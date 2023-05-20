Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Limonun üzerine biraz tuz ve karabiber koyunca bakın ne oluyor…

Limon, biber ve tuz hepimizin mutfağında sıklıkla kullanılan üç malzemedir. Yemeklerde ve salatalarda sıklıkla kullandığımız bu üçlü olmazsa olmazlarımızdandır. Peki bu malzemeleri daha birçok amaç için kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte bu üç bileşenin birlikte ve hatta ayrı ayrı iyi gelen etkileri!

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Mucize bir tedavi: Limonun üzerine biraz tuz ve karabiber koyunca bakın ne oluyor…

    Limon, karabiber ve deniz tuzu yüzyıllardır ilaç olarak kullanılan üç maddedir. Limon, besin değeri ve sağlık yararları nedeniyle oldukça saygı gören bir narenciye meyvesidir. 
  • Mucize bir tedavi: Limonun üzerine biraz tuz ve karabiber koyunca bakın ne oluyor…

    Limon suyu son derece güçlü bir ilaçtır ve antibakteriyel ve bağışıklığı güçlendirici özellikleriyle bilinir.
  • Mucize bir tedavi: Limonun üzerine biraz tuz ve karabiber koyunca bakın ne oluyor…

    Tuz, tıpkı su ve oksijen gibi vücut için vazgeçilmezdir. Tuz, sağlığı korumak için önemli olan temel bir besindir.
  • Mucize bir tedavi: Limonun üzerine biraz tuz ve karabiber koyunca bakın ne oluyor…

    Karabiber, antibakteriyel ve ateş düşürücü özellikleri nedeniyle uzun süredir geleneksel bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu kombinasyonun çeşitli rahatsızlıklarla savaşmanıza yardımcı olması şaşırtıcı değil! Bir limonun üzerine tuz ve karabiber koymak muhtemelen daha önce hiç aklınıza gelmemiştir. Neden yapalım ki? Çılgınca gelebilir ama mutlaka denemelisiniz!
  • Mucize bir tedavi: Limonun üzerine biraz tuz ve karabiber koyunca bakın ne oluyor…

    Limon, biber ve tuz kombinasyonunun sizin için neler yapabileceğini merak mı ediyorsunuz? İşte basit gibi görünen bu üçlünün buluştuğunda sağlık üzerindeki muhteşem etkileri…
  • Mucize bir tedavi: Limonun üzerine biraz tuz ve karabiber koyunca bakın ne oluyor…

    Aftları giderir

    Ağız ülserleriniz varsa, sağlığınız muhtemelen iyi değildir. Neyse ki, bunu düzeltmek kolaydır! Bir limonun suyunu bir çay kaşığı tuz ile bir bardak ılık suda karıştırın. Her yemekten sonra ağzınızı bu karışımla çalkalayın. Aftlarınızın yakında kaybolacağını fark edeceksiniz!
  • Mucize bir tedavi: Limonun üzerine biraz tuz ve karabiber koyunca bakın ne oluyor…

    Boğaz ağrısı için muhteşem bir ilaç

    Boğaz ağrısı çekiyor musunuz? Limon, biber ve tuz kombinasyonu, ondan kurtulmanıza yardımcı olabilir! 3 taze limonun suyunu, yarım çay kaşığı karabiberi ve bir çay kaşığı deniz tuzunu bir bardak ılık suda karıştırın. Boğaz ağrınızı anında iyileştirmek için bu ev yapımı mucize kür ile günde birkaç kez gargara yapın. Bu karışım ayrıca öksürüğü giderir.
  • Mucize bir tedavi: Limonun üzerine biraz tuz ve karabiber koyunca bakın ne oluyor…

    Boğaz ağrısı için muhteşem bir ilaç

    Boğaz ağrısı çekiyor musunuz? Limon, biber ve tuz kombinasyonu, ondan kurtulmanıza yardımcı olabilir! 3 taze limonun suyunu, yarım çay kaşığı karabiberi ve bir çay kaşığı deniz tuzunu bir bardak ılık suda karıştırın. Boğaz ağrınızı anında iyileştirmek için bu ev yapımı mucize kür ile günde birkaç kez gargara yapın. Bu karışım ayrıca öksürüğü giderir.
  • Mucize bir tedavi: Limonun üzerine biraz tuz ve karabiber koyunca bakın ne oluyor…

    Fazla kilolardan kurtarmada yardımcı

    Biraz fazla kilo vermek ister misin? Bu, bir sonraki içecekle kolayca yapılabilir. 1/4 çay kaşığı karabiberi bir kaşık bal ve iki kaşık limon suyu ile bir bardak suda karıştırın. Daha sonra bir tutam tuz ekleyin ve karışımı her sabah aç karnına için. Kendinizi hızla kilo verirken bulacaksınız!
  • Mucize bir tedavi: Limonun üzerine biraz tuz ve karabiber koyunca bakın ne oluyor…

    Mide bulantısını durdurur

    Bir çorba kaşığı limon suyu ile bir çay kaşığı karabiber ve tuzu karıştırarak mide bulantısını hemen azaltabilirsiniz. Malzemeleri bir bardak ılık suda karıştırın ve yavaş yavaş için. Karabiber mide rahatsızlığını azaltır ve limon mide bulantısını durdurur.

    Kaynak: goodtoknowthis.com

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.