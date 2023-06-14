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En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

Rüyalar kendi bilinçaltımızın bir yansımasıdır ve her gece göz kapaklarımızın ardında zihnimizin en tuhaf, en gizemli köşelerini gözler önüne sererler. Evet, her gece rüya görürüz! Hepsini kesinlikle hatırlamasak da insanlar aslında her gece ortalama olarak dört ila altı kez rüya görürler. Peki en yaygın görülen rüya türü nedir?

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  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Uykunun REM (hızlı göz hareketi) aşamasında en çok rüya görme eğilimindeyiz çünkü bu, beynimizin en aktif olduğu gecenin zamanıdır. Per Puffy'ye göre, REM aşaması uykunun beşinci aşamasıdır ve uykulu aşamayı, hafif uyku aşaması, orta uyku aşaması ve derin uyku aşaması takip eder. Sekiz saat uyursanız, muhtemelen gecenin yaklaşık 100 dakikasında rüya görürsünüz. Bu da yaklaşık bir uzun metrajlı film uzunluğunda demek oluyor.
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Rüya görmek, günlük varoluşun tamamen normal bir parçasıdır, ancak rüyaların tüm detayları ve nasıl çalıştıkları herkes tarafından bilinmez. En yaygın olan farklı rüya türleri hakkında ve hatta onların doğası üzerinde nasıl biraz kontrol sağlayabileceğimiz hakkında bilinmesi gereken çok şey var.
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    EN SIK GÖRÜLEN RÜYA TÜRÜ NEDİR? 

    Beş ana rüya türü vardır. Bunlar;

    Normal rüyalar,

    Gündüz rüyaları,

    Yanlış uyanış rüyaları,

    Berrak rüyalar ve

    Kabuslardır.

    Normal rüyalar en yaygın olanıdır ve genellikle deneyimler ve tanıdığımız insanlar içerir. Normal rüyalar sırasında rüya gördüğümüzün tamamen farkında değiliz ve çoğu zaman uyandığımızda bunları unutuyoruz. Uyanıkken ve hatırladığınızda rüya size ne kadar saçma gelse de, rüyayı görürken rüyanın gerçekliğini sorgulamazsınız.
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Normal bir rüyayı hatırladığınızda, bilinçaltınıza açılan bir pencere görevi görebilir. Üzerinizde daha önce fark ettiğinizden daha büyük bir etkiye sahip olan bir korku, anı, deneyim veya kişi olabilir. Bununla birlikte, rüyanın ne anlama geldiğini gerçekten anlamak için biraz düşünmek gerekebilir, çünkü rüyalar kodlanmış görüntülerde görünürler. Örneğin, boğulmayla ilgili bir rüya, şu anda bunaltıcı koşullarla veya yönetilemez duygularla uğraştığınızı gösterebilir.
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Tüm dünyada Google'da yapılan aramalar doğrultusunda yapılan bir araştırmaya göre insanların en çok araştırdığı rüya tipleri belirlendi. Araştırmada hangi ülkede hangi tür rüyanın sorgulandığı da ortaya çıktı. Sonuçlara göre dünya genelinde en çok yılan ile ilgili rüyalar araştırılıyor. Ancak bu arama ile ilgili bir başka ilginç sonuç var!
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    ZİRVEDE 'RÜYADA YILAN GÖRMEK' VAR!

    Birleşik Krallık merkezli Brilliant British ekibi, Google'da yapılan aramaların verilerini topladı ve bu verilerden dünya genelinde en çok görülen rüyaları ortaya çıkardı. Araştırmada aynı zamanda hangi ülkede en çok hangi rüyanın sorgulandığı da tespit etti. Araştırma sonuçlarına göre dünya genelinde en çok aratılan rüyalar yılanlarla ilgili. Türkiye de rüyada yılan görmeyi araştıran ilk ülkelerden biri.
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Araştırmayla ilgili bir diğer ilginç sonuç, yılanla ilgili rüyalar sadece sürüngenlerin yaygın olduğu bölgelerde değil, yılan gibi sürüngen türlerinin çok fazla rastlanmadığı bölgelerde de aynı şekilde bir numarada.
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Buna göre "rüyada yılan görmek" ifadesi, Brezilya'da ayda 352 bin, Türkiye'de ise ayda 214 bin kez internette aratılıyor.
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Türkiye ve Brezilya'nın yanı sıra rüyaların en çok yılanlarla ilişkilendirdiği ülkeler arasında Afganistan, Kazakistan, İran, İsrail, Rusya, Ukrayna, Finlandiya, Portekiz ve Umman var.
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    RÜYADA DİŞ DÖKÜLMESİ

    Rüya uzmanlarına göre yılan görmek veya yılanın ısırması, gizli kalmış endişeleri temsil ediyor. 17 ülke ile en çok görülen ikinci rüya ise 'diş dökülmesi'. Bu rüya ise özgüven eksikliği olarak yorumlanıyor.

    Dünya genelinde yılanlardan sonra en çok araştırılan ikinci rüya ise dişlerin dökülmesiyle ilgili. Bulgulara göre, Birlleşik Krallık da dahil olmak üzere Batı Avrupa'nın önemli bir kısmında "rüyada dişlerin dökülmesi" araştırılıyor. Buna Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Amerika dahil.
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    EN SIK ARAŞTIRILAN RÜYALAR

    En sık görülen (araştırılan) rüyalar, hayvanlar ve doğa, insan bedeni, aile üyeleri, aşk ve ilişkiler, para ve maddiyat, ölüm olarak gruplandırıldı.

