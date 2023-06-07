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Bağırsak sağlığınız için en kötü 9 içecek! Bu içecekler bağırsakların düşmanı

Bağırsaklarınızın sağlığı, vücudunuzun geri kalanının iyiliği için hayati önem taşıyor. Bu nedenle mümkün olduğunca bağırsak sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Uzmanlar bağırsak sağlığı için en kötü yiyecek ve içeceklerden uzak durulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte bağırsak sağlığınız için en kötü 9 içecek…

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  • Bağırsak sağlığınız için en kötü 9 içecek! Bu içecekler bağırsakların düşmanı

    Araştırmalar bağırsak mikrobiyomunda tutarlı bir dengesizlik ile otoimmün bozukluklar arasında bir bağlantı buldu. Araştırma ayrıca bağırsak mikrobiyomunuzun beyin fonksiyonunuzu kontrol eden merkezi sinir sisteminizi etkileyebileceğini düşündürmektedir. Bu da bağırsak sağlığının bağışıklık sisteminizi sağlıklı tutmak için önemli olduğunu gösterdi.
  • Bağırsak sağlığınız için en kötü 9 içecek! Bu içecekler bağırsakların düşmanı

    Yanlış içecek türlerini içmek bağırsaklarınız üzerinde potansiyel olarak zararlı bir etkiye sahip olabilir. Bu içecekler genellikle şeker, yapay tatlandırıcılar, çok fazla asit veya bağırsaklarınızın ve sindiriminizin huzurunu bozabilecek diğer bileşenlerde daha yüksek olanlardır. Bağırsaklarınız büyük ölçüde diyetinize bağlıdır ve bu içecekler bağırsak sağlığınıza zarar verebilir.
  • Bağırsak sağlığınız için en kötü 9 içecek! Bu içecekler bağırsakların düşmanı

    Bu içeceklerin birçoğunun hiçbir olumsuz yan etkisi olmadan ölçülü miktarlarda tüketilebileceğini unutmayın. Ve bu içeceklerden bazılarında, tüketildikten sonra meydana gelen yan etkiler yalnızca hassas kişilerde ortaya çıkabilir, bu nedenle aşağıdaki içeceklerden birinin sağlığınızı nasıl etkilediği konusunda endişeleriniz varsa bir tıp uzmanına danışmanız en iyisidir. İşte bağırsak sağlığınız için en kötü 9 içecek…
  • Bağırsak sağlığınız için en kötü 9 içecek! Bu içecekler bağırsakların düşmanı

    Tatlı çay

    Ödüllü beslenme uzmanı ve The Family Immunity Cookbook'un Wall Street Journal çok satan yazarına göre,  bağırsak sağlığı için en kötü içeceklerden bazıları, limonata ve tatlandırılmış gibi ilave şekerle doldurulmuş olanlardır. Buna en güzel örnek ise kesinlikle buzlu çay!

    2020'de yayınlanan bir araştırma, şeker açısından yüksek bir diyetin iltihaplanmayı artırabileceğini ve "iyi" ve "kötü" bağırsak mikrobiyomu arasındaki dengeyi değiştirebileceğini ve bunun da sağlık sonuçlarına yol açabileceğini buldu.

    Canınız soğuk, tatlı bir içecek çekiyorsa, ilave şeker içermeyen yüzde 100 meyve suyunu tercih edin.
  • Bağırsak sağlığınız için en kötü 9 içecek! Bu içecekler bağırsakların düşmanı

    Şekerli meyve suyu

    Şekerden bahsetmişken, bağırsak sağlığı konusunda endişeleriniz varsa sınırlamak isteyebileceğiniz bir başka içecek de şeker ilavesiyle yapılan meyve sularıdır.

