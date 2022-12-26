Bu sonuçlara göre görevin ilgi çekici ve sıkıcı olmasına göre yaratıcılığımız etkileniyor. Yani bizi düşünmeye zorlayan aktiviteler zihnimizde daha çok fikrin belirmesini sağlıyor.

"Sıkıcı video zihinlerini yormadığı için daha iyi düşünmeleri gerekmez miydi?" diye düşünebilirsiniz.