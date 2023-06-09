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Günde iki dakika baş aşağı durunca olanlara inanamayacaksınız!

İster genç ister yaşlı olsun, çoğu kişi temiz ve pürüzsüz bir cildi güzelliğin temeli olarak görür ve ışıldayan bir cilt ister. Güzel bir cilde sahip olmanın yolu ise sağlıklı olmaktan geçiyor. Vücut sisteminin sağlıklı ve dinç olması daha genç ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak demek. Kan dolaşımının hızlanması daha dirençli olmanıza olanak sağlar. Bunu ise günde sadece birkaç dakika baş aşağı durarak sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz?

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  • Günde iki dakika yetiyor! Bu pozisyonda durunca olanlara inanamayacaksınız!

    Vücudunuzdaki en büyük organı beslediği için sağlam bir cilt bakımı rutini şarttır; ince çizgileri, kırışıklıkları ve kırılmaları önlemek ve bunlarla mücadele etmek söz konusu olduğunda peeling ve nemlendirme hayati önem taşır.
  • Günde iki dakika yetiyor! Bu pozisyonda durunca olanlara inanamayacaksınız!

    Yine de, sağlıklı bir cilt elde etmek veya güzel bir kuruş çıkarmak için istilacı prosedürlere başvurmanıza gerek yok. Aslında, kendi evinizin mahremiyetinde yapabileceğiniz, cildinizi iyileştirmeye yardımcı olabilecek bir tüyo var ve onu da ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Bir güzellik uzmanına göre, yapmanız gereken tek şey baş aşağı durmak!
  • Günde iki dakika yetiyor! Bu pozisyonda durunca olanlara inanamayacaksınız!

    BAŞ AŞAĞI ASMAK CİLDİN KAN AKIŞINI ARTIRABİLİR

    Kulağa aşırı gelse de yüz derisini canlandırmak için baş aşağı asmanın bilimsel sebepleri var. Bir Well + Good podcast'inde ünlü estetisyen Renée Rouleau, bu hareketin nasıl daha iyi bir cilde yol açabileceğini açıkladı.
  • Günde iki dakika yetiyor! Bu pozisyonda durunca olanlara inanamayacaksınız!

    Rouleau, "Her gece yatmadan önce yüzüme kan akışını sağlamak için - hücrelere oksijen, dolaşım ve yeni besinler getirmek için iki dakika başımı baş aşağı sallıyorum. Bu sana hiçbir maliyeti olmayan küçük bedava bahşişim. Başını iki dakikalığına baş aşağı tut." dedi.
  • Günde iki dakika yetiyor! Bu pozisyonda durunca olanlara inanamayacaksınız!

    Daha iyi kan akışı ve dolaşımı, vücudun daha fazla besin ve vitamin emmesinin yanı sıra daha fazla oksijen açısından zengin kana erişmesine yol açar. Cildin en iyi şekilde görünmesi için doğru beslenmeye ve nemlendirmeye ihtiyacı vardır, bu nedenle kan akışını hızlandırmak cildin görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilir.
  • Günde iki dakika yetiyor! Bu pozisyonda durunca olanlara inanamayacaksınız!

    İşte baş aşağı durmanın diğer inanılmaz etkileri...
  • Günde iki dakika yetiyor! Bu pozisyonda durunca olanlara inanamayacaksınız!

    DAHA SAĞLIKLI BİR UYKU UYURSUNUZ

    Özellikle stres dolu bir gün geçirdiyseniz ve uykuya dalmakta zorlanıyorsanız, baş aşağı durmak size iyi gelebilir. Baş aşağı durduğunuzda, kas gerginliğiniz azalır, vücudunuz gevşer ve bu da uykuya dalmayı kolaylaştırır. Zihniniz rahat ve sakinse, daha iyi bir gece uykusu çekebilir ve kendinizi yenilenmiş ve güne hazır hissederek uyanabilirsiniz.
  • Günde iki dakika yetiyor! Bu pozisyonda durunca olanlara inanamayacaksınız!

    DAHA ENERJİK VE DAHA AZ YORGUN HİSSEDECEKSİNİZ

    Genel olarak, vücudumuzu tersine çeviren duruşlar odaklanmayı artırabilir ve yorgunluğu azaltabilir. Bunu oksijen seviyelerini artırarak ve dopamin ve serotonin gibi endorfinleri serbest bırakarak yaparlar. Baş aşağı olmak aynı zamanda beyne daha fazla kan akışını sağlar. Bu da artan enerji ve zihinsel dayanıklılık ile sonuçlanır.
  • Günde iki dakika yetiyor! Bu pozisyonda durunca olanlara inanamayacaksınız!

    ODAKLANMAYI ARTIRIR

    Ters durmak beyne giden kan akışını artırabilir, daha fazla oksijen verir ve beyin fonksiyonunuzu geliştirirken konsantrasyonu, hafızayı ve net düşünmeyi geliştirir. Bu da daha iyi bir ruh hali ile sonuçlanır. Ayrıca toksinlerin atılmasını da uyarabilir.
  • Günde iki dakika yetiyor! Bu pozisyonda durunca olanlara inanamayacaksınız!

    SIRT AĞRISINDAN KURTULABİLİRSİNİZ

    Sırt ağrısı inanılmaz derecede yaygındır ve birçok nedeni olabilir. Çalışmalara göre, 8 haftalık ters duruş tedavisinden sonra ağrının önemli ölçüde düzeldiği bulundu. Bunun da ötesinde, esnekliği ve gücü de geliştirdiği gözlemlenmiştir.
  • Günde iki dakika yetiyor! Bu pozisyonda durunca olanlara inanamayacaksınız!

    SİNDİRİM SİSTEMİNİN SAĞLIKLI OLMASINA YARDIMCI OLUR

    Vücudumuzun, maddeyi sindirim sisteminden yerçekimine karşı itmek gibi zor bir görevi olduğunu biliyor musunuz? İyi haber şu ki, baş aşağı duruşlar, atıkların kolon boyunca hareket etmesine yardımcı olabilir. Sadece yemek yedikten sonra baş aşağı durmaktan kaçındığınızdan emin olun.
  • Günde iki dakika yetiyor! Bu pozisyonda durunca olanlara inanamayacaksınız!

    DOLAŞIMI ARTIRMANIN DİĞER YOLLARI

    Baş aşağı asılı durmak dolaşımı geçici olarak artırabilirken, yüz ve vücuttaki dolaşımı artırmanın, baş aşağı durmanın yanı sıra birçokları için zor olabilecek başka yolları da vardır.

    Kanın akmasını sağlamanın en kolay yollarından bazıları, basitçe bir tür harekete geçmektir. Çok fazla oturmak dolaşımı azaltır, bu nedenle masa başında çok oturuyorsanız günde birkaç kez dolaşmayı deneyin. Esnemek, yürümek, çömelmek, koşmak, eğilmek ve dans etmek kan dolaşımını artırmanın harika yollarıdır. Aynı zamanda, kan akışını artırmak için bol su içtiğinizden emin olun.

     
  • Günde iki dakika yetiyor! Bu pozisyonda durunca olanlara inanamayacaksınız!

    Özellikle kanın yüzde hareket etmesini istiyorsanız, lenf sıvısının ve kanın hareket etmesini sağlamak için yüz silindirlerini ve masaj cihazlarını deneyin. Yüz silindirleri ayrıca koyu halkaları azaltmaya ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir. Son olarak, sigara içmeyin. Sigara sadece dolaşımı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda ince çizgilerin oluşmasına, cildinizin kurumasına ve erken yaşlanmaya  neden olabilir.

    Kaynak: The List

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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