    Amidor, "Besleyici değeri olmayan, çoğunlukla ilave şekerden yapılan içecekler, bağırsak mikrobiyomunun dengesini 'kötü' bakterilerin lehine olacak şekilde değiştirebilir. Meyve suyunu tercih edecekseniz, yüzde 100 meyve veya sebze suyunu seçin, çünkü bunlar vitaminler, mineraller ve bitki besinleri sağlar ve günlük önerilen meyve ve sebze alımınıza sayılır." diyor.
  • Bağırsak sağlığınız için en kötü 9 içecek! Bu içecekler bağırsakların düşmanı

    Alkol

    Joan Salge, düzenli olarak çok fazla bira, kokteyl veya kadeh şarap içmek "Mikrobiyotayı etkileyerek bağırsaktaki bakterilerin dengesizliğine ve kötü, sağlıksız bakterilerin aşırı büyümesine neden olabilir. Bu dengesizlik iltihaplanmaya yol açar" diye açıklıyor. Boston Üniversitesi'nde beslenme profesörü ve popüler beslenme ve sağlıklı yaşam podcast'i Spot On'un sunucusu Dr. Salge Blake, kronik alkol kullanımının bağırsakları çevreleyen hücrelere zarar verebileceğini, geçirgenliğini artırarak bakterilerin ve ürettikleri toksinlerin kan dolaşımına sızmasına izin verdiğini açıklıyor. 2020–2025 Amerikalılar İçin Beslenme Yönergelerine göre, ölçülü içme, bir kadın için günde en fazla bir içki ve bir erkek için günde iki içki olarak tanımlanır. Bir içecek, 12 sıvı ons bira, beş sıvı ons şarap ve 1,5 sıvı ons rom veya votka gibi 80 dayanıklı likör olarak tanımlanır.
  • Bağırsak sağlığınız için en kötü 9 içecek! Bu içecekler bağırsakların düşmanı

    Bazı kafeinli çaylar

    Yeşil ve siyah çaylar gibi kafein içeren çaylar midedeki asitliği artırabilir ve bu da bazı insanlarda mide yanmasına neden olabilir. Ek olarak, kafeinli çaylar, daha önce kahve ile görülen sorunların aynısına sahiptir. Çayı seviyorsanız, bitkisel veya kafeinsiz tercih edebilirsiniz. Aslında, nane çayının sindirim üzerinde potansiyel olarak olumlu etkileri olduğu bulunmuştur. Çok sayıda hayvan çalışması ve birkaç insan çalışması, bunun ağrı kesici sağlayabileceğini ve mideyi rahatlatmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.
  • Bağırsak sağlığınız için en kötü 9 içecek! Bu içecekler bağırsakların düşmanı

    Çikolatalı içecekler

    Bazı insanlarda çikolatalı içecekler içmek asit geri akışına neden olabilir. Bu, yemek borunuzdaki asidin tersine dönüp mide yanmasına neden olduğu zamandır. Haftada iki defadan fazla asit reflü yaşarsanız, gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) olarak bilinen daha şiddetli bir asit reflü formu teşhisi konulabilir. GERD'nin diğer semptomları arasında yutma güçlüğü, öksürme, gıdaları veya ekşi sıvıları ağza kusma, hırıltılı solunum ve özellikle yemek yedikten sonra uzandığınızda göğüs ağrısı yer alır. Academy of Nutrition & Dietetics web sitesine göre, GÖRH bazı insanlarda çikolata da dahil olmak üzere belirli yiyecekler tarafından kötüleştirilebilir ve alevlenmeyi tetikleyebilir. Çikolatalı içecekler asit reflü veya GERD'nizi şiddetlendiriyorsa, muhtemelen onlardan kaçınmak istersiniz.
  • Bağırsak sağlığınız için en kötü 9 içecek! Bu içecekler bağırsakların düşmanı

