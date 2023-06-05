Zeka seviyesi yüksek olan kişilerin problemleri hızlı çözebilme yetisinin de beraberinde getirmesi gerektiğini düşünürüz. Ancak gerçekte bu durum böyle olmayabilir. Yapılan araştırmalar zeka ve hızın doğru orantılı olmadığını kanıtlar nitelikte.