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İzlerken hep güldük! Meğer Tom ve Jerry'deki o sahnenin arka planı bambaşkaymış! İşte yürek burkan görüntüler...

Çocukluğumuzun en sevilen çizgi filmlerinden olan Tom ve Jerry, bugün de hala aynı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Onu bu kadar unutulmaz yapan ise hiç şüphesiz sevimli karakterleri! Tom ve Jerry'nin güldüren kovalamacası adeta zihnimize kazındı. Ancak bu çizgi filmde öyle bir sahne var ki belki de o zaman hiçbirimiz fark etmedik. İşte öğrenince yüreğinizi burkacak o sahnenin arka planı...

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  • İzlerken hep güldük! Meğer Tom ve Jerry'deki o sahnenin arka planı bambaşkaymış! İşte yürek burkan görüntüler...

    Çocukken hepimizi ekran başına kilitleyen muhteşem bir çizgi film karakterleriydi onlar! Tabii ki sevimli halleriyle yüzümüzü güldüren Tom ve Jerry'den bahsediyor. Hemen her yaştan insanın bayılarak izlediği Tom ve Jerry bir kedi ve farenin kovalamacısının en keyifli ve komik hallerinin yaşandığı başyapıtların arasında yer alır. 
  • İzlerken hep güldük! Meğer Tom ve Jerry'deki o sahnenin arka planı bambaşkaymış! İşte yürek burkan görüntüler...

    Gözlerimizi ayırmadan, hiçbir anını kaçırmadan izlediğimiz her sahnesi gözümüzde canlanan çizgi filmde bazı sahnelerin gerçek anlamları şimdilerde gün yüzüne çıkıyor. Belki de hiçbirimizin fark etmediği o sahneler acı gerçekleri adeta yüzümüze vuracak nitelikte. Bu sahneleri ise muhtemelen hiçbirimiz çocukken anlamadık. Tom ve Jerry çizgi filminde yer alan kediler hakkındaki sahne insanoğlunun acımasızlığını gün yüzüne çıkarıyor.
  • İzlerken hep güldük! Meğer Tom ve Jerry'deki o sahnenin arka planı bambaşkaymış! İşte yürek burkan görüntüler...

    Nesiller boyu çocukların severek izlediği bir çizgi film olmayı başarmış olan Tom ve Jerry 1940 yılında William Hanna ve Joseph Barbera tarafından yapılmıştır.
  • İzlerken hep güldük! Meğer Tom ve Jerry'deki o sahnenin arka planı bambaşkaymış! İşte yürek burkan görüntüler...

    Başyapıt haline gelen bu çizgi film, ev kedisi olan Tom ile evde bulduğu küçük bir alanda yaşayan ve evdeki yiyecekleri yiyen Jerry isimli bir farenin atışmalarını konu ediniyor.
  • İzlerken hep güldük! Meğer Tom ve Jerry'deki o sahnenin arka planı bambaşkaymış! İşte yürek burkan görüntüler...

    Jerry akıllı ve kurnaz bir faredir, Tom ise her defasında evdeki fareyi yakalamaya çalışan ancak bir türlü Jerry'i yakalayamayan bir kedidir.
  • İzlerken hep güldük! Meğer Tom ve Jerry'deki o sahnenin arka planı bambaşkaymış! İşte yürek burkan görüntüler...

    Tom ve Jerry arasındaki çatışma bu çizgi filmi neredeyse çoğu kişinin çocukluğunda severek izlediği bir yapıma dönüştürür.
  • İzlerken hep güldük! Meğer Tom ve Jerry'deki o sahnenin arka planı bambaşkaymış! İşte yürek burkan görüntüler...

    Nerdeyse hepimizin çocukken severek izlediği Tom ve Jerry'de çocukken izlediğimizde anlamadığımız ancak sonrasında izlediğimizde içimizi dağlayan sahneler var.
  • İzlerken hep güldük! Meğer Tom ve Jerry'deki o sahnenin arka planı bambaşkaymış! İşte yürek burkan görüntüler...

    Çocukken izlediğimizde anlamadığımız sahnelerden birisi ise kedilerle alakalı oldukça duygusal bir andır. Bu sahnenin o yaşta çocuklara izletilmesinin uygunluğu tartışılır elbette.
  • İzlerken hep güldük! Meğer Tom ve Jerry'deki o sahnenin arka planı bambaşkaymış! İşte yürek burkan görüntüler...

    Ancak şimdi göreceğiniz o sahnede ki anları eminiz hepiniz hatırlayacaksınız!
  • İzlerken hep güldük! Meğer Tom ve Jerry'deki o sahnenin arka planı bambaşkaymış! İşte yürek burkan görüntüler...

    Videoda "Kedi Cennetine" giden kedileri görüyoruz. İlk kedi başına vurularak,
  • İzlerken hep güldük! Meğer Tom ve Jerry'deki o sahnenin arka planı bambaşkaymış! İşte yürek burkan görüntüler...

    İkinci kedi ezilerek öldürülürken,
  • İzlerken hep güldük! Meğer Tom ve Jerry'deki o sahnenin arka planı bambaşkaymış! İşte yürek burkan görüntüler...

    Bu hali de kedinin ezilmiş görüntüsü...
  • İzlerken hep güldük! Meğer Tom ve Jerry'deki o sahnenin arka planı bambaşkaymış! İşte yürek burkan görüntüler...

    En son gelen yavru kediler ise bir çuvala konulup denize atılması sonucunda boğularak öldürülüyor.
  • İzlerken hep güldük! Meğer Tom ve Jerry'deki o sahnenin arka planı bambaşkaymış! İşte yürek burkan görüntüler...

    Yavru kedilerin sevimliliğinin yanı sıra gerçekleri bir çizgi filmde izlemek iç acıtıcı cinsten. 
  • İzlerken hep güldük! Meğer Tom ve Jerry'deki o sahnenin arka planı bambaşkaymış! İşte yürek burkan görüntüler...

    Çuvalın içinden çıkan sevimli yavru kedilerin koşarak cennete gitmesi de adeta insanoğlunun ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkartıyor. Umarız tüm canlılara yapılan bu eziyetler bir gün son bulur...

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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