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Noel Baba figürü nasıl doğdu? İşte Noel Baba'nın ilginç hikâyesi

Noel Baba denilince hepimizin aklına elinde hediye paketleri olan, tatlı bir adam geliyor. Bu figür, bir efsane olarak yola çıktı ancak pazarlama dünyasının büyük etkisiyle popüler kültürün bir parçası oldu. İşte, Noel Baba'nın hikâyesi...

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  • Noel Baba figürü nasıl doğdu? İşte Noel Baba'nın ilginç hikâyesi

    Noel Baba, tüm dünyada ikon haline gelen bir simge. Her sene çocuklara hediyeler dağıtan, tatlı ve şirin bir baba figürü olarak tanınıyor.

    Noel Baba'nın ilginç bir hikâyesi var. Noel Baba olarak adlandırdığımız kişi aslında 4. yüzyılda yaşayan ve bir Hıristiyan azizi olan Aziz Nikolaos.
  • Noel Baba figürü nasıl doğdu? İşte Noel Baba'nın ilginç hikâyesi

    Aziz Nikolas hakkında çok az şey biliyoruz ancak kendisi herkese yardım eden, "kutsal" bir adam olarak tasvir ediliyor.

    Aziz Nikolaos'ı anmak için hayatını kaybettiği 6 Aralık günü bayram olarak kutlanıyor. Bayram süresince çocuklara hediyeler dağıtılıyor. 
  • Noel Baba figürü nasıl doğdu? İşte Noel Baba'nın ilginç hikâyesi

    Bu efsane ilk kez Hollandalı göçmenler vasıtasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New Amsterdam'a yani günümüz New York'una ulaştı.

    Bu efsane giderek yaygınlaştı ve Noel zamanında çocuklara hediye veren, iyi kalpli ve yaşlı bir adam olan Noel Baba figürüne dönüştü. 
  • Noel Baba figürü nasıl doğdu? İşte Noel Baba'nın ilginç hikâyesi

    Noel Baba'nın ilk tasviri 1863 yılında Harper's Weekly için çizilen bir karikatürdü. Çizer Thomas Nast 1823 “A Visit from St. Nicholas” (Noelden Önceki Gece) isimli şiirden etkilenerek, hayalindeki figürü çizdi.
  • Noel Baba figürü nasıl doğdu? İşte Noel Baba'nın ilginç hikâyesi

    Ancak bugünkü ikonik Noel Baba tasvirinin yaratıcısı Coca-Cola oldu. 1931 yılında Haddon Sundblum, şirket için bir çizim hazırladı ve şirketin baskın rengi olan kırmızıyı çiziminde kullandı. 
  • Noel Baba figürü nasıl doğdu? İşte Noel Baba'nın ilginç hikâyesi

    Sundblum'un Noel Baba'sı, şişman, beyaz sakallı, uçları beyaz kürklü kırmızı bir kıyafet giyen, siyah kemerli, siyah çizmeli, yumuşak kırmızı şapkalıydı.

    Bu imaj, tüm dünyada o kadar çok sevildi ve benimsendi ki günümüzde Noel Baba dendiği zaman herkesin aklında tek bir görüntü oluşuyor.
  • Noel Baba figürü nasıl doğdu? İşte Noel Baba'nın ilginç hikâyesi

    Son olarak, ilginç bir bilgi daha paylaşalım; "Noel Baba" diye bilinen Hıristiyan azizi Nikolaos'un mezarı, Antalya'nın Demre ilçesinde bulundu.

    Kaynak: Independent, Britannica

 

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