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Beynimizin yüzde 10'unu mu kullanıyoruz yoksa bu bir efsane mi?

Gizemleriyle bizi her gün şaşırtan beynimiz hakkında ortaya atılan bir iddia var. Bu iddia beynimizin yalnızca yüzde 10'unu kullandığımızı söylüyor. Bu gerçek mi yoksa sadece söylenti mi? Bu sorunun cevabını bilim insanları veriyor...

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  • Beynimizin yüzde 10'unu mu kullanıyoruz yoksa bu bir efsane mi?

    Beyin, bugün bile sınırları çözülmüş bir organ değil. Ancak ortaya atılan bir iddia var ki senelerdir popülerliğini koruyor. Gerçekten beynimizin sadece yüzde 10'luk kısmını mı kullanıyoruz yoksa bu bir mit mi?
  • Beynimizin yüzde 10'unu mu kullanıyoruz yoksa bu bir efsane mi?

    Bu efsaneyi başlatan kesin biri olmasa da bu kavram, The Energies of Men'de "Mümkün olan gücümüzün yalnızca küçük bir kısmından yararlanıyoruz" diyen Amerikalı psikolog ve yazar William James tarafından popüler hale getirildi.
  • Beynimizin yüzde 10'unu mu kullanıyoruz yoksa bu bir efsane mi?

    Baltimore'daki Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nden Nörolog Barry Gordon, "Bu 'yüzde 10 efsanesi' o kadar yanlış ki neredeyse gülünç!" diyor.
  • Beynimizin yüzde 10'unu mu kullanıyoruz yoksa bu bir efsane mi?

    Beynin tüm bölgelerinin aynı anda harekete geçmediği doğru olsa da, görüntüleme teknolojisini kullanan beyin araştırmacıları, beynin 24 saatlik süre boyunca sürekli olarak aktif olduğunu kanıtladı.

    Ancak doğru olan şu ki, belirli anlarda; örneğin, sadece durup düşünürken, beynimizin sadece yüzde 10'unu kullanıyor olabiliriz.
  • Beynimizin yüzde 10'unu mu kullanıyoruz yoksa bu bir efsane mi?

    Rochester, Minn'deki Mayo Clinic'te nörolog olan John Henley, "Kanıtlar, bir gün boyunca beynin yüzde 100'ünü kullandığınızı gösteriyor" diyor. Henley, beynin insanların çevrelerini hissetmelerine yardımcı olan kişisel farkındalık veya somatosensoriyel alanların aktif olduğunu belirtiyor.
  • Beynimizin yüzde 10'unu mu kullanıyoruz yoksa bu bir efsane mi?

    Anlaşılmayan şey, beynin çeşitli bölgelerinden gelen nöron kümelerinin bilinci oluşturmak için nasıl iş birliği yaptığı kısmı. Diğeri ise; beynimizin yalnızca yüzde 10'ü nöronlardan oluşuyor. 
  • Beynimizin yüzde 10'unu mu kullanıyoruz yoksa bu bir efsane mi?

    Diğer yüzde 90, nöronları içine alan ve destekleyen ancak işlevleri büyük ölçüde bilinmeyen glial hücrelerden meydana geliyor.

    Sonuç olarak, beynimizin yüzde 10'unu kullanmıyoruz, sadece nasıl çalıştığının yaklaşık yüzde 10'unu anlıyoruz.

    Kaynak: Scientific American

 

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