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Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

Depresyon ve anksiyete gibi ruh sağlığı sorunları birçok kişide görülebilen durumlardır ve insanların hayatlarını oldukça derinden etkileyebilir. Beslenme alışkanlıkları ise depresyonun üzerinde sanıldığından çok daha fazla bir etkiye sahip olabilir. Araştırmalar diyet listesini gözden geçirmenin ve bazı besinleri listeye eklemenin, depresyonla savaşta etkili olabileceğini gösteriyor.

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  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    Depresyon günümüzde sıklıkla karşılaşılan yaygın bir ruh sağlığı sorunudur. İlaç tedavisi ve terapi genellikle asıl tedavi olarak kullanılsa da sağlıklı bir diyet kişinin daha iyi hissetmesine ve iyileşme sürecine katkıda bulunabilir. Gün içerisinde nasıl hissettiğiniz ne tükettiğinizle ilgilidir. Yiyecekler beyni besler, bu nedenle yediklerinizin zihinsel sağlığınız üzerinde etkilidir. Sağlıklı beslenmeyi bir hayat felsefesi haline getirerek ve diyet listenize vitamin değeri yüksek gıdaları koyma konusunda çaba sarf ederek, depresyonunuzun ve kaygınızın çok daha yönetilebilir bir hale getirebilirsiniz. Depresyonu tedavi etmek için belirli bir diyet yoktur, ancak bazı gıdalardan uzaklaşmak ve bazılarından daha fazla tüketmek kişilerin semptomlarını yönetmesine yardımcı olabilir. İşte depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler
  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    Çikolata

    Şekersiz ve bitter çikolata kortizol hormonunu azaltarak sinirleri yatıştırır ve stresi azaltır.
  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    Süt

    Süt iyi bir D vitamini kaynağıdır. Vücudunuzda D vitamini seviyeleri çok düşükse, bu bazen depresyona neden olabilir. Norveç'te yapılan bir araştırma, D vitamini takviyesi alanların, almayanlara göre bir yıl sonra daha az depresyona girdiğini buldu. Eğer süt sevmiyorsanız zenginleştirilmiş tahıllar, meyve suları ve konserve balık ile diyetinizdeki D vitamininim artırabilirsiniz.
  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    Badem

    Yüksek oranda magnezyum içerir. Magnezyumun sakinleştirici ve gevşetici bir etkisi vardır. Bu nedenle stresliyken ya da kaygılıyken badem tüketebilirsiniz.
  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    Bal

    Bal, doğal şekere sahip olduğu için ani tatlı krizlerinde, mutsuz hissettiğimizde yapay ürünler yerine tercih edebileceğimiz bir besindir. İçindeki bu doğal şeker depresif duygularla savaşmaya yardımcı olur ve sinirleri yumuşatır. Gün içinde 1 tatlı kaşığı bal gerginliği azaltır ve sakinlik sağlar.
  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    Brezilya fındığı

    Bu atıştırmalık, vücudunuzu serbest radikaller adı verilen küçük, zararlı parçacıklardan korumaya yardımcı olan selenyum açısından zengindir. Bir çalışma, diyetlerinde bu besine yeterince sahip olmayan gençlerin depresyona girme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu. Araştırmacılar, düşük selenyumun depresyona neden olduğunu söyleyemedi. Sadece bir Brezilya fıstığı, günlük mineral ihtiyacınızın neredeyse yarısını karşılar, bu nedenle ne kadar yediğinizi sınırlamaya dikkat edin. Bu mineral içeren diğer yiyecekler arasında kahverengi pirinç, yağsız sığır eti, ayçiçeği tohumları ve deniz ürünleri bulunur.
  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    Elma

    B vitaminleri, potasyum ve fosfor deposu olan elma, sinirleri yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda duygudurum bozuklukları yaşayan kişilerin günlük elma tüketmeleri depresyon gibi rahatsızlıkların tedavisinde faydalıdır.
  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    Havuç

    Kabak, ıspanak, tatlı patates ve kavundan da alabileceğiniz beta-karoten ile doludurlar. Çalışmalar, bu besini daha düşük depresyon seviyelerine bağlamıştır. Bozukluğu önleyebileceğini söylemek için yeterli kanıt yok, ancak diyetinize daha fazlasını almaktan zarar gelmez.
  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    Hindi

    Yılbaşı sofralarıyla özdeşleşen hindi, vücudunuzun serotonin yapmak için kullandığı protein yapı taşı triptofana sahiptir. Araştırmacılar, bunun depresyonda kilit rol oynayan bir beyin kimyasalı olduğunu söylüyor. Aslında, bazı antidepresan ilaçlar, beyninizin serotonini kullanma şeklini hedefleyerek çalışır. Aynı moral yükseltici etkiyi tavuk ve soya fasulyesinden de alabilirsiniz.
  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    Tavuk

