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Uzmanlara göre çoğu kişinin gözden kaçırdığı yüksek tansiyonun 7 belirtisi

Yüksek tansiyonu olan milyonlarca kişiden biri olabilirsiniz ve bunun farkında bile olmayabilirsiniz. İşte yüksek tansiyon veya hipertansiyon hakkında birkaç gerçek...

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  • Uzmanlara göre çoğu kişinin gözden kaçırdığı sessiz katilin 7 belirtisi

    Blue Cross Blue Shield'e göre 70 milyondan fazla Amerikalı yüksek tansiyon hastası. Ancak uzmanlar, üçte birinin bunun farkında olmadığını söylüyor.

    Hipertansiyon teşhisi konanların yarısında ise bu hastalık kontrol altına alınamıyor. Hipertansiyon; inme, kalp krizi, böbrek hastalığı ve ölüme yol açabilecek diğer sorunların önde gelen nedenidir.
  • Uzmanlara göre çoğu kişinin gözden kaçırdığı sessiz katilin 7 belirtisi

    YÜKSEK TANSİYONU GÖZDEN KAÇIRMAK NEDEN BU KADAR KOLAY?

    Massachusetts'te Genel Hastanesi ve Kitle Genel Sağlık Kararları Bilimleri Merkezi'nin tıbbi direktörü genel dahiliyeci olan Dr. Leigh Simmons, "Hipertansiyon genellikle sessiz katil olarak adlandırılır çünkü uzun süre yüksek tansiyonunuz olabilir ve yüksek tansiyon vücudunuza zarar verse bile hiçbir semptomunuz olmayabilir" diyor.

    Simmons, "Hipertansiyon, kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığı, inme, görme kaybı, böbrek hastalığı ve anevrizmal hastalık dahil olmak üzere kalp hastalığına neden olabilir" diye ekliyor.

    Peki tansiyonunuzun yüksek olup olmadığını nasıl anlarsınız? İşte bilmeniz gerekenler…
  • Uzmanlara göre çoğu kişinin gözden kaçırdığı sessiz katilin 7 belirtisi

    YÜKSEK KAN BASINCI NEDİR?

    Kan basıncı, atardamarların içindeki basınçtır. İki sayı ile ifade edilir: Sistolik ve diyastolik kan basıncı. Mayo Clinic'te bir nefrolog olan Dr. Leslie Thomas, sayıların kalbin pompalama eyleminin ölçülerini temsil ettiğini söylüyor.

    Sistolik kan basıncı olarak adlandırılan daha yüksek sayı, kalbin sol ventrikülünün kasılmasından kaynaklanan basınçtır. Daha düşük olan diyastolik kan basıncı, kalbin sol ventrikülünün gevşemesini ölçer.

    Rakamlar milimetre cıva veya mm Hg cinsinden ifade edilir; bu, kan basıncını ölçmek için kullanılan ve tansiyon aleti olarak adlandırılan cihaza atıfta bulunur. Bunu, doktorunuzun arteriyel kan basıncınızı ölçmek için kolunuzun etrafına yerleştirdiği manşet olarak tanıyabilirsiniz.
  • Uzmanlara göre çoğu kişinin gözden kaçırdığı sessiz katilin 7 belirtisi

    Hollanda'da bir doktor olan Dr. Raoul Hermanns, normal kan basıncının 120 mm Hg'den düşük sistolik basınç ve 80 mm Hg'den düşük diyastolik basınç olduğunu söylüyor. Şöyle ifade edilir: 120/80 veya "bir yirmi bölü seksen". Yüksek kan basıncı - tam olarak yüksek tansiyon değil - sistolik basıncın 120 ila 129 ve diyastolik basıncın 80'den düşük olmasıdır. Yüksek tansiyon veya hipertansiyon, sistolik basıncın 130'a eşit veya daha yüksek veya diyastolik basıncın 80'e eşit veya daha yüksek olmasıdır.

    180/120 mm Hg'den yüksek kan basıncı, hipertansif bir acil durum olarak kabul edilir; Bu ölçüme sahipseniz hemen tıbbi yardım çağırmalısınız.
  • Uzmanlara göre çoğu kişinin gözden kaçırdığı sessiz katilin 7 belirtisi

    KİMLER YÜKSEK TANSİYON RİSKİ ALTINDADIR?

    Thomas, "Hipertansiyon, yetişkinlerin yüzde 40'ını etkileyen çok yaygın bir durumdur. İlaçların reçete edildiği en yaygın durumlardan biridir." diyor.

    Thomas, buna sahip çoğu insanın birincil hipertansiyonu olduğunu ekliyor. "Birincil hipertansiyonun nasıl geliştiği tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak, vücutta karmaşık şekillerde etkileşime giren birçok kalıtsal ve çevresel faktörden kaynaklandığı hissediliyor." diyor.

