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Tasarruf etmek için çılgın yöntemleri olan genç kadın aylık 200 dolara geçiniyor

Kate, New York'ta yaşayan bir muhasebeci ve para harcamaktan hiç hoşlanmıyor. Aylık giderlerini düşürmek için çok ilginç yöntemleri var. Kate, çöpten yemek yiyor, tuvalet kâğıtlarını yeniden kullanıyor ve kıyafet almıyor. İşte, detaylar...

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  • Tasarruf etmek için çılgın yöntemleri olan genç kadın aylık 200 dolara geçiniyor

    Kate Hashimoto'yu dünya çapında şöhret eden şey, aşırı tutumlu biri olması. Bu ilk başta kulağa biraz anlamsız gelebilir ama Kate New York gibi bir yerde aylık 200 dolara yaşamını sürdürüyor. Bunun için de çılgınca yöntemleri var.
  • Tasarruf etmek için çılgın yöntemleri olan genç kadın aylık 200 dolara geçiniyor

    Bu zamana kadar farklı birkaç programa çıkan Kate'in aşırı önlemleri insanı şaşrıtıyor. Öncelikle genç kadın hiçbir zaman mobilya için para harcamadığını söylüyor; bunun yerine çöpe bırakılmış ve işe yarayan eşyaları evine götürüyor.
  • Tasarruf etmek için çılgın yöntemleri olan genç kadın aylık 200 dolara geçiniyor

    Hashimoto, "gerçek bir yatak için yüzlerce dolar" ödemek yerine, sokaktan aldığı bir yığın eski yoga matının üzerinde uyuyor ve "yemek masası" bir yığın eski dergiden oluşuyor.
  • Tasarruf etmek için çılgın yöntemleri olan genç kadın aylık 200 dolara geçiniyor

    Ayrıca Kate, TLC'ye verdiği röportajda son 8 yıldır yeni kıyafet almadığını ve hatta 1998'den beri iç çamaşırına para harcamadığını itiraf ediyor. Bunun yerine ikinci el kıyafet mağazalarından giyiniyor. 
  • Tasarruf etmek için çılgın yöntemleri olan genç kadın aylık 200 dolara geçiniyor

    Üstelik sadece bu da değil; aynı zamanda hijyen ürünlerine de para vermiyor. Bunun yerine, hijyen ürünlerinin ücretsiz dağıtıldığı etkinliklere gidiyor.
  • Tasarruf etmek için çılgın yöntemleri olan genç kadın aylık 200 dolara geçiniyor

    Kate, işi daha da üst bir noktaya taşıyarak kâğıt havlu ve tuvalet kâğıdı da kullanmıyor çünkü "atılan bir şeye para harcamaya inanmadığını" itiraf ediyor. Bu kâğıt ürünlerine para harcamak yerine umumi tuvaletlerden bunları aldığını ve kuruduktan sonra tekrar kullandığını belirtiyor. Çamaşır yıkamak içinse ayrıca bir para harcamak yerine, kendisi banyo yaparken çamaşırlarını da yıkıyor. 
  • Tasarruf etmek için çılgın yöntemleri olan genç kadın aylık 200 dolara geçiniyor

    Sadece bu kadar da değil, Kate yemek için de para harcamıyor hem de hiç! Kate, her gece işten sonra iyi mahallelerde bulunan restoranların çöpünü karıştırıyor ve buradan yiyecek topluyor.
  • Tasarruf etmek için çılgın yöntemleri olan genç kadın aylık 200 dolara geçiniyor

    "Bu restoranlar genellikle organik yiyecekler -gerçekten güzel hazırlanmış yiyecekler de dâhil olmak üzere- birçok yüksek kaliteli yiyeceği çöpe atıyor" diye açıklıyor. 
  • Tasarruf etmek için çılgın yöntemleri olan genç kadın aylık 200 dolara geçiniyor

    Son olarak Kate'in bir muhasebeci olduğunu vurgulayalım. Kendisi aslında bir meslek sahibi. İş veya arkadaşlarından dolayı sosyalleşmek zorunda kaldığında ise yalnızca masrafları ödendiğinde etkinliklere katılmayı kabul ediyor.

    Kaynak: The Sun

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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