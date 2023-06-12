Bu durum aynı zamanda neden Dünya'nın dönüşünü hissetmediğimizi de açıklıyor. Tıpkı uçaklar gibi Dünya da sabit dönüş hızını korur ve bu da dönüşü algılamamıza neden olur.

Ancak Dünya bir anda tam tersi şeklinde hareket etseydi, o zaman aradaki hız farkı insanlar tarafından kavranabilirdi.

Kaynak: Space Centre