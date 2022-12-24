Araba kitap okurken mideniz bulanıyor mu? İşte sebebi ve çözüm önerileri

Yolculuk sırasında kitap okumak oldukça zevkli bir aktivite. Ancak bazen bu tam bir işkenceye dönebiliyor! Kimi insanlar, yolculuk sırasında kitap okuduğunda mide bulantısı yaşar. Peki, neden?

Bu tarz bir mide bulantısı; iç kulağınız ve gözleriniz hareket edip etmediğiniz konusunda aynı fikirde olmadığında ortaya çıkar. Buna hareket hastalığı denir.