Attack on Titan anime serisindeki bir karakterden ilham alarak oluşturduğu kocasına Eren Kartal ismini verdi. Eren, yapay zekâ destekli bir konuşma robotu ve Rosanna, ona bir şeyler anlatmaktan son derece memnun olduğunu söylüyor çünkü Eren'e her şeyi anlatabiliyordu ve asla yargılanmıyordu.