1999 yılına kadar penisiline rağmen gümüş de tercih ediliyordu ancak bu yılda Dünya Sağlık Ögütü bu maddeyi, organlara hasar verdiği gerekçesiyle tamamen yasakladı.

Ancak bu zamana kadar bu gümüş karışımı kullanan Paul'un cildi tamamen renk değiştirdi. Paul, bir arkadaşı ona söylemeden, cildindeki değişikliği fark etmedi bile.