    Enerji içecekleri

    Günlük yorgunluğunuzu atmak için o enerji içeceklerini alıyorsanız, tekrar düşünmek isteyebilirsiniz. NutritionStarringYOU.com'un kurucusu ve The Protein-Packed Breakfast Club'ın yazarı Lauren Harris-Pincus'a göre, "Yüksek kafein içeren bu enerji içecekleri gastrit, iltihaplanma, artmış bağırsak hareketliliği ve ishale neden olabilir." Pincus, aşırı kafeinin midenin normalden daha fazla asit salgılamasına yol açabileceğini ve bunun da reflü semptomlarını kötüleştirebileceğini açıklıyor. "Ayrıca, sinirli bağırsak sendromu (IBS) olan kişilerde semptomları şiddetlendirebilen titremelere neden olabilir ve kaygıyı artırabilir."
  • Bağırsak sağlığınız için en kötü 9 içecek! Bu içecekler bağırsakların düşmanı

    Gazlı içecekler

    Gazlı içecek tüketimini gastrointestinal rahatsızlıkla ilişkilendiren bazı araştırmalar var. Örneğin, Beslenme, Metabolizma ve Kardiyovasküler Hastalıklar dergisinde yayınlanan bir makale, köpüklü içecekler ile mide rahatsızlığı arasında olası bir bağlantı olduğunu, ancak potansiyel rahatsızlığın çoğunun 300 mililitre veya daha fazla içtikten sonra meydana geldiğini buldu. Ek olarak, bazı araştırmalar gazlı meşrubat içmenin pankreas kanseri riskini artırabileceğini düşündürmektedir.
  • Bağırsak sağlığınız için en kötü 9 içecek! Bu içecekler bağırsakların düşmanı

    Kahve

    Kahve gibi kafeinli içecekler, bağırsak hareketliliğini artıran uyarıcılardır, bu da bu içeceklerin mide-bağırsak sisteminizde daha hızlı hareket etmesine neden olabileceği anlamına gelir. Bu uyarıcı etki, gevşek dışkı veya ishali tetikleyebilir ve bu da dehidrasyona yol açabilir. Ek olarak, kafein hafif bir idrar söktürücüdür, bu da idrar yapmak için tuvalete koşacağınız anlamına gelir. Ayrıca, kafein kaygı ve stresi artırabilir, ayrıca hassas bağırsak sendromu (IBS) veya enflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) olan kişilerde iyi uyumayı ve semptomları kötüleştirmeyi zorlaştırabilir.
  • Bağırsak sağlığınız için en kötü 9 içecek! Bu içecekler bağırsakların düşmanı

    FDA günde maksimum 400 miligram kafein (yaklaşık 3 bardak) önerir. Bununla birlikte, kafein herkesi farklı şekilde etkiler ve bazı insanlar onu diğerlerinden daha hızlı metabolize edebilir. Günde daha az kahve içerseniz veya kafeinsiz kahveye geçerseniz, bu bazı semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Aşırıya kaçmadan kahve içmek sağlık açısından önemli faydalar sağlayabilirken, çok fazla içmek bu bağırsak sorunlarına neden olabilir.
  • Bağırsak sağlığınız için en kötü 9 içecek! Bu içecekler bağırsakların düşmanı

    Yapay tatlandırılmış içecekler

    Kalorileri izlemeye çalışırken, aspartam ve sukraloz gibi yapay tatlandırıcılar kullanan sıfır kalorili içeceklere yönelmek alışılmadık bir durum değil. Ne yazık ki, bu bileşenler potansiyel olarak bazı insanlar için şişkinlik, şişkinlik ve ishal gibi rahatsız edici gastrointestinal semptomlara yol açabilir. Sadece bu da değil, bazı araştırmalar yapay tatlandırıcıların bağırsak mikrobiyomunda bir dengesizliğe yol açabileceğini bulmuştur. Bu yapay tatlandırıcılara karşı hassassanız, sade su veya yapay tatlandırıcı içermeyen aromalı köpüklü suları tercih edin. En sevdiğiniz diyet içeceklerinin yerini alması için probiyotik bir sodayı da tercih edebilirsiniz.

 

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