KENDİ KENDİNİ KANDIRMAK

Kişi eğer söylediği yalan sonucunda bir fayda görüyorsa eylemine genellikle devam eder. Bu eylemler sadece sözlü olmak zorunda da değildir. Kişi bazen kendini de kandırabilir, hissetmediği ve istemediği şeyleri kendini kandırarak yaptığı için bunu bir fayda olarak görür ve eylemine devam eder.

Yani kendine ve çevresine dürüst olmayan davranışlar devam ettikçe kişi bu durumu daha yaygın hale getiriyor.