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Gerçek hayattaki Şirin Baba Paul Karason

Paul Karason'un cildi kullandığı bir karışım nedeniyle maviye döndü. Onu ilk kez görenler şaşırsa da bu durumu ona şöhret kazandırdı ve kendisine Şirin Baba lakabı takıldı.

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  • Gerçek hayattaki Şirin Baba Paul Karason

    Paul Karason, mavi cildiyle gerçek hayattaki Şirin Baba'yı anımsatıyor. Bu ilginç görüntünün arkasındaki hikâye de bir o kadar enteresan!

    Paul, bir dergide sağlık ve gençleşme vadeden bir gümüş kolloidal karışımı reklamı gördü. Gümüş, antibakteriyel özelliği sayesinde penisilin çıkana kadar doktorlar tarafından kullanılıyordu.
  • Gerçek hayattaki Şirin Baba Paul Karason

    1999 yılına kadar penisiline rağmen gümüş de tercih ediliyordu ancak bu yılda Dünya Sağlık Ögütü bu maddeyi, organlara hasar verdiği gerekçesiyle tamamen yasakladı.

    Ancak bu zamana kadar bu gümüş karışımı kullanan Paul'un cildi tamamen renk değiştirdi. Paul, bir arkadaşı ona söylemeden, cildindeki değişikliği fark etmedi bile.
  • Gerçek hayattaki Şirin Baba Paul Karason

    Açık tenli ve kızıl saçlı olarak doğan Paul, Inside Edition'a "Beni bir süredir görmemiş olan bir arkadaşım geldi ve kendime ne yaptığımı sordu" dedi.
  • Gerçek hayattaki Şirin Baba Paul Karason

    Eski haline dönüp dönemeyeceğini bilmediğini söyleyen Paul, bu durumun güneşte yanmamak gibi avantajları olduğunu belirtti. Ancak bir o kadar da olumsuz yanları vardı; bir yere gittiğinde meraklı bakışlara maruz alıyordu.
  • Gerçek hayattaki Şirin Baba Paul Karason

    Bu durum, kısa bir zamanda tanınmasını sağladı. Ona Şirin Baba lakabı takıldı ve çeşitli televizyon programlarına çıktı. Ancak kısa süreli şöhret sonrası işler tersine döndü; iş bulmakta zorlandı, nişanlısıyla ayrıldı, prostat kanseri ve kalp sorunları da dâhil olmak üzere birçok sağlık krizi yaşadı. 
  • Gerçek hayattaki Şirin Baba Paul Karason

    Eylül 2013'te Paul Karason, kalp krizi geçirdikten sonra zatürre tedavisi gördüğü Washington hastanesinde 62 yaşında öldü.

    Kaynak: Daily Mail

 

 

 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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