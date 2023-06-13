Kate, işi daha da üst bir noktaya taşıyarak kâğıt havlu ve tuvalet kâğıdı da kullanmıyor çünkü "atılan bir şeye para harcamaya inanmadığını" itiraf ediyor. Bu kâğıt ürünlerine para harcamak yerine umumi tuvaletlerden bunları aldığını ve kuruduktan sonra tekrar kullandığını belirtiyor. Çamaşır yıkamak içinse ayrıca bir para harcamak yerine, kendisi banyo yaparken çamaşırlarını da yıkıyor.