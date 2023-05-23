En küçük çocuğu olan iki yaşındaki Alfred, günde bir kez uyumak üzere bebek arabasıyla dışarı bir buçuk saatliğine bırakılıyor.

Bu yeni bir moda değil, Lisa'nın annesi, şimdi 61 yaşında olan Gunilla, Lisa bebek olduğunda, onu da dışarıda uyuttuğunu söylüyor.