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21 Aralık nar ritüeli ile yeni yıla bolluk bereketle girin

Her sene takvimler 21 Aralık'ı gösterdiğinde halk arasında nar kırma ritüeli yapılıyor. Bolluk ve bereket getireceği inanılan nar, birçok dinde önemli bir yere sahip.

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  • 21 Aralık nar ritüeli ile yeni yıla bolluk bereketle girin

    En uzun gece ve kışdönümü olarak bilinen 21 Aralık geldiğinde halk arasında nar kırma ritüeli yapılıyor. 
  • 21 Aralık nar ritüeli ile yeni yıla bolluk bereketle girin

    Bunun için bir nar alınır ve evin kapısının önünde hızlıca yere atılarak patlatılır. Nar taneleri ne kadar çoksa ve ne kadar uzağa giderse bolluk bereketin de o kadar fazla olacağı inanılır.
  • 21 Aralık nar ritüeli ile yeni yıla bolluk bereketle girin

    Nar üzerinden böyle bir ritüelin yapılması çok şaşırtıcı değil çünkü nar, birçok kültürde inanışın bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

    Yahudilikte nar; Tevrat'ın 613 emriyle örtüşen 613 tane çekirdeği olduğu için Roş Aşana'da (Yahudi Yeni Yılı) geleneksel olarak yenir. Ayrıca bereketi temsil eder.
  • 21 Aralık nar ritüeli ile yeni yıla bolluk bereketle girin

    Hıristiyanlıkta nar sıklıkla süs eşyası olarak kullanılır. Tohumlar bir tabağa konur ve cennetin tatlılığının bir sembolü olarak anma törenleri için yola dökülür. 
  • 21 Aralık nar ritüeli ile yeni yıla bolluk bereketle girin

    Budizm'de nar, şeftali ve narenciye ile birlikte üç kutsanmış meyveden biri olarak kabul edilir. Bazı Hindu gelenekleri, narı refah ve doğurganlıkla sembolize eder. Aynı zamanda hem Bhoomidevi (toprak tanrıçası) hem de Lord Ganesha ile ilişkilidir.
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