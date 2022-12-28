Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız? Bilim açıkladı, nedeni 'Kapı Etkisi'

Bazen bir odadan diğerine geçtiğimizde ne yapacağımızı ya da ne alacağımızı unutup öylece durup bekleriz. Hatta kimi zaman uzun bir müddet ne için oraya gittiğimizi hatırlamaya çalışırız. Hatta bu durum o kadar yoğun yaşanır ki buzdolabının kapağını açıp boş boş uzun bir müddet bakarız ve ne yapacağımızı bir türlü hatırlayamamak bizi sinirlendirir. Peki, bu neden böyle oluyor bu bir hafıza kaybı belirtisi mi?

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız? Bilim açıkladı, nedeni 'Kapı Etkisi'

    Hepimizin başına gelen bu olay sıklıkla yaşanan bir durumdur. Koşarak kapıdan içeri girip de ne almaya gittiğimizi unuttuğumuz çok olmuştur. Hatta bu durum çoğu kez canımızı sıkmıştır ve hiçbir şey yapmadan gerisin geriye yerimize oturup düşünmüşüzdür. Benzer şekilde buzdolabının kapağını açıp ne alacağımızı hatırlamak için raflara boş boş baktığımız da. Ya da hararetle söze girmek için bir arkadaşımızın lafını kestiğimiz, sonra da ne diyeceğimizi hatırlamadığımız…
  • Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız? Bilim açıkladı, nedeni 'Kapı Etkisi'

    Bilim insanları ise bu konuya açıklık getirmiş. Bir şey almak için kapıdan içeri girip de niye girdiğini unutmak 'Kapı Etkisi' olarak tanımlanıyor. Psikologlar bunun insan hafızasının güçlü yönlerinin yanı sıra zayıflıklarını da ele verdiğini düşünüyor.
  • Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız? Bilim açıkladı, nedeni 'Kapı Etkisi'

    Sıklıkla ortaya çıkan bu sinir bozucu durumun nedeni psikolojide 'Kapı Etkisi' (doorway effect) adı ile tanımlanmış veya bir başka ismiyle, giriş amnezisi.
  • Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız? Bilim açıkladı, nedeni 'Kapı Etkisi'

    'Kapı Etkisi', bir 'kapı'dan geçtiğimizde beyinde meydana gelen geçici hafıza kaybı olarak tanımlanıyor.
  • Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız? Bilim açıkladı, nedeni 'Kapı Etkisi'

    Ancak kapı etkisi, basit bir "yoğunluk kaynaklı unutkanlık" veya dalgınlık durumundan ziyade, kısa süreli bir amnezi. Bu durum ise beynin ve hafızanın ne şekilde organize olduğuna dair önemli ipuçları içeriyor.
  • Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız? Bilim açıkladı, nedeni 'Kapı Etkisi'

    Bilim insanları, beyinle ilgili çalışmaların yapılmaya başlandığı ilk yıllarda insan hafızasının çok sayıda bölmesi ve bölmelerin içinde de küçük kutuların olduğu bir dolaba benzediği kanısındaydılar. Bu kanı kutuların sonsuza kadar sabit durduğu ve istenildiğinde onlara başvurulabileceği anlamına gelmekteydi. Ancak daha sonra yapılan araştırmalar bunun böyle olmadığını gösterdi. Beynimizin karmaşık ve sofistike yeteneklerle donatılmış prensiplerle çalıştığı ve hafızanın her daim değişen bir yapısı olduğu anlaşılmıştır.
  • Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız? Bilim açıkladı, nedeni 'Kapı Etkisi'

    İnsan hafızası doğrusal bir hikayeden ziyade oluşturan kişiye göre şekil alan ve bölümlerden oluşan (episodik) bir yapıya sahiptir. Örneğin üç kişi arasında geçmiş bir olayı, bu olaya dahil olan üç kişi de farklı hatırlayabilir.
  • Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız? Bilim açıkladı, nedeni 'Kapı Etkisi'

    Kapı Etkisi ile ilgili ilginç bir çalışma;

    Notre Dame Üniversitesi’nde Gabriel Radvansky ve meslektaşlarının gerçekleştirdikleri çalışmada kapılardan geçip farklı odalara girmenin unutturucu bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir.

    Birinci aşamada, katılımcılardan sanal bir gerçeklik ortamında gezinmeleri istenir. Sanal ortamda bazıları büyük bazıları küçük 55 oda bulunmaktadır. Büyük odalarda ikişer masa, küçük odalarda ise birer masa vardır. Her bir masanın üzerinde de katılımcı tarafından alındıktan sonra görünmeyecek bir nesne bulunmaktadır. Katılımcıların görevi nesneleri toplamak ve bir masada biriktirmektir.
  • Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız? Bilim açıkladı, nedeni 'Kapı Etkisi'

    Deneyde, görevini yerine getiren katılımcının bir kapıdan geçmesi ve yeni bir odaya girmesi gerekirse hatırlama performansının düştüğü gözlemlenmiştir. Ancak katılımcının yürümesi gereken mesafe tam olarak aynı olduğu halde bir kapıdan geçmesi gerekmiyorsa yani katılımcı görevi bulunduğu odada gerçekleştiriyorsa daha yüksek bir hafıza performansı sergilemiştir.

    Daha sonra deney, gerçek odalar ve masalar kullanılarak tekrarlandığında sonuç değişmemiştir. Kapıdan geçmek katılımcıların hafıza görevlerini yerine getirmelerini zorlaştırmaktadır.
  • Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız? Bilim açıkladı, nedeni 'Kapı Etkisi'

    KAPI ETKİSİNİN ARDINDAKİ SEBEP NEDİR?

