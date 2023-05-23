Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

Bu teoriyi destekleyen, 2009’da yapılan bir araştırmada, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD) olan çocukların, 20 dakika boyunca bir parkta yürüdüklerinde, 20 dakika şehir ortamında yürüdüklerine kıyasla daha iyi odaklanabildiklerini gösterdi. Çünkü eşile yakın olmanın zihinleri üzerinde de olumlu etkileri oldu. Araştırmacılar, ADHD hastası çocuklarda "doğa dozları" kullanmanın, bu çocukları desteklemenin güvenli ve daha erişilebilir bir yöntemi olduğunu söyledi.