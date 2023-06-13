19. yüzyılda moda, iyi görünmekle ilgili değildi; pratik olmak ve paradan tasarruf etmekle ilgiliydi. Sadece üst sınıfın her gün için farklı bir kıyafeti vardı. Toplumun geri kalanı bütün bir sene boyunca tek bir kıyafetle yetinmek zorunda kaldı ve evet, aynı kural iç çamaşırları için de geçerliydi.