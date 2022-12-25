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Dirseğimizi çarptığımızda neden elektrik çarpmış gibi hissederiz? Acının kaynağı bu noktada yatıyor!

Bedenimizin herhangi bir yerini bir yere vurduğumuzda büyük bir acı duyarız. Ancak bazı noktalar var ki hafifçe çarpsak bile öylesine tuhaf bir acı hissederiz ki sanki beynimizden vurulmuşa döneriz. Bu hassas noktalardan biri de dirseğimizdir. Bazen dirseğimizin öyle bir noktasını çarparız ki elektrik çarpmasına benzer bir acıyla adeta kıvranırız. Bu acı veren his dirseğimizden başlar ve serçe parmağımıza kadar yayılır. Peki, bu hissin nedenini hiç merak ettiniz mi? Herkesin hayatında en az bir kere başına gelmiş bu acının kaynağı bilimsel olarak açıklanmış…

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  • Dirseğimizi çarptığımızda neden elektrik çarpmış gibi hissederiz? Acının kaynağı bu noktada yatıyor!

    Dirseğinizi bir yere çarptığınızda hissettiğiniz o dayanılmaz acının sebebi, "Ulnar siniri" denilen kemik ile deri arasındaki kanalda yatıyor...
  • Dirseğimizi çarptığımızda neden elektrik çarpmış gibi hissederiz? Acının kaynağı bu noktada yatıyor!

    Dirsek kemiği siniri olarak tanımlanan ulnar sinir sistemi omurgadan başlayıp omuzdan ve koldan geçerek küçük parmakta ve yüzük parmağında son bulur. 

    Kol boyunca sinir hücreleri, kol ve el kaslarına sinyal gönderir ve bu gönderim süresi boyunca kemik ve kas katmanları ile korunur.
  • Dirseğimizi çarptığımızda neden elektrik çarpmış gibi hissederiz? Acının kaynağı bu noktada yatıyor!

    Ulnar siniri dirsekteki kemik ve deri arasında bulunan 4 mm'lik bir kanaldan geçer. İlerlediği bu yerde ulnar sinirini koruyacak herhangi bir katman yoktur.
  • Dirseğimizi çarptığımızda neden elektrik çarpmış gibi hissederiz? Acının kaynağı bu noktada yatıyor!

    Dirseğimizi bir yere çarptığımız anda bu sinir sıkışır ve acı ile uyuşma karışımı bir his yaşarız. Acı hissini ulnar siniri ilettiği için de bu acı serçe parmağımıza kadar iner.
  • Dirseğimizi çarptığımızda neden elektrik çarpmış gibi hissederiz? Acının kaynağı bu noktada yatıyor!

    Bu durum birçok kişi tarafından sıklıkla yaşanır ve bu durum sonucunda oluşan acı hissi geçicidir. Dirseğinizi biraz ovaladıktan sonra acı hissi birkaç dakika içerisinde kaybolur.
  • Dirseğimizi çarptığımızda neden elektrik çarpmış gibi hissederiz? Acının kaynağı bu noktada yatıyor!

    Fakat kübital tünel sendromu olarak tanımlanan bir hastalığa sahipseniz gün boyu dirseğinize sanki çekiçle vurulmuş gibi gezmeniz yüksek bir ihtimaldir. 
  • Dirseğimizi çarptığımızda neden elektrik çarpmış gibi hissederiz? Acının kaynağı bu noktada yatıyor!

    Daha sık görülen ve ellerde hissedilen karpal tünel sendromu kadar yaygın olarak görülmese de kübital sendromu büyük bir acı ve rahatsızlığa yol açabilir ve sonrasında elin kullanımını tamamen engelleyebilir.
  • Dirseğimizi çarptığımızda neden elektrik çarpmış gibi hissederiz? Acının kaynağı bu noktada yatıyor!

    Kolu birçok kez dirsekten kıvırıp düzeltme ya da dirseği uzun süre kıvrılmış pozisyonda tutma nedeniyle ulnar sinir ileri geri hareket ettiğinde bu sendrom oluşabilir.
  • Dirseğimizi çarptığımızda neden elektrik çarpmış gibi hissederiz? Acının kaynağı bu noktada yatıyor!

    Bu sendromun oluşması ise kolu dirsekten birçok kez kıvırıp düzeltme hareketi sayesinde gerçekleşebilir. Ya da yine dirseği uzun süre boyunca kıvrık halde tutmak da bu sendromun oluşma nedenlerinden bir tanesidir.
  • Dirseğimizi çarptığımızda neden elektrik çarpmış gibi hissederiz? Acının kaynağı bu noktada yatıyor!

    Yaşanan bu sendromun tedavisinde doktorlar önce sorunu hafifletici yöntemleri dener; kolu dirsekten kıvırmayı engelleyecek yollara başvurulur.
  • Dirseğimizi çarptığımızda neden elektrik çarpmış gibi hissederiz? Acının kaynağı bu noktada yatıyor!

    Örneğin, hastanın kolunu kıvırarak uyuma alışkanlığı varsa uyumadan önce kola bunu engelleyecek bir destek takılır.
  • Dirseğimizi çarptığımızda neden elektrik çarpmış gibi hissederiz? Acının kaynağı bu noktada yatıyor!

    Ya da telefonla konuşurken telefonu kulağa tutmak yerine kulaklık kullanımı önerilir. Bunlar genel olarak bakıldığında basit tedavilerdir ancak yine de hastaların acılarının azalmasına yardımcı olur.
  • Dirseğimizi çarptığımızda neden elektrik çarpmış gibi hissederiz? Acının kaynağı bu noktada yatıyor!

    Fakat denenen bu yöntemler işe yaramazsa ameliyat gerekebilir. Ameliyatta ya ulnar sinir dirseğin ön tarafına alınır ya da baskıyı azaltmak için kemiğin bir bölümü törpülenir ya da alınır. Ancak hangisinin daha iyi sonuç verdiği konusunda farklı görüşler vardır.
  • Dirseğimizi çarptığımızda neden elektrik çarpmış gibi hissederiz? Acının kaynağı bu noktada yatıyor!

    Eğer dirseğinizi bir yere vurduğunuzda ve bu acı hissini yaşadığınızda bu durumdan çok şikayetçi oluyorsanız durup bir kere daha düşünmelisiniz. Çünkü durumunuz çok daha kötü olabilirmiş!

 

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