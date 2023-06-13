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"İyi ki bu yüzyılda yaşıyorum" dedirten eski zamanların hijyenden uzak uygulamaları

Modern yıllarda yaşayan insanlar için hijyene ulaşmak oldukça kolay. Ancak bir zamanlarda böyle değildi. Hijyenik koşullar yaratmak zor olduğu kadar bu konu hakkındaki kısıtlı bilgi, durumu daha sağlıksız bir hale getiriyordu.

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  • "İyi ki bu yüzyılda yaşıyorum" dedirten eski zamanların hijyenden uzak uygulamaları

    Orta Çağ'da alt sınıf nadiren banyo yapardı. Banyo yaptıklarında da tüm aile, aynı suyu kullanırdı.
  • "İyi ki bu yüzyılda yaşıyorum" dedirten eski zamanların hijyenden uzak uygulamaları

    Antik Mısır'da kadınlar doğum kontrol için timsah gübresi kullanıyordu. M.Ö. 1850'ye kadar uzanan parşömenler, kadınların timsah gübresini alıp küçük topaklara dönüştürdüğünü ve vajinanın içine yerleştirdiğini gösterdi. 
  • "İyi ki bu yüzyılda yaşıyorum" dedirten eski zamanların hijyenden uzak uygulamaları

    İngiltere'de I. Elizabeth ile başlayan bir moda olarak; kadınlar yüzlerini ten renginden alakasız bir şekilde beyaza boyardı. Ancak bu makyajın içinde kişiyi zehirleyen kurşun bolca bulunurdu.
  • "İyi ki bu yüzyılda yaşıyorum" dedirten eski zamanların hijyenden uzak uygulamaları

    19. yüzyılda moda, iyi görünmekle ilgili değildi; pratik olmak ve paradan tasarruf etmekle ilgiliydi. Sadece üst sınıfın her gün için farklı bir kıyafeti vardı. Toplumun geri kalanı bütün bir sene boyunca tek bir kıyafetle yetinmek zorunda kaldı ve evet, aynı kural iç çamaşırları için de geçerliydi.
  • "İyi ki bu yüzyılda yaşıyorum" dedirten eski zamanların hijyenden uzak uygulamaları

    Çinliler, tuvalet kağıdını ilk kullanan toplumdu ancak dünyada yayılması 1857'ye kadar gerçekleşmedi. Bu tarihten önce çoğu insan yaprak, paçavra, çubuğa takılı ıslak bez hatta ellerini kullanıyordu.
  • "İyi ki bu yüzyılda yaşıyorum" dedirten eski zamanların hijyenden uzak uygulamaları

    1920'li yıllarda henüz saç maşası yoktu. Kadınlar,  kömür üzerinde ısıtılan ahşap kulplu yuvarlak demir miller kullanarak kendi saç maşalarını yapıyordu. Bu yöntemde sıcaklık kontrolü yoktu ve bu nedenle kadınların saçları sıklıkla yanıyordu. Yanık saç kokusuna ek olarak, istedikleri görüntüyü yakalayan kadınlar günlerce saçlarını yıkamıyordu.
  • "İyi ki bu yüzyılda yaşıyorum" dedirten eski zamanların hijyenden uzak uygulamaları

    17. yüzyılın asil kadınları, gençliklerini korumak ve antiseptik özelliklerden yararlanmak için yüzlerini idrar ile yıkardı.
  • "İyi ki bu yüzyılda yaşıyorum" dedirten eski zamanların hijyenden uzak uygulamaları

    Roma döneminde insanlar diş macunu yerine püre haline getirilmiş fare beyni kullanırdı. Aynı şekilde Yunanlılar istiridye, Mısırlılar ise ezilmiş biber ve tuz kullanırdı.
  • "İyi ki bu yüzyılda yaşıyorum" dedirten eski zamanların hijyenden uzak uygulamaları

    18. yüzyılın uzun peruklarını bilirsiniz. Oldukça havalı gözükebilirler ancak bu görüntüyü yakalamak için gerçek saç, biraz peruk ve domuz yağı kullanılırdı. Görüntüyü bozmamak için de saçlar haftalar boyunca yıkanmazdı. Böylece birçok bakteri ve böcek, peruklarda yaşardı.
  • "İyi ki bu yüzyılda yaşıyorum" dedirten eski zamanların hijyenden uzak uygulamaları

    Bugün hiçbir anlam ifade etmeyen eski bir güzellik akımı dişleri karartmaktır. Gelenek Japon ve Vietnam kültürlerinde yaygındı ve siyah dişlerin olgunluk ve medeniyetin sembolü olduğuna inanılıyordu.

    İşlem, diş minesini aşındırmak ve onlara parlak siyah bir görünüm vermek için bir kimyasal karışımı kullanmayı içeriyordu. Kimyasallar teknik olarak dişleri çürümekten korurken, aynı zamanda geri dönüşü olmayan ciddi hasarlara da yol açıyordu.

    Kaynak: Past Factory

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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