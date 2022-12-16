Akıllara durgunluk veren en ilginç 9 hamilelik: Dünya rekoru kıran anneler

Guinness Dünya Rekorları'na göre, 18. yüzyılda Rusya'nın Şuya kentinden yaşayan köylü bir kadın, yaşamı boyunca 69 bebek doğurdu.

Anne, 16 çift ikiz, yedi set üçüz ve dört set dördüz doğurdu. Böylece kadın, 69 kez doğum yapmak zorunda kalmadı.

İnanılmaz anne, aynı zamanda bir anneden doğan en çok ikiz ve dördüz setinin rekorunu elinde tutuyor.