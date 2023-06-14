RÜYADA DİŞ DÖKÜLMESİ

Rüya uzmanlarına göre yılan görmek veya yılanın ısırması, gizli kalmış endişeleri temsil ediyor. 17 ülke ile en çok görülen ikinci rüya ise 'diş dökülmesi'. Bu rüya ise özgüven eksikliği olarak yorumlanıyor.

Dünya genelinde yılanlardan sonra en çok araştırılan ikinci rüya ise dişlerin dökülmesiyle ilgili. Bulgulara göre, Birlleşik Krallık da dahil olmak üzere Batı Avrupa'nın önemli bir kısmında "rüyada dişlerin dökülmesi" araştırılıyor. Buna Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Amerika dahil.