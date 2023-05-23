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Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

Çocuklar oyun oynarken genellikle kirlenirler ve bu durum onları hiç rahatsız etmez. Hele ki bir su birikintisi veya bir çamur göleti onlar için inanılmaz bir haz kaynağı haline gelebilir. Anneler için tam bir kriz geçirme nedeni olsa da çamurlu su birikintileri mıknatıs gibi çeker çocukları. Aslında kirlenmenin çocukların sağlıkları üzerinde de çok büyük bir etkisi olduğunu biliyor musunuz?

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  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

    Eskiden ebeveynler çocuklarının en güzel kıyafetleri kirlenmesin diye çoğu zaman "Üstünü kirletme!" diye sürekli bağırırlardı. Sokaklarda ya da parklarda koşuşturup, ağaçlara tırmanan, çamurlu su birikintilerinin içindeki iribaşları yakalamaya çalışan çocukların beyaz giysilerinin gün daha sona ermeden kahverengiye dönüşmesi kaçınılmaz bir durumdu.
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

    Bugünse durum tam tersine döndü desek hiç de abartmış olmayız.  Birçok anne ve baba artık içten içe çocuklarının biraz kirlenmesini istiyor. Kentleşmenin artması ve bilgisayar oyunlarıyla sosyal medyanın çekiciliği nedeniyle, bizlerin olduğu kadar çocuklarında doğayla temasları geçmişe kıyasla çok daha kısıtlı. Hatta birçoğunun üzerlerini çamura bulama fırsatı bile yok.
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

    Yapılan bir araştırmaya göre, dışarıdaki çamur ve toprağın, bağışıklık sistemini eğiten dost mikroorganizmalarla dolu olduğu gözlemlendi. Bu durum, aralarında alerjiler, astım hatta depresyon ve kaygı bozukluğunun da bulunduğu birçok hastalığa karşı direnç sağlıyor.
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

    Çocukların dışarıda oynamasının psikolojik faydaları artık birçok kişi tarafından biliniyor. Beyinlerimiz tabiatla evrimleşti ve kavrayış sistemlerimiz özellikle dış mekanlara çok daha uygun. Bu da beyin daha yorgun ve kolayca bulanabilecek durumdayken doğal ortamların, zihnimizi yeniden şarj etmesini sağlayacak tam da doğru düzeyde uyarı sağladığı anlamına geliyor.
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

    Bu teoriyi destekleyen, 2009’da yapılan bir araştırmada, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD) olan çocukların, 20 dakika boyunca bir parkta yürüdüklerinde, 20 dakika şehir ortamında yürüdüklerine kıyasla daha iyi odaklanabildiklerini gösterdi. Çünkü eşile yakın olmanın zihinleri üzerinde de olumlu etkileri oldu. Araştırmacılar, ADHD hastası çocuklarda "doğa dozları" kullanmanın, bu çocukları desteklemenin güvenli ve daha erişilebilir bir yöntemi olduğunu söyledi.
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

    Bu sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra, dışarıda oynamak değerli öğrenme deneyimleri de kazandırabiliyor. İtalya’daki Palermo Üniversitesi’nden çocuk nöropsikiyatrisi uzmanı ve öğretim üyesi Francesco Vitrano bu tür terapileri uygulamakta deneyimli bir isim. Vitrano örneğin, çamur ve kum gibi malzemeleri yoğurmak ve şekil vermenin, çocukların duyularını ve duyu motor gelişimi olarak bilinen hareket etkileşimlerini geliştirdiğini söylüyor.

    Bu, çocuğun yavaş yavaş beden dilini anlamasına yarıyor.
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

    Sınıf ve ev dışındaki bu tür faaliyetler aynı zamanda, çocukların diğer ortamlarda karşılaşılması zor duygularıyla başa çıkmasına da yardımcı oluyor. Kum ve küçük figürler kullanılarak yapılan "Kum tepsisi terapisi" duygusal durumlarını kelimelere dökmekte zorlanan çocuklarda kullanılan ve kabul gören bir yöntem.
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

    Çocuğun fiziksel sağlığı düşünüldüğünde ise dışarıda oynamanın başlıca yararı egzersizdir. Çocuğun, büyük açık alanlarda gücünü ve dayanıklılığını geliştirmesi daha kolay ve bu da obezite riskini azaltıyor.
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

    Ancak son bulgulara bakılırsa, çocukların doğal ortamlarda oynamasının daha birçok avantajı var.
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

