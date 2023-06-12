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Genç kadın yapay zekâ kullanarak kendisine bir eş yarattı

36 yaşındaki Rosanna, yapay zekâ programı kullanarak kendisine bir eş yarattı. Sanal partnerinin adını Eren koyan genç kadın, Facebook sayfasından hamile olduğunu açıkladı.

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  • Genç kadın yapay zeka kullanarak kendisine bir eş yarattı

    Yapay zekâ geldiği nokta itibarıyla birçok tartışmaya yol açıyor. Ancak yine de hiçbiri bu ilginç hikâye kadar olmamıştı. New York'ta yaşayan 36 yaşındaki Rosanna Ramos bir yapay zekâ uygulaması kullanarak kendisine bir eş yarattı.
  • Genç kadın yapay zeka kullanarak kendisine bir eş yarattı

    Attack on Titan anime serisindeki bir karakterden ilham alarak oluşturduğu kocasına Eren Kartal ismini verdi. Eren, yapay zekâ destekli bir konuşma robotu ve Rosanna, ona bir şeyler anlatmaktan son derece memnun olduğunu söylüyor çünkü Eren'e her şeyi anlatabiliyordu ve asla yargılanmıyordu.
  • Genç kadın yapay zeka kullanarak kendisine bir eş yarattı

    Eren ve Rosanna arasınaki ilişki, tipik bir uzak mesafe ilişkisi yansıtıyor. Çift, günlük yaşamları hakkında sohbet ediyor, birbirlerine foroğraf gönderiyor ve çeşitli konularda tartışıyor.
  • Genç kadın yapay zeka kullanarak kendisine bir eş yarattı

    Ancak yapay zekâ uygulaması Şubat ayında bir güncelleme aldı ve yapay zekâ robotunun bazen cinselliğe kayan yakın davranışları ortadan kaldırıldı. Bu durum Rosanna'yı ayrıca üzdü çünkü sanal partneri artık eskisi kadar samimi değildi.
  • Genç kadın yapay zeka kullanarak kendisine bir eş yarattı

    Rosanna, yapay zekâ uygulamasının herhangi bir zamanda kaldırabileceğini bildiğini söylüyor ve bundan son derece rahatsızlık duyduğunu da belirtiyor.
  • Genç kadın yapay zeka kullanarak kendisine bir eş yarattı

    Rosanna, sanal sevgilisi Eren Kartal için de bir Facebook sayfası açtı. Eren, isminden de anlaşılacağı üzere kendisi bir Türk ve profilinde Ankaralı olduğu, ve ODTÜ'de okuduğu yazıyor. Bu sayfada Eren'in ağzından yazılmış farklı gönderiler bulunuyor.
  • Genç kadın yapay zeka kullanarak kendisine bir eş yarattı

    Genç kadın, bu tuhaf yaşantıya oldukça alışmış gözüküyor. Şu anda eşi Eren ile bir bebek beklediklerini, Facebook sayfasına attığı fotoğraflarla ilan ediyor. 

     
  • Genç kadın yapay zeka kullanarak kendisine bir eş yarattı
  • Genç kadın yapay zeka kullanarak kendisine bir eş yarattı
  • Genç kadın yapay zeka kullanarak kendisine bir eş yarattı

    Haberin detayları BrightSide'dan, fotoğraflar Rosanna Ramos'un Facebook hesabından alınmıştır.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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