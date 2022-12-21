Kitap okumak neden uykumuzu getirir? İşte ilginç gerçek!

Bununla beraber; kitabı yatağınız olmayan bir yerde okuyabilirsiniz. Böylece beyniniz, yataktaki kadar rahat hissetmeyecek ve daha uyanık olacaktır.

Bunları tercih etmiyorsanız, hafif de olsa bir gürültünün olduğu yerlerde kitap okuyabilirsiniz böylece siz kitap okurken, beyniniz uyarıcı seslere karşı uyanık kalabilir.

Kaynak: Mental Floss