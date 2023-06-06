Markalaşma sadece insan zihni sayesinde var olur. Markalar, zihinleri ne kadar iyi harekete geçirdiklerine bağlı olarak kazanır ya da kaybederler. Günümüzde büyük çaplı markalaşmayı başarmış markalar bunu biliyorlardı ve logolarını ve reklamlarını buna göre şekillendirdiler. Bunlardan birçoğu hedeflerinde fazlasıyla ise başarılı oldu. İşte dünyaca ünlü markaların insan zihninde hedefledikleri ve harekete geçirmeyi başardıkları alanlar…