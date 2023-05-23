Ceviz

Yulaf ezmesi üzerine serpilmiş, yoğurda karıştırılmış veya smoothie'lere eklenmiş ceviz, kahvaltınızı yükseltmek ve sağlıklı bir bağırsağı desteklemek için kullanılabilecek çok yönlü bir malzemedir.

Manaker, "Bir araştırma, ceviz tüketiminin bağırsak mikrobiyomunda olumlu değişikliklerle ilişkili olduğunu buldu" diyor. "Özellikle, üç hafta boyunca her gün 42 gram ceviz yiyenlerde, kolon kanseri, iltihaplanma ve mide-bağırsak hastalıklarında rol oynayabilecek ikincil safra asitlerinde bir azalma yaşandı." açıklamasında bulunuyor.

Ayrıca Manaker, çalışmanın ceviz yemenin "iyi" bağırsak bakterilerinde artış sağladığını bulduğunu belirtiyor.