Sümerliler mavi gözlerin tanrının bir işareti olduğuna inanıyorlardı. Hindistan’da Buddha’nın 32 üstün insan özelliklerinden birisi mavi gözlülüğüdür.

Mayalar, Aztekler ve İnkalar gökten gelen tanrıların zümrüt mavisi gözlere sahip olduğuna inanıyordu. Ayrıca Ortadoğu’nun en eski tarım uygarlıkların örgütleyen liderlerinin tümünün mavi gözlü olduğuna inanılıyor.

Kaynak: Eiberg, Hans Rudolf Lytchoff “Blue eye color in humans may be caused by a perfectly associated founder mutation in a regulatory element located within the HERC2 gene inhibiting OCA2 expression.” University of Copenhagen