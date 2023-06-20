Psikolog Tom Stafford, isimleri unutmanın hafızamızın en yaygın hatalarından biri olduğunu, ancak onları kalıcı kılmanın yolları olduğunu söylüyor.

İnsanlarla ilk tanıştığımızda neden adlarını unutuyoruz? "Bir kişiyle ilgili diğer her türlü ayrıntıyı hatırlayabiliyorum ama adlarını tamamen unutuyorum." bu söylem hemen hemen hepimizin karşılaştığı bir durumdur.