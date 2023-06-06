Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü markaların beynin farklı bölgelerini hedef aldığını biliyor muydunuz? İşte markaların pazarlama teknikleri

Büyük markalar beyninizi hedef alır. Nöropazarlama için son zamanlarda şirketler büyük yatırımlar yapıyor. Marka logolardan, renklerden ve kampanyalardan oluşabilir ancak pazarlama hiç durmadan devam eden bir süreçtir. Beyinleri hedef alan büyük çaplı ve ince düşünülmüş pazarlama dehası olan büyük reklam harcamaları sizi şaşırtabilir.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ünlü markaların beynin farklı bölgelerini hedef aldığını biliyor muydunuz? İşte markaların ilginç pazarlama teknikleri

    Renklerin psikoloji üzerindeki etkilerinden birçoğumuz haberdarız. Korteks bölgelerimizin işlevleri üzerinde de son yarım yüzyıldır parça parça bilgilerimiz bulunuyor. Beynin gizemli kısımlarını keşfettikçe ilerleyen yıllarda nöropazarlamayı hayatımızda daha fazla duymaya başlayabilmemiz mümkün görünüyor.
  • Ünlü markaların beynin farklı bölgelerini hedef aldığını biliyor muydunuz? İşte markaların ilginç pazarlama teknikleri

    Markalaşma sadece insan zihni sayesinde var olur. Markalar, zihinleri ne kadar iyi harekete geçirdiklerine bağlı olarak kazanır ya da kaybederler. Günümüzde büyük çaplı markalaşmayı başarmış markalar bunu biliyorlardı ve logolarını ve reklamlarını buna göre şekillendirdiler. Bunlardan birçoğu hedeflerinde fazlasıyla ise başarılı oldu. İşte dünyaca ünlü markaların insan zihninde hedefledikleri ve harekete geçirmeyi başardıkları alanlar…
  • Ünlü markaların beynin farklı bölgelerini hedef aldığını biliyor muydunuz? İşte markaların ilginç pazarlama teknikleri

    Schweppes – Hipokampus

    Köpüren bir sesin uyarıcılarını kullanarak, soğuk bir gazozu açmanın nasıl bir olduğuna dair hafızanızı tetikler. (Sizi susatırlar)
  • Ünlü markaların beynin farklı bölgelerini hedef aldığını biliyor muydunuz? İşte markaların ilginç pazarlama teknikleri

    McDonals – Oksipital lob

    Parlak/boylu yol kenarı işaretleri, ünlü ‘M’ harfi ve renkleriyle görsel sistemleri uyarır.
  • Ünlü markaların beynin farklı bölgelerini hedef aldığını biliyor muydunuz? İşte markaların ilginç pazarlama teknikleri

    IKEA – Limbik sistem

    Eşyalarınızı kendiniz monte etmek zorunda olduğunuz için eşyayla duygusal bağ oluşturmanıza sebep olur. (Marka sadakati oluşturur)
  • Ünlü markaların beynin farklı bölgelerini hedef aldığını biliyor muydunuz? İşte markaların ilginç pazarlama teknikleri

    Nike – Koku alma soğanı

    Nike mağazaları sizi daha pahalı ayakkabı tasarımlarına yönlendirmek için karışık bir çiçek kokusu kullanır. (Satışları teşfik etmek)
  • Ünlü markaların beynin farklı bölgelerini hedef aldığını biliyor muydunuz? İşte markaların ilginç pazarlama teknikleri

    Starbucks – Prefrontal Korteks

    Bilgisayarınızı ya da telefonunuzu masalara yerleştirerek daha uzun süre kalmayı (daha fazla harcama yapmayı) tercih edersiniz.
  • Ünlü markaların beynin farklı bölgelerini hedef aldığını biliyor muydunuz? İşte markaların ilginç pazarlama teknikleri

    Gucci – Motor Korteks

    Alışveriş yapmadan önce sizi sırada beklemeye zorlar (gerilim), ürünlerine verdiğiniz değeri yükseltir çünkü beklemek için zaman harcarsınız.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.