    Buna benzer durumların nedenlerini bir fizik problemi nedeni gibi ortaya koymak mümkün değildir. Konu üzerinde çalışan psikologların bu durumun ortaya çıkmasına neden olan faktörlerle ilgili hipotezleri olmuştur. Bu hipotezlerden birinde kişinin bulunduğu ortamdan çıkarak yeni bir ortama girmesinin zihinsel bir blokaja ve hafızanın bölünmesi deneyimine neden olduğu ileri sürülür.

    Ayrıca kapıdan geçerek yeni bir odaya girmenin hafızanın sıfırlanmasına yol açtığı düşünülmektedir. Kapı etkisi, "konum güncelleme etkisi" adı ile de anılmaktadır.
  • Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız? Bilim açıkladı, nedeni 'Kapı Etkisi'

    Sonuç olarak bir odaya girip ne yapacağını hatırlayamadığı için hafıza performansının düşmekte olduğuna kanaat getirip, bu sorunun Alzeimer hastalığına giden yolun ilk adımı olmasından korkanlardan biriyseniz rahat bir nefes alabilirsiniz. Bu deneyimin ne zekayla ne de hafıza performansıyla ilişkisi yoktur ve neredeyse herkes bu nahoş deneyimi yaşamaktadır.

    Bunun nedeni, başka bir mekansal gerçeğe geçtiğimizde, beynimizin çevre uyum ve düşünme sürecini yeniden kalibre edebilmesi için zamana ihtiyacı olmasıdır. Bu da geçici bir hafıza kaybına neden olur.
  • Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız? Bilim açıkladı, nedeni 'Kapı Etkisi'

    İnsan beyninin, bir an içerisinde sadece tek bilgiyi işleyebileceği düşünülüyor. Bu nedenle, eğer bir şeye konsantre olduysanız geri kalan her şey hafızanın gerisine itiliyor.

    Yani mekan değiştirip yeni bir odaya / mutfağa vb girdiğimizde, beyin bu yeni mekansal algılama esnasında bir an için bunun öncesindeki düşünceleri siliyor. Her yeni gerçeklikte, buna odaklanabilmek için bir önceki odakları geri plana itiyor.
  • Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız? Bilim açıkladı, nedeni 'Kapı Etkisi'

    Günlük yaşantımızda dikkatimiz farklı düzlemler arasında gider gelir. Zihnimiz gün boyu işlerimiz, hedeflerimiz, planlarımız, stratejilerimiz ve somut eylemlerimiz arasında geçiş yapar. Rutin zamanlarda, yaptığımız işler daha mekanizedir ve genellikle yaptığımız şeyin kendisi tek odağımızı teşkil etmez. Örneğin düz yolda araba kullanırken yanımızdaki kişiyle rahatlıkla konuşabiliriz. Fakat durum rutin değil ise, dikkatimiz yaptığımız iş üzerindedir.
  • Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız? Bilim açıkladı, nedeni 'Kapı Etkisi'

    Araştırmacılar kapı etkisinin, hayatta kalma mekanizmasının bir kalıntısı olabileceğini söylüyor. Avcılar ve mağara sakinleri olduğumuz geçmiş yaşamda, güvenli çevremizi bırakıp yeni ve bilinmeyen bir çevreye gitmek şimdikinden çok daha tehlikeliydi. Yeni çevrede uyanık ve tetikte olabilmemiz için içgüdülerimiz, eski çevreyi unutmamızı sağlardı.
  • Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız? Bilim açıkladı, nedeni 'Kapı Etkisi'

    Farklı bir odaya girdiğimizde beynin bu yeni mekansal gerçeği algılarken diğer bilgiyi silmesinin, böyle bir içgüdüsel arka plana dayanabileceği düşünülüyor.
  • Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız? Bilim açıkladı, nedeni 'Kapı Etkisi'

    Yani kapının bir nevi metafor görevi gördüğü söyleniyor. Kapı, beynimizin yeni şeylere odaklanabilmesi için önceki düşündüklerini unutmasını sağlayan bir tetikleyici gibi. 

     
  • Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız? Bilim açıkladı, nedeni 'Kapı Etkisi'

    Aniden aklımıza gelen bir aramayı yapmak üzere web siteleri arasında geçiş yaptığımızda ne arayacağımızı unutmamızın da sebebi bu. Metaforik bir kapıdan geçmiş olmamız.
  • Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız? Bilim açıkladı, nedeni 'Kapı Etkisi'

    'KAPI EŞİĞİ ETKİSİ' NEDİR?

    Psikologlar, bir kapı eşiğinden geçmenin ve yeni bir odaya girmenin beyinde bir "zihinsel tıkanma" yarattığına değiniyor. Mekan değiştirdiğinizde, bir kapıyı açıp başka bir odaya girdiğinizde bellekte yeni bir bölüm oluşması amacıyla hafızanın sıfırlandığı düşünülüyor. Bilim insanları bu duruma kapı etkisi (doorway effect) ya da diğer bir adıyla 'giriş amnezisi' adını veriyor.
  • Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız? Bilim açıkladı, nedeni 'Kapı Etkisi'

    Bilim insanları, araştırmalarla kişinin yaşamı boyunca değişme yeteneğine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Hafıza, psikolojide bir organizmanın bilgiyi depolama, saklama ve sonrasında ise geri çağırma yeteneği olarak tanımlanıyor.

    Kaynak: Psychologist

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.