    Tavuk içerisinde bolca B6 vitamini bulundurur. Dopamin ve serotonin (mutluluk hormonu) üretimini artırdığı için tavuk tüketimi kişinin mutluluk seviyesini artırır ve buna bağlı olarak depresyonun da önüne geçmede fayda sağlar. Özellikle serotonin eksikliğinin psikolojimizi olumsuz yönde etkilediği bilinen bir gerçek.
  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    Kahve

    Bir kafein sarsıntısı, daha motive hissetmenize yardımcı olan bir canlandırıcı olabilir. Ancak doğum sonrası depresyonunuz veya panik bozukluğunuz varsa, bazı araştırmalar bunun semptomlarınızı daha da kötüleştirebileceğini öne sürüyor. Diğer araştırmacılar, neden olduğundan emin olmasalar da, bir fincan kahvenin depresyona yakalanma riskinizi azaltabileceğini söylüyor.
  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    Kaju

    Sinir sistemini yatıştırmada oldukça başarılı olan kaju, C vitamini, magnezyum, B6 vitaminlerini barındırır. İçerdiği vitamin ve minerallerin etkisiyle depresyonla mücadelede sıklıkla kullanılır.
  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    Kakao

    Kakao vücuda endorfin hormonu salgılatır. Bu hormon gerginliği ve stresi azaltarak daha mutlu hissetmemizi sağlar.
  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    Kakule

    Kakule sinirleri yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Demleyip içtiğinizde psikolojik olarak gevşemenizi sağlar, stresiniz azalır.
  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    İstiridye ve midye

    Bu deniz ürünleri favorileri, iyi bir B-12 kaynağıdır. Bazı araştırmalar, vitamin düzeyi düşük olan kişilerin depresyona yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor. Eksikliği, beyninizin ruh halinizi etkileyen diğer kimyasalları işlemek için ihtiyaç duyduğu s-adenosilmetionin (SAM) adı verilen bir maddenin eksikliğine neden olabilir. Diğer B-12 gıdaları arıyorsanız, yağsız sığır eti, süt ve yumurta deneyin.
  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    Muz

    Muzda yüksek oranda potasyum vardır. Potasyum sinir sisteminin güçlenmesine yardımcı olur ve anksiyete ile başa çıkmada oldukça faydalıdır.
  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    Safran

    Safranın yatıştırıcı özelliği vardır. Kişiyi sakin ve dingin yapar. Bunun yanında serotonin düzeyini dengelediğinden mutluluk verir.
  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    Somon

    Bu ve ringa balığı ve ton balığı gibi diğer balıklar çoklu doymamış yağ oranı yüksektir. Araştırmacılar, bunların depresyonla savaşmanıza yardımcı olabileceğini düşünüyor. Omega-3 yağ asitleri olarak adlandırılan bu yağların bir türü, beyin hücrelerinin ruh halinizi etkileyebilecek kimyasalları kullanmasına yardımcı olabilir. Birkaç küçük çalışma, depresyonda olmayan kişilerin duygudurum bozukluğu olanlara göre daha yüksek omega-3 seviyelerine sahip olduğunu gösteriyor.
  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    Yapraklı yeşillikler

    Beyin hücrelerinizin iyi çalışması için ihtiyaç duyduğu ve depresyona karşı korunmanıza yardımcı olabilecek folat ile doludurlar. ABD'deki gıda üreticileri, B9 olarak da bilinen bu vitamini makarna ve pirinç gibi zenginleştirilmiş tahıllara ekliyor. Mercimek, taze fasulye ve kuşkonmazdan da alabilirsiniz.
  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    Zerdeçal

    Zerdeçalın içinde bulunan curcumin adlı madde serotonin üretimini artırır.
  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    ALKOL KULLANIMINA DİKKAT!

    Endişelerinizi gidermek veya kendinizi daha sosyal hissettirmek için bir şey gibi görünebilir. Ancak çoğu zaman şarap, bira ve karışık içecekleri ölçülü olarak içmeniz en iyisidir. Şu anda kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz, ancak aşırı alkol tüketimi zamanla depresyon semptomlarını daha da kötüleştirebilir çünkü alkol beyninizi daha az aktif hale getirir. Ayrıca antidepresan ilaçları daha az etkili hale getirebilir.
  • Depresyonla savaşmaya yardımcı olan besinler

    ABUR CUBURU HAYATINIZDAN ÇIKARIN!

    Hızlı ve doyurucu olabilir, ancak bu işlenmiş gıdalar ruh haliniz için kötü haber olabilir. Bilim adamları, şeker, basit karbonhidratlar ve yağlı yiyecekler açısından yüksek diyetlerin nasıl hissettiğinizi nasıl etkilediğini incelediler. Birçoğu, bu sağlıksız yiyecekler ve depresyon arasında bir bağlantı buldu. En iyi bahsiniz: bol miktarda meyve, sebze, kepekli tahıllar ve yağsız protein içeren dengeli bir diyet.

    Kaynak: WebMD

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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