2007 yılında, bir arkeolog ekibi İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Mantua yakınlarında bir mezar keşfetti. İçeride, yüz yüze yatan bir çift iskelet buldular. Bu iskeletler, diğerlerinden farklıydı; yüzleri birbirine dönüktü ve vücutları iç içe geçmişti.

Araştırmacılar, iskeletleri görünce bu eşsiz ve romantik görüntüden bir hayli etkilendiklerini belirtti. Bu keşif, internette hızla yayıldı ve onlara Valdaro Aşıkları ismi takıldı. Sevgililer Günü'nden hemen önce keşfedilmiş olması, özellikle yankı uyandırdı.

Fotoğraf: Reuters, 2007