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Enteresan bir gelenek: Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu soğukta dışarıda uyutuyor?

Finlandiya, Norveç ve diğer birçok İskandinav ülkesinde, çocuklar daha iki haftalıkken açık havada şekerleme yapmaya bırakılırlar. Ancak, ılıman bir yaz öğleden sonra güneş ışınlarının tadını çıkarmıyorlar. Bu çocuklar - 4 dereceye kadar soğuk günler de dahil olmak üzere tüm hava koşullarında üç saate kadar yoğun şehir kaldırımlarında ve teraslarında çocuk arabalarına park ediliyor. Peki bebekler neden öğlen uykusu için dondurucu soğukta dışarıda bırakılır?

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  • Enteresan bir gelenek: Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu soğukta dışarıda uyutuyor?

    Bebeğinizi, öğlen uykusu için dondurucu soğukta dışarıda bırakır mıydınız?

    Kuzey Avrupalı birçok aile, günlük hayatlarının parçası olan bu düşüncede herhangi bir sorun görmüyor.
  • Enteresan bir gelenek: Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu soğukta dışarıda uyutuyor?

    Stockholm'de kış ayları genellikle günlük sıcak düzeyi düzenli olarak -5 derecenin altında seyreder. Fakat bu sıcaklıklara rağmen, ebeveynleri tarafından bebek arabalarında uyumaları için dışarıda bırakılan bebek görüntüsü oldukça yaygındı.
  • Enteresan bir gelenek: Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu soğukta dışarıda uyutuyor?

    Karlar altındaki kentte biraz gezdiğinizde, anne ve babaları kahvelerini içerken, kafelerin önünde dizilmiş bebek arabalarını görürdünüz.

    Eğer bir arkadaşınızı evinde ziyaret ettiyseniz ve çocuğunuzun biraz uykuya ihtiyacı varsa, misafir olduğunuz aile size, yatak odası yerine bahçeyi önerebilir.
  • Enteresan bir gelenek: Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu soğukta dışarıda uyutuyor?

    BBC'nin haberine göre Stockholm'den, üç çocuk annesi Lisa Mardon, "Bebekler için en iyisinin mümkün olduğunca erken bir şekilde temiz havaya çıkarmak" olduğuna inandığını söylüyor.

    Mardon'un çocukları, doğduklarından bu yana dışarda uyuyorlarmış.
  • Enteresan bir gelenek: Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu soğukta dışarıda uyutuyor?

    En küçük çocuğu olan iki yaşındaki Alfred, günde bir kez uyumak üzere bebek arabasıyla dışarı bir buçuk saatliğine bırakılıyor.

    Bu yeni bir moda değil, Lisa'nın annesi, şimdi 61 yaşında olan Gunilla, Lisa bebek olduğunda, onu da dışarıda uyuttuğunu söylüyor.
  • Enteresan bir gelenek: Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu soğukta dışarıda uyutuyor?

    Gunilla, "Eski günlerde de böyle yapıyorduk. Onun için temiz hava alıp sağlıklı kalmak önemli" diyor.

    Lisa'nın babası Peter da, 1950'li yıllarda annesi tarafından uyumak üzere dışarı bırakılıyormuş.
  • Enteresan bir gelenek: Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu soğukta dışarıda uyutuyor?

    Annesi onu, sadece sıcaklık -10 derecenin altına düştüğünde içeri alıyormuş.
  • Enteresan bir gelenek: Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu soğukta dışarıda uyutuyor?

    Bugünlerde, İsveç'teki birçok çocuk bakım merkezi, bebekleri, dinlenmeleri için dışarıya çıkarıyor.

    Bu merkezlerde de, açık havada dışarı dizilmiş bebek arabalarında uyuyan bebekler görmek zor değil.
  • Enteresan bir gelenek: Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu soğukta dışarıda uyutuyor?

    Hava sıcaklıkları -10 derecenin altında olduğundan, bebekler elektronik olarak kontrol altında tutuluyor.

    Forskolan Orren adlı okul öncesi eğitim merkezindeki tüm çocuklar, üç yaşlarına gelene kadar dışarıda uyuyorlar.
  • Enteresan bir gelenek: Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu soğukta dışarıda uyutuyor?

    Bebeklerin açık havada uyutulmasının arkasındaki teori, yılın yaz ayları da, kış ayları da olsa, temiz hava alarak uyumalarının sağlıkları için iyi olacağı.
  • Enteresan bir gelenek: Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu soğukta dışarıda uyutuyor?

    Çocuklar bu sayede, 30 çocukla aynı kapalı odada uyuyan çocuklara oranla soğuk algınlığına karşı daha dayanıklı oluyor.
  • Enteresan bir gelenek: Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu soğukta dışarıda uyutuyor?

    Birçok aile, çocuklarının açık havada daha uzun süre ve daha iyi uyuduklarına inanıyor.

     
  • Enteresan bir gelenek: Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu soğukta dışarıda uyutuyor?

    İç mekânlardaki uyuma ortalama bir ila iki saat arası sürerken, dış mekânlardaki uykular ise ortalama bir buçuk ila üç saat arası sürüyor.
  • Enteresan bir gelenek: Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu soğukta dışarıda uyutuyor?

    Aslında bu uygulamanın arkasında oldukça sağlam bir mantık var. Finlandiya'daki Oulu Üniversitesi'nden Marjo Tourula tarafından yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, soğuk şekerleme sadece gündüz daha iyi uyumayı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda uyku süresini de uzatıyor. Daha sübjektif olarak, ebeveynler temiz havada uyumanın bebeklerinin sağlığını iyileştirdiğini hissettiler.
  • Enteresan bir gelenek: Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu soğukta dışarıda uyutuyor?

    Henüz araştırmalarla doğrulanmayan diğer faydaları arasında, çocukların daha mutlu, daha enerjik olması, gece boyunca daha iyi uyuyabilmesi ve gürültülü ve aydınlık ortamlarda bile herhangi bir ortamda şekerleme yapabilmesi yer alıyor.

    Kaynak: BBC, Fatherly

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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