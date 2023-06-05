Giza piramitleri, Mısır

Mısır'da tatildeyseniz, her zaman Giza piramitlerine bir gezi planlamalısınız. Eski Mısırlıların bu anıtsal yapısı çok etkileyici. İnsanlık tarihinin en ünlü ve en eski manzaralarından biridir. Piramitler 1979'dan beri dünyanın kültürel mirasının bir parçası ve aynı zamanda geriye kalan tek dünya harikası. Her yıl yaklaşık 3.000.000 kişi ziyaret ediyor.