21 Aralık nar ritüeli ile yeni yıla bolluk bereketle girin

Nar üzerinden böyle bir ritüelin yapılması çok şaşırtıcı değil çünkü nar, birçok kültürde inanışın bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Yahudilikte nar; Tevrat'ın 613 emriyle örtüşen 613 tane çekirdeği olduğu için Roş Aşana'da (Yahudi Yeni Yılı) geleneksel olarak yenir. Ayrıca bereketi temsil eder.