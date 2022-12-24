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Araba kitap okurken mideniz bulanıyor mu? İşte sebebi ve çözüm önerileri

Yolculuk yapmak ne kadar keyifliyse bu sırada kitap okumak da bir o kadar keyifli! Ancak bazen işler düşündüğümüz gibi gitmeyebiliyor. Bazı insanlar yolculuk sırasında kitap okurken yoğun bir mide bulantısı yaşıyor. İşte, bunun ilginç bir sebebi var. İşte, detaylar...

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  • Araba kitap okurken mideniz bulanıyor mu? İşte sebebi ve çözüm önerileri

    Yolculuk sırasında kitap okumak oldukça zevkli bir aktivite. Ancak bazen bu tam bir işkenceye dönebiliyor! Kimi insanlar, yolculuk sırasında kitap okuduğunda mide bulantısı yaşar. Peki, neden?

    Bu tarz bir mide bulantısı; iç kulağınız ve gözleriniz hareket edip etmediğiniz konusunda aynı fikirde olmadığında ortaya çıkar. Buna hareket hastalığı denir. 
  • Araba kitap okurken mideniz bulanıyor mu? İşte sebebi ve çözüm önerileri

    Arabada veya yolculuk yaptığınız herhangi bir taşıtta kitap okurken görme alanınız sabit kalır ama iç kulağınız yol kıvrımlarını ve dönüşlerini algılar. Bu duyusal çatışma mide bulantısını tetikler çünkü beyin, halüsinasyon görmenize neden olan zehirli bir şey yediğinizi düşünür.
  • Araba kitap okurken mideniz bulanıyor mu? İşte sebebi ve çözüm önerileri

    Yanlış sonuca ulaşan beyin, zehirli maddeyi vücudunuzdan atmanızı sağlamak için vücudu kusmaya hazırlar bu da doğal olarak midenin bulanmasını sağlar.

    Şimdi gelelim, bu rahatsız edici hissi nasıl yatıştırabileceğinize. Bunun için bahsetmemiz gereken birkaç öneri var.
  • Araba kitap okurken mideniz bulanıyor mu? İşte sebebi ve çözüm önerileri

    Kitap okurken çok fazla hareket etmemeye çalışın. Bu, vücudunuzun ve gözlerinizin beyninize verdiği komutlar arasında uyumsuzluğu azaltmaya yardımcı olur. 
  • Araba kitap okurken mideniz bulanıyor mu? İşte sebebi ve çözüm önerileri

    Bir pencere açın. Kitap okurken yüzünüze vuran temiz hava mide bulantısını azaltacak ve yüzünüzün fazla ısınmanızı önleyecektir.
  • Araba kitap okurken mideniz bulanıyor mu? İşte sebebi ve çözüm önerileri

    Yolculuktan önce ve yolculuk sırasında hafif şeyler yiyin. Kitap okurken abur cubur atıştırmak keyifli olsa da, çok tok olmak sizi kusmaya daha yatkın hale getirebilir.
  • Araba kitap okurken mideniz bulanıyor mu? İşte sebebi ve çözüm önerileri

    Sigara içmeyin veya duman kokan bir arabaya binmeyin. Bulantı hissetmeye başlarsanız, duman gibi tahriş edici maddelere karşı daha duyarlı olursunuz. Dumana maruz kalmak kusma olasılığınızı artırabilir.
  • Araba kitap okurken mideniz bulanıyor mu? İşte sebebi ve çözüm önerileri

    Mide bulantısını önleyen ilaçlardan yararlanabilirsiniz. Bir doktora veya eczacıya danışarak mide bulantınızı yatıştıracak bir ilaç içebilirsiniz. 
  • Araba kitap okurken mideniz bulanıyor mu? İşte sebebi ve çözüm önerileri

    Hareket hastalığı için tasarlanan gözlüklerden yararlanabilirsiniz. Bu gözlüklerin içinde renkli bir sıvı bulunuyor. Bu renkli sıvıların hareketi de görüşü ve iç kulağı yeniden senkronize edebiliyor.

    Kaynak: Wikihow ve Sciencefocus

 

 

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