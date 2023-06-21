Yemekten hemen sonra yeniden acıkmanızın nedeni ne?

YEDİKLERİNİZ DAHA SONRA ACIKMANIZA NEDEN OLABİLİR

GoodRx'e göre güne kahvaltıyla başlasanız bile, sindirim sisteminizden çok hızlı geçen yiyecekleri yerseniz işe giderken yolda acıkabilirsiniz. Pek çok kahvaltılık gevrek ve bu lezzetli çörekler, sizi tok tutacak protein ve liften yoksundur. Ek olarak, bu yiyecekler kan şekerinizi de yükselterek, düştükten kısa bir süre sonra daha fazla yiyeceğe ulaşmanıza neden olabilir. Healthline, tok kalmanıza yardımcı olmak için her öğüne daha fazla protein eklemenizi önerir. Protein, glukagon benzeri peptit-1 (GLP-1) gibi dolgunluk hormonlarını uyarmada daha etkilidir. Yemeklerinize lif eklemek de GLP-1'i uyarır ve sindirimi basit karbonhidratlardan daha uzun sürer.