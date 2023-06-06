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Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

Sabaha başlama şekliniz, günün geri kalanının gidişatını belirleyebilir. Belki de bu yüzden birçok insan sabah rutinlerine fazla dalmadan önce bir fincan kahve içer. İster "günde bir fincan" için, ister kahve tiryakisi olun, ister öğleden sonra üçüncü fincanınızı içtiğinizi fark edin, bu kafeinli içecek en çok ihtiyaç duyduğunuz anda gününüze biraz enerji getirebilir. Ancak sabahları size biraz daha moral vermenin yanı sıra, kahvenin yan etkisi de vardır. Peki kahve sizin için iyi mi?

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  • Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

    Araştırmalar, düzenli kahve tüketiminin çok sayıda hastalığı önlemeye, ruh halinizi iyileştirmeye ve kilo verme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabileceğini gösteriyor. Yine de bu kafeinli içecek herkes için değildir. Çünkü panik bozukluğu veya hipertansiyonu olanların tüketecekleri miktarı sınırlamaları gerekebilir. Düzenli olarak kahve içmenin sağlığınız için gerçekten yararlı olup olmadığını öğrenmek için, bilimin söylediklerini bir araya getirdik. İşte araştırmaların kahvenin bazı faydaları ve olası yan etkileri hakkında söyledikleri…
  • Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

    KAHVE İÇİN BESLENME BİLGİLERİNE BİR BAKIŞ

    Kahve içmenin olası faydalarına ve yan etkilerine bakmadan önce, hem demlenmiş kahve hem de espresso için beslenme bilgileri bize çok şey söyleyebilir. Her iki içecek de bir kahve bitkisinin çekirdeklerinden elde edilir ve magnezyum ve potasyum gibi yararlı mikro besinler içerir. Bu iki içecek arasındaki en önemli fark, yapıldıkları yöntemlerdir. Demlenmiş kahve, normal bir otomatik cezve, dökme veya makline kullandığınızda elde ettiğiniz şeydir. Bir veya iki ölçek yüksek oranda özütlenmiş kahveyi çıkarmak için basınçlandırmayı kullanan bir espresso makinesi ile bir shot espresso yapılır. Sonuç olarak, espresso daha yüksek kafein içeriğine sahip olma eğilimindedir ve bir fincan kahveden birkaç kalori daha fazla içerir.
  • Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

    Demlenmiş sıcak kahve

    2.4 kalori

    94.8 miligram kafein

    7.1 miligram magnezyum

    116 miligram potasyum

    4.7 miligram sodyum
  • Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

    Espresso

    5.4 kalori

    127 miligram kafein

    48 miligram magnezyum

    69 miligram potasyum

    8.4 miligram sodyum
  • Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

    Farklı demleme yaklaşımlarına ve beslenme bilgilerindeki küçük farklılıklara rağmen, hem kahve çekirdeği bazlı içecekleri içmenin yararları hem de yan etkileri, espresso ve kahveyi bir dereceye kadar rahatsız etmek için hala geçerlidir. İster kahve ister espresso içiyor olun, bu içecekleri içmenin sağlık açısından artıları ve eksileri hakkında farkındalık, sizin için en iyi içecek seçimini yapmanız konusunda size güç verebilir. Peki, kahve sizin için iyi mi? Bu sevilen içeceğin olası yararları ve yan etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve en sevdiğiniz sabah içecekleri hakkında daha fazla tavsiye almak için tüm detayları bulabilirsiniz.
  • Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

    KAHVE İÇMENİN 7 FAYDASI

    1. Kahve kalp sağlığınız için iyi olabilir

    Sabah içtiğiniz bir fincan kahve sizi anında daha iyi bir ruh haline sokabilir ve ruhunuzu besleyebilir. Aynı zamanda kahvenin daha sağlıklı bir kalbe sahip olmanıza da yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz?
  • Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

