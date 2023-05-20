Bu belirtiler bahar yorgunluğunun işareti olabilir: Hemen önlemenizi alın!

BAHAR YORGUNLUĞU NEDİR?

Kişilerin davranışlarına yansıyan halsizlik hissi ve ruh hali değişimleri bahar yorgunluğunun en önemli belirtileridir. Psikoloji alanında mevsimsel problemlerden biri olan bahar yorgunluğu ilkbahar ve sonbaharın ilk haftalarında genellikle belirtilerini göstermeye başlar. İş yaşamından aile yaşamına kadar insan hayatını her yönüyle etkileyen bir durum olan bahar yorgunluğu enerji azlığı, hâlsizlik, vücutta kırıklık ve baş ağrıları gibi semptomlar iş performansının düşmesine ve kişinin hayat kalitesinin düşmesine sebep olabilir.