    Buna göre en çok görülen diğer hayvanlar, fare, örümcek, sincap oldu.
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    DİĞER SIRADIŞI RÜYALAR

    Saç kesmek, para, deniz, kar, sincap, yemek, ayakkabı, ayı, meme, balık, seks, ölü, araba, evlilik, güvercin, üzüm, timsah, tavuskuşu, örümcek, fare, bit, ihanete uğramak, şapka, kan, suya düşmek.
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    RÜYA MI BİLİNÇALTI MI?

    İnternette araştırılan rüyalar ile görülen rüyalar hakkında bir fikir sahibi olabilsek de anlamı araştırılan rüyalarla insanların bilinçaltı etkileriyle sıkça gördükleri rüyalar arasında fark var.

    Beynimizin uyku sırasında anlattığı hikayeler olan rüyalar, bilinçaltını anlamaya çalışan birçok çalışmanın konusu olmuştur. Psikolog ve Rüya Uzmanı Dr. Keith MT Hearne bize, özellikle sizi yatakta aniden uyandıran rüyaların muhtemelen en iyi şekilde anlaşıldığını söyledi.
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Uzmana göre rüyaları bilge bilinçaltınızdan gelen sembolik mesajlar veya kelime oyunları olarak değerlendirmek mümkün. Ayrıca uyandıktan sonra rüyanın size bıraktığı duygu, rüyanın iyi mi yoksa kötü mü olduğu, size nasıl bir şeyi tasvir ettiğini anlamanız için en açık gösterge.
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Kimi insanlar bunun için bir rüya günlüğü bile tutuyor ve rüyanın etkisinin dağılmaması için bu günlüğü yataklarının başucunda bulunduruyorlar.
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    İlginç bir şekilde, anketlere göre 25 erkekten biri (%4) hamile kalmaya dair rüya görmüş.
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    İngiltere merkezli bir yatak üreticisi olan Bed Sos tarafından 2000 kişi arasında yapılan bir araştırmaya göre insanların en sık gördüğü, bir noktada bilinçaltlarına dair ipuçları içeren rüyalar aşağıdaki gibi...
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Erkekler seks (%53'e karşı %44) ve uçma (%28'e karşı %18) hakkında kadınlardan daha fazla rüya görüyor.
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Kadınlar, erkeklere oranla daha fazla yüksekten düşme rüyası görüyor. (erkeklerde %48'e karşı %41)
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Aynı şekilde kadınlar, dişlerin dökülmesine dair rüyaları erkeklerden daha fazla görüyor. (%31'e karşı %18)
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    SIK GÖRÜLEN RÜYALAR

    Seks yapmak (%48)
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Uçurumdan, yüksek bir yerden düşmek (%45)
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Takip edilmek, birisi tarafından kovalanmak (%37)
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Dişlerin dökülmesi (%26)

    İşte olmak (%25)
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Bir yere geç kalmak (%23)

    Uçmak (%22)
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Ünlü biriyle tanışmak (%21)

    Aldatılmak (%20)
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Şeytanlar veya canavarlarla ilgili rüyalar - kabuslar (%18)

    Daha sonrasında oranları daha da az olsa en sık görülen bilinçaltı etkili rüyalar şu şekilde.

    Birine aşık olmak (%16)
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Tuvaleti bulamamak (%15)

    Otobüsü, uçağı vb. bir aracı kaçırmak (%15)

    Ölmek (%14)
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Hamile olmak (%14) - İlginç bir şekilde, anketlere göre 25 erkekten biri (%4) hamile kalmayı hayal etmiş.

    İş arkadaşıyla beraber olmak (%14)
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Uykuda felç geçirmek (%13)

    Bir sınava, teste hazırlıksız yakalanmak (%13)
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Freni bozuk bir araçta kalmak (%12)

    Soyulmak (%9)
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    RÜYALARINIZI NASIL OLUMLU ETKİLEYEBİLİRSİNİZ?

    Neyse ki, rüya görmenizin güvenli ve mutlu bir yer haline gelmesine ve öyle kalmasına yardımcı olmak için kullanabileceğiniz çeşitli teknikler var. Uykunuz ve rüyalarınız için yapabileceğiniz en iyi şey, sakinleştirici ve tutarlı bir yatma vakti rutini oluşturmaktır. Yapabiliyorsanız, her gece aynı saatte yatağa gitmek ve bazen yatakta telefonunuzda gezinmek cazip gelse de ekranlardan gelen mavi ışıktan kaçınmak özellikle yararlıdır. Korku filmleri ve şiddet içeren TV şovlarından kaçınmak önemlidir. Ayrıca, özellikle kabuslardan kaçınmak istiyorsanız iyi bir uygulamadır.
  • En yaygın görülen rüya türü nedir? Bilinçaltımız mı yoksa bir mesaj mı?

    Meditasyon, günlük kaydı, ASMR dinlemek ve kitap okumak, sizi olumlu bir uyku deneyimine doğru yönlendirecek rahatlatıcı ve üretken yatma zamanı rutinleridir. Bunun gibi aktiviteler, uykuya dalmadan önce gevşemenize ve endişeli düşünceler yerine huzurlu düşüncelere öncelik vermenize yardımcı olur. Elbette bir rutini bir gecede başarıyla uygulamak kolay değil. Aynı yatma saatine bağlı kalmaya çalışarak başlayın ve oradan sizin için doğru olanı ekleyin.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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