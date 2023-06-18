Bebekler neden yüksek sesle güler?

Bebekler, başka biri düştüğünde değil, düştüklerinde gülmeye daha yatkındır.

Daha da önemlisi, ilk kıkırdamadan itibaren, anket yanıtları bebeklerin diğer insanlarla ve onların yaptıklarına güldüklerini gösteriyor. Bir şeyin gıdıklandığının sadece fiziksel hissi yeterli değildir. Bir şeyin birdenbire ortadan kaybolduğunu veya ortaya çıktığını görmek de yeterli değildir. Sadece bir yetişkinin bebek için böyle şeyler yapması komik. Bu, bebeklerin yürümeden veya konuşmadan önce ve kahkahalarının sosyal olduklarını gösterir. Bir bebeği gıdıklarsanız, görünüşe göre sadece gıdıklandıkları için değil, siz onları gıdıkladığınız için gülerler.