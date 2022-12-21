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Kitap okumak neden uykumuzu getirir? İşte ilginç gerçek!

Kitap okumak zihinsel olarak aktiflik isteyen bir eylem olmasına rağmen uyumak için de ideal bir aktivite! Bu iki zıt beyin hareketi çelişkili gibi dursa da oldukça mantıklı bir cevaba sahip. İşte, ilginç bir gerçek...

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  • Kitap okumak neden uykumuzu getirir? İşte ilginç gerçek!

    Günlük koşuşturmacının ardından kitap okumak, zihinsel olarak rahatlatıcı ve eğlenceli bir aktivite. Ancak ne var ki kitap okurken yavaş yavaş uykulu bir ruh haline geçiyoruz. Peki, bu neden oluyor?
  • Kitap okumak neden uykumuzu getirir? İşte ilginç gerçek!

    İnsanlar, genelde sessiz ve rahat ortamlarda kitap okur. Bu rahat ortam, beyne uyku öncesi yaşanan rahatlama dönemini hatırlatır ve beyin bunu, kişinin uyku hazırlığı olarak algılar.
  • Kitap okumak neden uykumuzu getirir? İşte ilginç gerçek!

    Diğer bir sebep ise sessiz ortamlarda beyni uyanık tutacak herhangi bir uyarının olmamasından kaynaklanır. Rahatlayan zihin; kişinin uykulu hissetmesi için ideal bir atmosfer oluşturur.
  • Kitap okumak neden uykumuzu getirir? İşte ilginç gerçek!

    Bu, zaman zaman rahatlatıcı bir uykunun kapısını açsa da bazen kitap okuma zevkini bozabilir de. Bunu engellemek için yapılabilecek birkaç basit yöntem bulunuyor.

    İlk olarak, kitap okumayı sabahları yapabilir veya sesli kitapları tercih edebilirsiniz. 
  • Kitap okumak neden uykumuzu getirir? İşte ilginç gerçek!

    Bununla beraber; kitabı yatağınız olmayan bir yerde okuyabilirsiniz. Böylece beyniniz, yataktaki kadar rahat hissetmeyecek ve daha uyanık olacaktır.

    Bunları tercih etmiyorsanız, hafif de olsa bir gürültünün olduğu yerlerde kitap okuyabilirsiniz böylece siz kitap okurken, beyniniz uyarıcı seslere karşı uyanık kalabilir. 

    Kaynak: Mental Floss

 

 

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