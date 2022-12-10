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Ölecek kişiyi önceden bilen gizemli kedi: Kucağına yattığı hastalar 24 saatte hayatını kaybediyordu

ABD'de bir bakımevinde kalan Oscar isimli bir kedinin oldukça ilginç bir yeteneği vardı. Kedi, ne zaman bir hastanın kucağına otursa, o kişi en geç 24 saat içerisinde hayatını kaybediyordu. Oscar, bu yeteneğiyle adını tıp tarihine geçirmeyi başardı.

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  • Ölecek kişiyi önceden bilen gizemli kedi: Kucağına yattığı hastalar 24 saatte hayatını kaybediyordu

    ABD, Rhode Island'da Alzheimer ve Parkinson hastalarının kaldığı bir bakımevinin kedisi olan Oscar normal bir kedi gibiydi. 

    Bakımevi tarafından sevilen kedi hakkında oldukça ilginç bir detay fark edildi.

    Kaynak: AP
  • Ölecek kişiyi önceden bilen gizemli kedi: Kucağına yattığı hastalar 24 saatte hayatını kaybediyordu

    Oscar, ne zaman birinin kucağına gidip otursa o kişi birkaç saat içerisinde veya en geç 24 saat içerisinde hayatını kaybediyordu.

    Oscar, bakımevinde dolaşırken hastaları gözlüyor ve kokluyordu. Ancak herkese karşı bir tepki vermiyor, yalnızca kısa bir süre sonra hayatını kaybedecek kişilerin kucaklarına oturuyordu.

    Kaynak: AP
  • Ölecek kişiyi önceden bilen gizemli kedi: Kucağına yattığı hastalar 24 saatte hayatını kaybediyordu

    Oscar, hastanın huzur içinde ölmesini sağlıyor ve hasta yatağının başında birkaç saat boyunca nöbet tutuyordu. 
  • Ölecek kişiyi önceden bilen gizemli kedi: Kucağına yattığı hastalar 24 saatte hayatını kaybediyordu

    Giderek Oscar'ın yeteneğine inanan çalışanlar, kedi birinin kucağına oturur oturmaz hazırlık yapmaya başlıyor ve hastanın ailesine ulaşıyordu.

    Oscar, 2007'de New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir makale ile tarihe geçti. Makalenin yazarı Oscar hakkında bir kitap çıkardı.
  • Ölecek kişiyi önceden bilen gizemli kedi: Kucağına yattığı hastalar 24 saatte hayatını kaybediyordu

    Ocak 2010 itibarıyla Oscar, 50 ölümü doğru bir şekilde tahmin etti.

    Kedinin bunları nasıl bildiği konusunda kesin bir görüşe varılamadı. Bunun hakkında sadece birkaç teori bulunuyor.
  • Ölecek kişiyi önceden bilen gizemli kedi: Kucağına yattığı hastalar 24 saatte hayatını kaybediyordu

    Bunlardan ilki, ölümün bir kokusu olması. Teoriye göre insanlar bu kokuyu alamıyordu ancak daha hassas bir koklama duyguna sahip olan hayvanlar bunu yapabilirdi.

    Diğer teori ise "kaynağını bilinmeyen" bir şekilde Oscar'ın ölen kişilerle manevi bir bağ kurmasına dayanıyordu.

    Olayın detayları National Library of Medicine'da yayınlanan makaleden alınmıştır.

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