Ölecek kişiyi önceden bilen gizemli kedi: Kucağına yattığı hastalar 24 saatte hayatını kaybediyordu

Bunlardan ilki, ölümün bir kokusu olması. Teoriye göre insanlar bu kokuyu alamıyordu ancak daha hassas bir koklama duyguna sahip olan hayvanlar bunu yapabilirdi.

Diğer teori ise "kaynağını bilinmeyen" bir şekilde Oscar'ın ölen kişilerle manevi bir bağ kurmasına dayanıyordu.

Olayın detayları National Library of Medicine'da yayınlanan makaleden alınmıştır.