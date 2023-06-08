Dawson, "İnsanlar yeterince uyuyamayacakları için endişe ediyorlar ve sonra uyanmak zorunda oldukları saate kadar ne kadar uyuyacaklarını hesaplıyorlar. Bu uykuya dalmayı kolaylaştıracak bir aktivite değil. Ne kadar stres olursanız, uykuya dalmanız o kadar zor olur" dedi.