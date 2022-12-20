TÜRKİYE'DE ARAŞTIRMA YAPTILAR

Mavi gözlü insanlarda ise melanin üretimi için bulunan genetik kodlama çok az sayıda ve varsayonda vardır. Kahverengi gözlü insanların DNA’larında melanin üretimini kontrol eden çok sayıda bireysel varyasyon bulunur.

OCA2 genini etkileyen bu mavi göz mutasyonu için araştırma yürüten Kopenhang Üniversitesi, Danimarka, Türkiye ve Ürdün’deki aileler üzerinde inceleme yaptı. Araştırma sonucunda ise OCA2 geni tamamen işlevsiz hale gelmiyor, bunun yerine görevi kısıtlanıyor ve iristeki melanin üretimi azalıyor.