    Tarım ve Gıda Kimyası Dergisi'nde yapılan bir incelemeye göre, düzenli olarak üç ila beş fincan kahve tüketmek, "sağlıklı insanlarda" kardiyovasküler hastalığa yakalanma riskini yüzde 15 oranında azaltıyor. Ayrıca, günde bir ila beş fincan kahve içmek, hiç kahve içmemeye kıyasla daha düşük ölüm riskiyle bağlantılıydı. Ayrıca, daha önce kardiyovasküler bir olay yaşadıysanız, kahve içmenin kalp ile ilgili başka bir sorun yaşama riskinizi artırmadığı sonucuna varılmıştır.
  • Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

    Bu bulguların yanı sıra, Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases'de yayımlanan 21 çalışmanın bir başka incelemesi, günde yaklaşık üç ila dört fincan kahve içmenin yüzde 21 daha düşük inme riski ile ilişkili olduğu sonucuna varmıştır. Ancak, dört bardak miktarından sonra bulunan anlamlı bir fark yoktu.
  • Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

    2. Enerji artışı sağlar

    Elbette, kahvenin tadı oldukça güzel olabilir. Ancak kabul edelim ki insanların bu içeceğe bağlanmalarının nedeni, içeriğindeki kafeindir. Çift espressoda 127 miligram veya demlenmiş bir fincan kahvede yaklaşık 95 miligram ile en sevdiğiniz kahveyi yudumlarken doğal olarak bir enerji hissedeceksiniz.
  • Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

    Peki kafein size tam olarak nasıl enerji verir? Cevap, beyninizle nasıl etkileşime girdiği ile alakalıdır. Çalışmalar, kafeinin aslında belirli nörotransmitterleri bloke ettiğini ve diğerlerine (özellikle enerji seviyelerinizle bağlantılı olanlara) en yaygın örnek dopamin olmak üzere yer bıraktığını gösteriyor. Bu sürecin herhangi bir kafein türü tüketenlerde uyanıklığı artırdığı bulunmuştur.
  • Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

    3. Demans ve Alzheimer hastalığına yakalanma riskinizi azaltabilir

    Zaman içinde sürekli olarak kahve içmenin de beyniniz ve bilişsel sağlığınız üzerinde uzun vadeli etkileri olduğu gösterilmiştir. Alışılmış kahve tüketiminin ve potansiyel bilişsel gerilemenin etkilerini değerlendiren 2016 tarihli bir araştırma, Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin azaldığını kaydetti. PLOS Medicine'de yayınlanan başka bir 2021 araştırması, kahve ve çay içmenin (birlikte veya ayrı ayrı) daha düşük bunama riski ile ilişkili olduğunu buldu. Bu çalışmadaki araştırmacılar ayrıca bu içeceklerin, stoke sonrası bunama riskinin azalmasıyla da bağlantılı olduğu sonucuna vardı.
  • Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

    4. Kahve, kilo yönetimini desteklemeye yardımcı olabilir

    Kahvenin diğer bir faydası da özellikle kahvenin obezite ve diğer metabolik sendrom formlarını önlemeye yardımcı olduğu bilinen spesifik bitki bileşikleri ve polifenoller içermesi nedeniyle, bu içeceğin kilo verme veya kilo yönetimi hedeflerinizde size yardımcı olabilmesidir. Örneğin, Nutrients'ta yayımlanan bir 2021 meta-analizi, düzenli olarak kahve içmenin karın yağının azalması ve karın obezitesi (adipozite) ile bağlantılı olduğu sonucuna vardı. Bu sonuçlar özellikle erkeklerde daha yüksekti, ancak kadınlarda da ortaya çıktı.
  • Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

    Kahvenin kilo verme hedeflerinizi nasıl etkileyebileceğini düşünürken, onu nasıl içtiğiniz önemlidir. Kahvenizi sade içerken, şeker ve kalori sayımlarını düşük tutmanın en kolay yolu olabilir. Eğer kahvenizi şeker ve/veya krema ile içmeyi tercih ediyorsanız, ne kadar attığınıza dikkat edin ve aşırıya kaçmayın.
  • Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

    5. Kahve, bazı kanserlerin riskini azaltmaya yardımcı olabilir

    Belirli hastalıklara yakalanma riskiniz ile ilgili olarak her zaman birçok faktör rol oynar. Ancak araştırmalar özellikle kahve tüketimi ve kanserle ilgili birçok bağlantı bulmuştur. Uluslararası Kanser Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre kahve, hormonal sağlıkta ve önemli antioksidanları taşımada önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle kahve, rahmin iç yüzeyini etkileyen kanser olan endometriyal kanser riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.
  • Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

