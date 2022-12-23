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Deniz kabuklarından neden ses gelir, bu ses nereden kaynaklanıyor? Nedeni belli oldu, sonuç ise şaşırttı

Hemen hemen herkesin deniz kabuğunu kulağına dayayıp gelen sesleri dinleyip şaşırdığı olmuştur. Peki, bu ses nereden geliyor? Araştırma sonuçları ise oldukça ilginç. Nedeni sanıldığından çok farklı çıktı! İşte deniz kabuğundan gelen sesin kaynağı…

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  • Deniz kabuklarından neden ses gelir, bu ses nereden kaynaklanıyor? Nedeni belli oldu, sonuç ise şaşırttı

    Deniz kabuklarının sesinin kaynağına dair birçok hikaye duymuşsunuzdur. Hepimiz bu sesin nedenini ve nereden kaynaklandığını merak etmişizdir. Birçoğumuzun deneyimlediği ve her seferinde şaşırdığı bu sesin kaynağı hakkında çeşitli teorilerin yanı sıra gerçek nedeni ise belli oldu.
  • Deniz kabuklarından neden ses gelir, bu ses nereden kaynaklanıyor? Nedeni belli oldu, sonuç ise şaşırttı

    Kimilerinin okyanus sesi olduğuna dair söylemleri bulunurken bazıları ise kan basıncının sesi olduğunu ifade ediyor. Ancak çalışmalar ortaya ilginç bir sonuç çıkarttı. İşte deniz kabuğunun sesinin kaynağı...
  • Deniz kabuklarından neden ses gelir, bu ses nereden kaynaklanıyor? Nedeni belli oldu, sonuç ise şaşırttı

    Çoğumuz ise kulağımıza deniz kabuğu dayadığımızda duyduğumuz sesin dalga sesi olduğunu düşünmüşüzdür. Duyulan bu sesin kan basıncı olduğunu söyleyenler bile var.
  • Deniz kabuklarından neden ses gelir, bu ses nereden kaynaklanıyor? Nedeni belli oldu, sonuç ise şaşırttı

    Yapılan çalışmalara göre ise çıkan bu ses hiçbirine ait değil. Deniz kabuğundan çıkan sesin asıl kaynağının ortamın gürültüsü olduğu belirtiliyor. Okyanus sesi gibi duyduğunuz bu ses, etrafınızdaki ortamın gürültüsüdür.
  • Deniz kabuklarından neden ses gelir, bu ses nereden kaynaklanıyor? Nedeni belli oldu, sonuç ise şaşırttı

    Deniz kabuğu ortamın gürültüsünü içerisine alır ve yankı yapar. Kabuk yapısından ötürü sesi farklı frekanslara çevirerek iletebiliyor.
  • Deniz kabuklarından neden ses gelir, bu ses nereden kaynaklanıyor? Nedeni belli oldu, sonuç ise şaşırttı

    Dolayısıyla kabuğun şekli ve büyüklüğü de duyduğunuz sese etkide bulunur. Bu yüzden farklı deniz kabuklarında duyulan ses farklı olabiliyor.
  • Deniz kabuklarından neden ses gelir, bu ses nereden kaynaklanıyor? Nedeni belli oldu, sonuç ise şaşırttı

    Farklı deniz kabuklarından duyulan ses de farklıdır, çünkü farklı kabuklar farklı frekanslarda vurgu oluşturur.
  • Deniz kabuklarından neden ses gelir, bu ses nereden kaynaklanıyor? Nedeni belli oldu, sonuç ise şaşırttı

    Dolayısıyla eğer denize yakın bir yerde deniz kabuğunu kulağımıza tutarsak duyulan şey gerçekten de dalga sesi olacaktır.
  • Deniz kabuklarından neden ses gelir, bu ses nereden kaynaklanıyor? Nedeni belli oldu, sonuç ise şaşırttı

    Kabuğun dışından gelen gürültü de duyduğunuz sesin yoğunluğunu değiştirebilir. Deniz kabuğunu bir rezonans haznesi olarak görebilirsiniz. Dışarıdan kabuğa ses girdiğinde kabuk içerisinde etrafa çarpar, bu da işitilebilir bir ses oluşturur. Yani, ne kadar gürültülü bir ortamda bulunursanız, duyduğunuz okyanus sesine benzer ses de o kadar yüksek olur.
  • Deniz kabuklarından neden ses gelir, bu ses nereden kaynaklanıyor? Nedeni belli oldu, sonuç ise şaşırttı

    Açıkcası bu sesi duymak için deniz kabuğuna da ihtiyacınız yoktur. Dalga sesini boş bir fincan kullanarak veya elinizle oval bir boşluk oluşturarak da duyabilirsiniz.
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