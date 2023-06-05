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Meğer tam tersiymiş! Karmaşık problemleri yavaş çözenler daha zeki çıkıyor

Zeki insanların problem çözme konusunda diğer insanlara göre çok daha başarılı olduğunu düşünürüz. Özellikle iş karmaşık problemlere gelince daha zeki insanların oldukça hızlı davranmasını bekleriz. Peki, gerçekte bu durum böyle midir? Yeni araştırma, zekayla ilgili önceki kanılara meydan okuyacak nitelikte.

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  • Meğer tam tersiymiş! Karmaşık problemleri yavaş çözenler daha zeki çıkıyor

    Zeka seviyesi yüksek olan kişilerin problemleri hızlı çözebilme yetisinin de beraberinde getirmesi gerektiğini düşünürüz. Ancak gerçekte bu durum böyle olmayabilir. Yapılan araştırmalar zeka ve hızın doğru orantılı olmadığını kanıtlar nitelikte.
  • Meğer tam tersiymiş! Karmaşık problemleri yavaş çözenler daha zeki çıkıyor

    Genelde zeka testlerinde yüksek puan alan kişiler, basit soruları daha hızlı yanıtlıyor. Ancak yeni bir araştırma, karmaşık sorular söz konusu olduğunda bu durumun tam tersinin geçerli olduğunu gösterdi.
  • Meğer tam tersiymiş! Karmaşık problemleri yavaş çözenler daha zeki çıkıyor

    Almanya'daki Berlin Sağlık Enstitüsü'nden araştırmacılar, zeki insanların karmaşık problemlerle karşı karşıya kaldıklarında acele etmediğini ve doğru cevabı bulma olasılıklarının yükseldiğini tespit etti.
  • Meğer tam tersiymiş! Karmaşık problemleri yavaş çözenler daha zeki çıkıyor

    Hakemli bilimsel dergi Nature Communications'ta yayımlanan araştırma, önceki varsayımlara meydan okuyor.
  • Meğer tam tersiymiş! Karmaşık problemleri yavaş çözenler daha zeki çıkıyor

    Yaygın kanı, hızlı düşünmenin genellikle zekayla ilişkili olduğu yönünde. Bu kanaati destekleyen bazı çalışmalar da var.
  • Meğer tam tersiymiş! Karmaşık problemleri yavaş çözenler daha zeki çıkıyor

    Ancak Alman bilim insanları, önce çalışmaların yeterince geniş bir kesimi konu almadığını savunuyor.
  • Meğer tam tersiymiş! Karmaşık problemleri yavaş çözenler daha zeki çıkıyor

    Berlin Sağlık Enstitüsü'nden Profesör Petra Ritter, insan beyninin özelliklerini taklit eden simülasyonlar üretiyor. Ritter ve meslektaşları yeni araştırmada 1176 katılımcının beyin tarama görüntülerini inceledi.
  • Meğer tam tersiymiş! Karmaşık problemleri yavaş çözenler daha zeki çıkıyor

    Ekibin amacı, bu insanların beynindeki bağlantıların dinlenirken veya zorlandıkları sırada nasıl değiştiğini gözlemlemekti.
  • Meğer tam tersiymiş! Karmaşık problemleri yavaş çözenler daha zeki çıkıyor

    Deneylerde katılımcılara bir dizi görev verildi. İlk görevler daha kolay soruları çözmeyi içeriyordu. Görevler giderek zorlaşıyordu.
  • Meğer tam tersiymiş! Karmaşık problemleri yavaş çözenler daha zeki çıkıyor

    Bu arada tüm katılımcıların zeka seviyeleri geleneksel IQ testleriyle ölçülmüştü.
  • Meğer tam tersiymiş! Karmaşık problemleri yavaş çözenler daha zeki çıkıyor

    Ritter'a göre bir kişinin sorunları çözmesini ve karar vermesini sağlayan faktörler, nöronların, yani sinir hücrelerinin doğru şekilde uyarılması ve nöronlar arasında uyarı iletiminin doğru şekilde durdurulması.
  • Meğer tam tersiymiş! Karmaşık problemleri yavaş çözenler daha zeki çıkıyor

    Bu sayede araştırma ekibi, beyin görüntüleri ve katılımcıların soruları çözmedeki yeteneklerini karşılaştırarak zekaya dair önemli bulgular elde edebildi.
  • Meğer tam tersiymiş! Karmaşık problemleri yavaş çözenler daha zeki çıkıyor

    Daha fazla beyin senkronizasyonuna sahip olan katılımcılar, daha zeki olarak nitelendi. Bu kişiler, kolay problemleri hızla çözebildi.
  • Meğer tam tersiymiş! Karmaşık problemleri yavaş çözenler daha zeki çıkıyor

    Ancak karmaşıklık arttıkça bu durum değişti. Söz konusu katılımcılar, karmaşık problemlerin yalnızca bir kısmını çözdüklerinde doğru sonuca ulaştıkları kanısına varmadı.
  • Meğer tam tersiymiş! Karmaşık problemleri yavaş çözenler daha zeki çıkıyor

    Bunun yerine beynin tüm bölgeleri gerekli işlemleri yapana kadar beklediler.
  • Meğer tam tersiymiş! Karmaşık problemleri yavaş çözenler daha zeki çıkıyor

    Diğer bir deyişle beyninde daha fazla senkronizasyon görülen zeki kişiler, daha zor sorulara daha yavaş yanıt veriyordu.
  • Meğer tam tersiymiş! Karmaşık problemleri yavaş çözenler daha zeki çıkıyor

    Araştırmanın başyazarı Profesör Michael Schirner, "Daha zorlu görevlerde, diğer çözüm yollarını keşfederken önceki ilerlemeyi çalışma belleğinde depolamanız ve ardından bunları birbiriyle bütünleştirmeniz gerekir" dedi. 
  • Meğer tam tersiymiş! Karmaşık problemleri yavaş çözenler daha zeki çıkıyor

    Belirli bir çözüm için bu kanıtların toplanması bazen daha uzun sürebilir. Ama aynı zamanda daha iyi sonuçları beraberinde getirir.

    Independent Türkçe, IFL Science, Berlin Sağlık Enstitüsü

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