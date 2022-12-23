Deniz kabuklarından neden ses gelir, bu ses nereden kaynaklanıyor? Nedeni belli oldu, sonuç ise şaşırttı

Kabuğun dışından gelen gürültü de duyduğunuz sesin yoğunluğunu değiştirebilir. Deniz kabuğunu bir rezonans haznesi olarak görebilirsiniz. Dışarıdan kabuğa ses girdiğinde kabuk içerisinde etrafa çarpar, bu da işitilebilir bir ses oluşturur. Yani, ne kadar gürültülü bir ortamda bulunursanız, duyduğunuz okyanus sesine benzer ses de o kadar yüksek olur.