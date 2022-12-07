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Neden yalan söyleme ihtiyacı duyulur?

Yalan söylemeye genellikle küçük yaşlardan itibaren başlıyoruz. Her insan hayatında bir kez yalan söylemiştir. İnsanların yalana neden bu kadar sık başvurduğu araştırmalarda incelenmiştir. İşte, yalana bu kadar sık başvurulmasının sebepleri…

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  • İnsanlar neden sık sık yalan söyler? Neden yalan söyleme ihtiyacı duyulur?

    NE ZAMAN YALAN SÖYLEMEYE BAŞLANIYOR?

    Yapılan araştırmalara göre söylenen yalan eğer kişiye bir fayda sağlıyorsa o kişi daha sık yalan söylemeye başlıyor. Yalan söyleme eylemi erken yaşlarda başlıyor, çünkü çocuk yaştayken kişi böylelikle kendini güçlü hissediyor.
  • İnsanlar neden sık sık yalan söyler? Neden yalan söyleme ihtiyacı duyulur?

    Yaş ilerledikçe ve bilinç yerine oturdukça, kişi yalan söylemenin aslında kötü bir şey olduğunu fark ediyor. Ancak bazen insanlar kendileri hakkında doğru olmayan bilgiler sunarken, yalana başvurmaktan çekinmezler.
  • İnsanlar neden sık sık yalan söyler? Neden yalan söyleme ihtiyacı duyulur?

    NEDEN YALAN SÖYLENİR?

    Peki, insanların yalana başvurmasında ki psikolojik etken ne? Bu durum henüz net bir biçimde kanıtlanmamış olsa da yapılan çalışmalara göre sık sık yalan söylemek kendi başına bir kişilik bozukluğu hatta narsisizm belirtisi olarak görülüyor.
  • İnsanlar neden sık sık yalan söyler? Neden yalan söyleme ihtiyacı duyulur?

    Sık yalan söyleyen kişiler, psikiyatristlere göre şefkat ve empati sahibi olmamızı sağlayan nörolojik bağlantından eksik kaldıkları için bu yönteme başvuruyor.  Yani narsistler, sosyopatlar ve psikopatlar, uzman görüşüne göre empati eksikliğine sahiptirler. Bu durum bir bozukluk olarak görülür, normal insanlar gibi empati hissine sahip değildirler.
  • İnsanlar neden sık sık yalan söyler? Neden yalan söyleme ihtiyacı duyulur?

    Narsist kişiler çevrelerine genellikle muntazam bir görüntü ve aşırı özgüvenli davranışlar sergilerler. Ancak uzmanlara göre bu davranışı sergileyen kişilerin, derinlerinde gizlenmiş güvensizlik duygusu ve küçük eleştirilere karşı bile kırılganlık durumu yatar.  Bu nedenle narsist insanlar kendi ihtiyaçlarını karşılamak için devamlı olarak zayıf ilişkiler kurar.
  • İnsanlar neden sık sık yalan söyler? Neden yalan söyleme ihtiyacı duyulur?

    EMPATİ YOKSUNLUĞU

    Eğer insanların düşüncelerini ve hislerini umursamazsanız, yalan söylemek bir problem gibi gözükmez.

    Empati yoksunluğu aynı zamanda vicdan yoksunluğu anlamına gelir. Bir insanın yaşadığı bir zorluk veya ruh hali karşı tarafı rahatsız etmez. Aynı şekilde söyledikleri yalanlar diğer insanları rahatsız ederken yalan söyleyen benzer kişilere garip gelmez.
  • İnsanlar neden sık sık yalan söyler? Neden yalan söyleme ihtiyacı duyulur?

    KİŞİLİK BOZUKLUĞU

    Yalan söyleyen kişiler kendini bu durumdan alı koyamıyorsa, uzmanlar genellikle bunu fark etmeyenlere kişilik bozukluğu tanımlayabilir.

    Bu insanlar çok fazla yalan konuştukları için söylediklerinin bile yalan olduğunu fark etmeyebilir. Burada asıl mesele ise karşı tarafa gösterilmek istenen güçtür.
  • İnsanlar neden sık sık yalan söyler? Neden yalan söyleme ihtiyacı duyulur?

    KENDİ KENDİNİ KANDIRMAK

    Kişi eğer söylediği yalan sonucunda bir fayda görüyorsa eylemine genellikle devam eder.  Bu eylemler sadece sözlü olmak zorunda da değildir. Kişi bazen kendini de kandırabilir, hissetmediği ve istemediği şeyleri kendini kandırarak yaptığı için bunu bir fayda olarak görür ve eylemine devam eder.

    Yani kendine ve çevresine dürüst olmayan davranışlar devam ettikçe kişi bu durumu daha yaygın hale getiriyor.

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