Demir yollarında neden taşlar olur?

Taşların keskin kenarları, hareket etmelerini çok zorlaştırır - keskin kenarlar birbirini keserken esas olarak birbirlerini sıkıştırırlar ve bu da sağlam bir temel oluşmasını sağlar.

Bu küçük taşların faydası hâlâ bitmedi! Balastlar ayrıca demiryolu altında filizlenebilecek ve ciddi bozulmalara yol açabilecek çeşitli bitkilerin kök salmasını da engeller.

Kaynak: Alpharail