egzersiz ile birlikte desteklemez iseniz hiçbir fayda alamazsınız.
  • Yaza sağlıklı ve fit girmenin sırrı besinlerde saklı! Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi

    Eğer zayıflamaktan kastınız tartıdaki kilo ibresinin geriye doğru hareket etmesiyle evet, detoks zayıflatır. Ancak vücuttan atılan fazla su yani ödem olduğu için bu kısa süreli etkinin uzun vadeli bir zayıflama olmadığı aşikar.
  • Yaza sağlıklı ve fit girmenin sırrı besinlerde saklı! Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi

    Ancak detoks ile beraber sağlıklı beslenmeye ve yaşam alışkanlıklarına hayatınızda yer açarsanız kilo vermenin de sizin için kolaylaşacağını düşünebilirsiniz. Diğer bir deyişle, detoks tarifleri ile yağ vermeniz, kısa sürede yağ yakmanız imkansız ancak uzun vadede düzenli antioksidan içerikler tüketerek kilo kaybettiğinizi görebilirsiniz.
  • Yaza sağlıklı ve fit girmenin sırrı besinlerde saklı! Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi

    DETOKSUN FAYDALARI NELERDİR?

    Detoksun kişiyi enerjisini arttırmaktan, erken yaşlanmayı engellemeye kadar pek çok faydası bulunmaktadır.

    Detoksun bütün faydaları aşağıdaki gibidir;
  • Yaza sağlıklı ve fit girmenin sırrı besinlerde saklı! Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi

    İnsan vücudu içerisinde birikmiş olan zararlı maddelerin vücuttan dışarı atılmasını sağlar,

    Kan dolaşımının iyileşmesine fayda sağlar,

    Kişinin gün içinde zinde ve enerjik olmasına katkı da bulunur,
  • Yaza sağlıklı ve fit girmenin sırrı besinlerde saklı! Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi

    Sindirim ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye de rol oynar,

    Hazımsızlık durumunu ya da şişkinliği giderir,

    Kişinin erken yaşlanmasını önleyebilir,

    İnsan vücudunun mutlaka ihtiyaç duyduğu demir, iyot, çinko ya da kobalt gibi mikro besinleri almasında yardımcı olur.

     
  • Yaza sağlıklı ve fit girmenin sırrı besinlerde saklı! Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi

    Cilde ve saç sağlığına iyi gelir,

    Kişinin stresini yönetmesinde yardımcı olabilir,

    Uzun vadede detoks tüketimi sonucunda zararlı alışkanlık, bağımlılıklardan kurtulabilir. Bununla birlikte sağlıklı bir gıda tüketimi yani sağlıklı bir beslenme alışkanlığı sağlayabilir, tatlı gibi gereksiz ve zararlı gıda alışkınlıklarını engelleyebilir.
  • Yaza sağlıklı ve fit girmenin sırrı besinlerde saklı! Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi

     

    Serbest radikal adı verilen toksik maddelerin varlığı kronik hastalıklara davetiye çıkarıyor. Detoks tarifleri içinde yer alan antioksidanlar sayesinde serbest radikallere karşı savaşıyor.

    Vitamin ve mineral dolu detoks suları ile sindirim ve bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi sağlanıyor. Özellikle düzenli C vitamini alımı, bağışıklık sistemine fayda getiriyor.

    National Library of Medicine'de yer alan bilgilere göre, su ve detoks tarifleri tüketimi ile sıvı alımı arttığında kişilerin kilo verme eğilimi de yükseliyor.

     
  • Yaza sağlıklı ve fit girmenin sırrı besinlerde saklı! Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi

    Detoks tariflerinin pH’ı dengelediğine dair bir mit var, oysa kan hücrelerinin pH’ını beslenmeyle değiştirmek imkansız. Buna ek olarak detoksun vücudu tamamen arındırdığı da gerçek değil. Vücudumuzda yararlı ve yararlı olmayan birçok bakteri var.
  • Yaza sağlıklı ve fit girmenin sırrı besinlerde saklı! Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi

    Toksinler, serbest radikaller de bedenimizin bir parçası. Bu bileşenlerin sadece detoks içeceği içerek tamamen ortadan kalkacağına inanmak doğru değil. Detoks suları ve sıvı alımı, bedenin toksinlerden arınmasını sağlamak üzere metabolizmayı hızlandırıyor ancak mucizevi bir etki beklememelisiniz.
  • Yaza sağlıklı ve fit girmenin sırrı besinlerde saklı! Uyurken bile yağ yaktıran detoks suyu tarifi

    Detoks suyu tarifi ile fayda elde etmenin asıl kriteri ise yaşam alışkanlıklarınız oluyor. Eğer bol sıvı tüketerek şeker alımını kısıtlıyorsanız, sağlıklı beslenme ve spora özen gösteriyorsanız daha çok fayda görebilirsiniz. Ancak sadece detoks tarifleri içerek ve sağlıksız beslenerek/yaşayarak beklediğiniz faydalara erişmeniz oldukça güç.

    Kaynak: National Library of Medicine

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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