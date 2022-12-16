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Akıllara durgunluk veren en ilginç 9 hamilelik: Dünya rekoru kıran anneler

Hamile kalmak ve bir çocuk dünyaya getirmek hem çok zahmetli hem de büyüleyici bir süreç; üstelik bir de dünya rekoru kıracak bir hamilelikse! Bu anneler, dünya rekoru kıran inanılmaz doğumlarla adını tarihe yazdırdılar. Bakın, neler var?

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  • Akıllara durgunluk veren en ilginç 9 hamilelik: Dünya rekoru kıran anneler

    Ocak 1987'de Anna Bates, Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na göre şimdiye kadar kaydedilen en uzun bebeği doğurdu. Bebek doğduğunda 71 santim ve 10 kiloydu.

    Bebeğin, anne ve babası da uzun insanlardı. Anne 2 metre 41 santim, baba ise 2 metre 36 santimdi. Ne var ki bebek, doğduktan 11 saat sonra yaşamın yitirdi.
  • Akıllara durgunluk veren en ilginç 9 hamilelik: Dünya rekoru kıran anneler

    Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na giren diğer bebek ise "en kısa" unvanını taşıyor. Nisa Juarez, 20 Temmuz 2002'de 108 gün erken doğduğunda sadece 24 santim ve 320 gramdı. 
  • Akıllara durgunluk veren en ilginç 9 hamilelik: Dünya rekoru kıran anneler

    Guinness Dünya Rekorları'na göre, 18. yüzyılda Rusya'nın Şuya kentinden yaşayan köylü bir kadın, yaşamı boyunca 69 bebek doğurdu.

    Anne, 16 çift ikiz, yedi set üçüz ve dört set dördüz doğurdu. Böylece kadın, 69 kez doğum yapmak zorunda kalmadı. 

    İnanılmaz anne, aynı zamanda bir anneden doğan en çok ikiz ve dördüz setinin rekorunu elinde tutuyor. 
  • Akıllara durgunluk veren en ilginç 9 hamilelik: Dünya rekoru kıran anneler

    Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na göre; hayatta kalan en prematüre bebek rekoru, anne karnında sadece 21 hafta kalan Curtis Means'e ait. Curtis, doğduğunda 420 gramdı ve hayatta kalma şansı yüzde 1'di. Ancak şu an kendisi hayatta ve sağlıklı. 
  • Akıllara durgunluk veren en ilginç 9 hamilelik: Dünya rekoru kıran anneler

    Aynı rekoru paylaşan ikiz bebekler, Keeley ve Kambry Ewoldt ise anne karnında sadece 22 hafta geçirdi. Bebekler ilk dünyaya geldiğinde biri 490 gram diğeri ise 379 gramdı.
  • Akıllara durgunluk veren en ilginç 9 hamilelik: Dünya rekoru kıran anneler

    5 Temmuz 1978'de anne Lesley Brown'dan dünyaya gelen Louise Brown, ilk tüp bebek olma unvanını taşıyor. 
  • Akıllara durgunluk veren en ilginç 9 hamilelik: Dünya rekoru kıran anneler

    2021'de Halima Cissé adlı Malili bir kadın, tek hamilelikten dokuz bebek doğurdu. Başlangıçta yedi bebek taşıdığı düşünülen Cissé, 6 Mayıs 2021'de 30 haftalık bir gebeliğin ardından dokuz bebeğini de sezaryenle başarıyla doğurarak dünya rekoru kırdı.
  • Akıllara durgunluk veren en ilginç 9 hamilelik: Dünya rekoru kıran anneler

    Bir klinikte tedavi görmek için yaşı hakkında yalan söyleyen Maria del Carmen Bousada Lara, çocukları olduktan sonra gerçekleri itiraf etti. 

    Kadın, tedaviye başladığında 55 yaşındaydı ve çocuğunu dünyaya getirdiğinde ise neredeyse 67 yaşındaydı. Bu da onu doğum yapan en yaşlı anne olarak, dünya tarihine geçirdi.

     
  • Akıllara durgunluk veren en ilginç 9 hamilelik: Dünya rekoru kıran anneler

    1992 yılında dondurulan embriyolar, tam 30 sene sonra bir çift tarafından kullanıldı. Lydia ve Timothy isimli ikizler, yeni doğmalarına rağmen 30 yaşındaydı.

    Kaynak: Live Science

 

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