Depresyon günümüzde sıklıkla karşılaşılan yaygın bir ruh sağlığı sorunudur. İlaç tedavisi ve terapi genellikle asıl tedavi olarak kullanılsa da sağlıklı bir diyet kişinin daha iyi hissetmesine ve iyileşme sürecine katkıda bulunabilir. Gün içerisinde nasıl hissettiğiniz ne tükettiğinizle ilgilidir. Yiyecekler beyni besler, bu nedenle yediklerinizin zihinsel sağlığınız üzerinde etkilidir. Sağlıklı beslenmeyi bir hayat felsefesi haline getirerek ve diyet listenize vitamin değeri yüksek gıdaları koyma konusunda çaba sarf ederek, depresyonunuzun ve kaygınızın çok daha yönetilebilir bir hale getirebilirsiniz. Depresyonu tedavi etmek için belirli bir diyet yoktur, ancak bazı gıdalardan uzaklaşmak ve bazılarından daha fazla tüketmek kişilerin semptomlarını yönetmesine yardımcı olabilir. İşte depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler…