Genç kız 25 yıl boyunca hapsedildi: Bulunduğunda bir iskelete dönmüştü ve pislik içinde yaşıyordu

Polisler, odayı daha fazla incelemek istediler ama koku o kadar mide bulandırıcıydı ki daha fazla dayanamadılar.

Aynı polis memurları basına şunları söyledi: “Kadın aşırı yetersiz beslenmeden muzdarip görünüyordu. Çürümüş bir yatağın üzerinde tamamen çıplak bir şekilde yatıyordu. Dışkı kabuğu, et parçaları, sebzeler, balık ve çürük ekmekle çevriliydi. Ayrıca Bayan Monnier'in yatağının üzerinden geçen fareler ve böcekler gördük. Odadaki hava o kadar solunmazdı ki araştırmaya devam etmemiz imkânsızdı.”