    Yeni araştırma, ilk olarak 1980’lerde öne sürülen "hijyen hipotezine" yeni bir bakış sağlıyor. Bu fikre göre 20’nci yüzyılda çocuk enfeksiyonlarında görülen büyük azalma, insanların bağışıklık sistemlerinde istenmeyen bir etkiye yol açtı ve en küçük uyarıcıya karşı bile aşırı bir tepki vermeye başladı. Bu nedenle de astım, saman nezlesi ve gıda alerjilerinde artış oldu.
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

    Günümüzde birçok bilim insanı, örneğin el yıkamak gibi önemli davranışlardan vazgeçirebileceği için hijyen hipotezi terimini kullanmaktan hoşlanmıyor. Colorado Üniversitesi’nden Tamamlayıcı Fizyoloji profesörü Christopher Lowry “Kamu sağlığı açısından çok sorunlu” diyor.
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

    Bunun yerine, çocukları hasta edenler değil de enfeksiyona yol açmayan organizmaların önemli olduğu düşünülüyor. Çoğunlukla zararsızlar ve bağışıklık sistemini potansiyel bir işgalciye karşı aşırı tepki vermek üzere değil, daha ılımlı bir tepki vermek üzere eğitiyorlar.
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

    En önemlisi, vücutlarımız bu eski dostlarla doğada vakit geçirdiğimizde buluşuyor. Şehirleşmenin yaygınlaşması ve dışarıda oynamanın azalmasıyla, birçok çocuk şu anda bunlara maruz kalmıyor. Bu da bağışıklık sistemlerinin herhangi bir tehdide karşı daha duyarlı olması ve aşırı tepki verebilmesi anlamına geliyor.
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

    Bağırsaklarımızdaki dost mikroplar sağlığımızı iyileştirebiliyor ve derimize temas yoluyla da faaliyete geçebiliyorlar.
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

    Çeşitli çalışmalar bu fikri destekliyor. Çiftliklerde büyüyenler, astım, alerjiler ve Crohn hastalığı gibi bağışıklık sistemi rahatsızlıklarıyla çok daha az karşılaşıyor. Bu da görünüşe bakılırsa, çocukluklarında kırsal ortamda, bağışıklık sisteminin daha etkin düzenlenmesini sağlayan çok daha çeşitli organizmalarla karşılaşmaları sayesinde oluyor.
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

    Bu mikroplar; bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde uyarılmasını sağlıyor ve bunu büyük ölçüde sindirim sistemi sayesinde yapıyor. Bağırsaklardaki dost mikropların birçok açıdan sağlığımızı iyileştirdiği iyi biliniyor. Ancak çamur terapilerinin sağlığı nasıl etkilediği konusunda araştırmalar yapan İtalyan doktor Michele Antonelli, derimiz yoluyla da harekete geçtiklerini belirtiyor.
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

    Antonelli, derimizde birçok mikrop türü olduğunu söylüyor ve atopik dermatit ve sedef hastalığı gibi sorunların, derideki organizma topluluğunun zayıflamasından kaynaklanabileceğini belirtiyor. Mikrop çeşitliliği, eklem iltihabı gibi hastalıklarla bile ilişkilendiriliyor ve Antonelli "Bu mikroorganizmalar, birçok büyük kronik hastalıkta önemli bir rol oynuyor olabilir" diyor.
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

    Daha da şaşırtıcı olanı, doğadaki dost mikroorganizmaların vücudun strese verdiği tepkiyi bile azaltabilmesi.
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

    Tehdit altında hissettiğimizde bağışıklık sistemi vücuttaki enflamasyonu artırmaya başlıyor. Enflamasyon enfeksiyona karşı vücudun ilk savunmalarından biri olduğundan, bu tepki vücudu yüzleştiğimiz tehditten kaynaklanabilecek fiziksel yaralanmaya karşı korumak için evrimleşen bir tepki. Ancak günümüzde insanların karşılaştığı stres türlerine karşı daha az işe yarıyor.
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?

    Kayda değer bir şekilde, çocukluklarını kırda geçirenler örneğin kalabalığa karşı konuşmak gibi stresli olaylara daha makul tepkiler veriyor ve şehirlerde büyüyenlere kıyasla, interlökin 6 gibi enflamasyon moleküllerini daha az üretiyor.

    Kaynak: BBC
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?
  • Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?
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