    "Birincil hipertansiyon gelişimi için riskler arasında aile öyküsü, ilerleyen yaş, obezite, yüksek sodyum diyeti, alkol tüketimi ve fiziksel hareketsizlik yer alır" diye ekliyor.
  • Uzmanlara göre çoğu kişinin gözden kaçırdığı sessiz katilin 7 belirtisi

    YÜKSEK TANSİYONA SAHİP OLDUĞUNUZU NASIL BİLİRSİNİZ?

    Mayo Clinic, kan basıncınızı 18 yaşından itibaren en az iki yılda bir ve sigara, hareketsizlik, sağlıksız beslenme, obezite veya diğer durumlar gibi risk faktörleriniz varsa daha sık kontrol etmenizi önerir.

    Klinik, 40 yaş ve üstü kişilerin kan basıncını en az yılda bir kez kontrol etmesi gerektiğini de ekliyor. Hipertansiyonunuz varsa, doktorunuz daha sık kontroller önerebilir.

    Mayo Clinic, "3 yaşındaki ve daha büyük çocukların kan basıncı, yıllık kontrollerinin bir parçası olarak ölçülebilir" diyor.

    Sağlık fuarlarında veya toplum kliniklerinde, bazı eczanelerde veya halka açık tansiyon cihazları bulunan diğer yerlerde ücretsiz tansiyon taraması yaptırabilirsiniz. Doktoruna ya da eczacına danış.
  • Uzmanlara göre çoğu kişinin gözden kaçırdığı sessiz katilin 7 belirtisi

    YÜKSEK KAN BASINCININ BELİRTİ VE SEMPTOMLARI

    Nadir durumlarda, Amerikan Kalp Derneği'ne göre hipertansiyon semptomlarda ortaya çıkabilir.

    Aşağıdakileri içerebilirler:

    Gözlerdeki kan lekeleri, subkonjonktival kanama olarak adlandırılır. Diyabetiniz varsa bu daha yaygındır.

    Yüz kızarması

    Baş dönmesi

    Ani baş dönmesi veya yürüyememe felç uyarısı olabilir.
  • Uzmanlara göre çoğu kişinin gözden kaçırdığı sessiz katilin 7 belirtisi

    Simmons, "Hipertansiyonu olan çoğu insanda durumun herhangi bir belirtisi yoktur. Ancak, tehlikeli derecede yüksek tansiyonun bazı semptomları arasında bulanık görme, baş ağrısı, göğüs ağrısı ve nefes darlığı yer alabilir. Bu semptomlardan herhangi birine sahipseniz, bu, klinisyenleriniz tarafından veya acil serviste derhal değerlendirilmeyi garanti eder." diyor.
  • Uzmanlara göre çoğu kişinin gözden kaçırdığı sessiz katilin 7 belirtisi

    YÜKSEK TANSİYONUNUZ VARSA NE YAPMALISINIZ?

    Amerikan Kalp Derneği, kendinizi teşhis etmeye çalışmayın. Yüksek tansiyonunuz olup olmadığını yalnızca doktorunuz belirleyebilir.

    Tansiyon numaralarınızı öğrendikten sonra, sorunu hafifletmek ve ciddi hastalıklardan kaçınmak için yaşam tarzı değişiklikleri yapabilirsiniz.
  • Uzmanlara göre çoğu kişinin gözden kaçırdığı sessiz katilin 7 belirtisi

    Newport News, Virginia'daki Brentwood Tıp Merkezi'nde osteopatik bir doktor olan Leo M. Baily, "Yaşam tarzı, yüksek tansiyon tedavisinde en büyük ve ilk en önemli adımdır" diyor.

    Bialy, "Bugünlerde diyetlerimiz sodyumla dolu. Yaşam tarzımız hareketsiz davranışlarla dolu ve yapmamız gereken ilk şey aktivitemizi artırmak, diyetlerimizde aldığımız tuz ve yağlı gıdaların miktarını azaltmak. Ve eğer bunlar bizi hedefimize götürmüyorsa, o zaman belli ki bizi bu hedefe yaklaştırmak için ilaçlar sunmaya başlayabiliriz." diye ekliyor.
  • Uzmanlara göre çoğu kişinin gözden kaçırdığı sessiz katilin 7 belirtisi

    Yüksek tansiyonunuzu kontrol altına almak için çeşitli ilaçlar vardır. Bailey, "Çoğu insan ilaç kullanma fikriyle kapatılıyor. 'Ömür boyu ilaç kullanıyorum' diye düşünüyorlar. Ancak birinci basamak doktorunuzla ya da kan basıncınızı kim yönetiyorsa, kardiyologunuz ya da böbrek doktorunuzla takibi sürdürdüğünüz sürece, daha uzun, daha sağlıklı bir yaşam sürmeyi bekleyebilirsiniz. Kalp krizi, diyalize girmek ve temel olarak daha uzun ömürlü olmak." diyor.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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