    Nutrition and Cancer dergisi ayrıca kahve tüketimi ile endometriyal kanser arasındaki bu ilişkiyi vurgulamaktadır. Bununla birlikte, kahve ile meme, pankreas, böbrek, prostat, yumurtalıklar veya mide kanseri arasında anlamlı bir bağlantı olmadığını da belirtiyor.
  • Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

    6. Tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabilir

    En sevdiğiniz kahve diyabet riskinizi düşürmeye yardımcı olabilir ve Diabetes Care'e göre bu hem kafeinli hem de kafeinsiz kahve için geçerlidir. Bunun nedeni, bu içecek ile diyabet arasındaki bağlantının kahvedeki kafeinden çok pankreasınızla nasıl etkileşime girdiğiyle ilgili olmasıdır. Nutrients dergisinde yayınlanan bir inceleme, kahvenin pankreasınızın insülin üreten ve vücudunuzun kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan beta hücrelerinin işlevselliğine yardımcı olabileceği sonucuna varmıştır.
  • Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

    7. Ruh sağlığınızı desteklemeye de yardımcı olabilir

    Çoğu insan sabahları ilk birkaç yudum kahveden sonra muhtemelen biraz daha mutlu hisseder. Ancak bu geçici neşe anının yanı sıra kahve, uzun vadede ruh sağlığınıza da katkıda bulunabilir. Avustralya ve Yeni Zelanda Psikiyatri Dergisi'nde yayınlanan bir meta-analiz, kafeinli kahve içmenin katılımcılarda depresyon riskini azaltmaya yardımcı olduğunu buldu. Spesifik olarak, araştırmacılar, insanlar günde 68 miligramın üzerinde ve 509 miligramın altında tükettiğinde en iyi sonuçları buldular.
  • Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

    Bu sonuçlar kahve severler için umut verici olsa da depresyon veya buna bağlı zihinsel sağlık sorunları yaşıyorsanız, bir fincan kahvenin ötesinde yardım aramak önemlidir. Depresyon belirtileriniz olabileceğini düşünüyorsanız, bir doktor veya lisanslı bir danışmanla konuşun.
  • Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

    KAHVE İÇMENİN 2 YAN ETKİSİ

    1. Kahve kaygı belirtilerini şiddetlendirebilir

    Hiç biraz fazla kahve yudumlayıp kendinizi gergin ve hatta endişeli hissettiğiniz oldu mu? Herkes bu deneyimi yaşamasa da yaşayanlar için bunun nedeni kahvenin kafein içeriği olabilir. Kahve ve kaygı ilişkisi, kişinin var olan kaygı bozukluğuna ve kafeine duyarlılığına bağlıdır. Genellikle, insanlarda panik veya endişe duyguları uyandırmak için daha fazla miktarda kafein (yaklaşık beş fincan kahve) gerekir ve bu, halihazırda panik bozukluğu olan kişilerde daha sık görülür. Bu nedenle, panik bozukluğu olan veya kendini düzenli olarak endişeli hisseden biriyseniz, tükettiğiniz kahve miktarını sınırlamak en iyi seçenek olabilir.
  • Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

    2. Tansiyonunuzu yükseltebilir

    Kahve içmenin kalp sağlığınız üzerindeki potansiyel olumlu etkilerine dikkat çekmenin yanı sıra, Tarım ve Gıda Kimyası Dergisi'nden yukarıda bahsedilen incelemeden araştırmacılar, sonuçlarının, hipertansiyon olarak da bilinen kontrolsüz yüksek tansiyonu olan kişiler için farklı bir anlam ifade ettiğini belirtiyorlar. Aslında, hipertansiyonla yaşayanların kafein seviyelerini izlemeleri ve çok miktarda kahveden kaçınmaları gerektiğini, çünkü bu içeceğin içindeki kafeinin kan basıncında ani yükselmelere neden olabileceğini söylüyorlar.

    Kaynak: ACS Publications, Journal of Stroke, Science Direct, International Journal of Cancer

 

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