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Cüce olarak doğdu ama öldüğünde 2 metreden fazlaydı: Hem cüce hem deve olan genç adam

21 yaşındaki genç adam, tıp tarihine ilginç bir vakayla geçti. Cüce olarak sayılan Adam Rainer, bir anda öyle bir büyümeye başladı ki boyu 2 metreyi geçti. Rainer, tarihte hem cüce hem de deve olarak bilinen tek adam! Bakın, bu ilginç hikâye nasıl başlıyor?

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  • Cüce olarak doğdu ama öldüğünde 2 metreden fazlaydı: Hem cüce hem deve olan genç adam

    Adam Rainer, 1899 yılında Avusturya'nın Graz kentinde orta boylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Rainer orduya katılmaya çalıştı ancak boyu ortalama 4 fit (120 santim) olunca kabul edilmedi ve kendisi cüce olarak sayıldı.  

    Garip olan tek şey; Adam'ın ellerinin ve ayaklarının küçük bedenine göre son derece büyük olmasıydı.
  • Cüce olarak doğdu ama öldüğünde 2 metreden fazlaydı: Hem cüce hem deve olan genç adam

    Orduya ilk kez başvurduğunda 44 numara ayakkabı giyiyordu. Yıllar sonra ayakkbı numarası US 20 olarak, ikiye katlandı. 

    (Ayakkabı numarası çok büyük olduğu için bir numaraya karşılık gelmiyor.)

    Genç adam bir sene sonra orduya tekrar başvurdu. 5 santim daha uzamıştı ancak yine yeterli gelmedi ve yine orduya kabul edilmedi.
  • Cüce olarak doğdu ama öldüğünde 2 metreden fazlaydı: Hem cüce hem deve olan genç adam

    1920 yılında Adam'ın hastane kayıtları onun küçük ve zayıf bir genç olduğunu yazıyordu. Bu durumun onun için kalıcı olacağı düşünülüyordu. 

    Ancak Rainer 21 yaşında geldiğinde bir şey oldu! Rainer sadece beş santim daha büyümekle kalmadı; herhangi bir yavaşlama belirtisi olmadan endişe verici bir şekilde büyümeye başladı.

    Sonraki on yılda, 5 fitten (150 santim) kısa olan genç adamın boyu 7'1''e (2 metre 16 santim) yükseldi. 
  • Cüce olarak doğdu ama öldüğünde 2 metreden fazlaydı: Hem cüce hem deve olan genç adam

    1930 ile 1931 yılları arasında Rainer, Dr A. Mandl ve Dr. F. Windholz tarafından muayene edildi ve bu süre zarfında onun akromegali olarak bilinen bir durumdan muzdarip olduğu keşfedildi.

    Rainer'ın durumuna hipofiz bezindeki bir tümör neden olmuştu ve bu da büyüme hormonlarının aşırı üretim yapmasına yol açmıştı.
  • Cüce olarak doğdu ama öldüğünde 2 metreden fazlaydı: Hem cüce hem deve olan genç adam

    Garip görünümünün arkasındaki sebep buydu çünkü Rainer'ın sadece anormal derecede büyük elleri ve ayakları yoktu. Ayrıca çıkıntılı bir alnı ve çenesi ile geniş aralıklı dişlerin üzerine yerleştirilmiş kalın dudakları vardı.
  • Cüce olarak doğdu ama öldüğünde 2 metreden fazlaydı: Hem cüce hem deve olan genç adam

    İki doktor, tümörün on yıldan fazla bir süredir büyümekte olduğu gerçeği göz önüne alındığında, başarı şansının düşük olduğuna inanmalarına rağmen genç adamı ameliyat etmeye karar verdi. 

    Ameliyattan birkaç ay sonra Rainer tekrar ölçüldü. Omurilik eğriliği daha şiddetli olmasına rağmen, ayakta durma yüksekliği aynı kalmıştı bu da tümör büyüme hızının yavaşladığını ancak durmadığını gösteriyordu.
  • Cüce olarak doğdu ama öldüğünde 2 metreden fazlaydı: Hem cüce hem deve olan genç adam

    Rainer'ın sağlığı bozulmaya devam etti. Sağ gözü kör oldu ve sol kulağında işitme kaybı meydana geldi. Zamanla omurga bozukluğu o kadar belirgin hale geldi ki Rainer yatağa mahkum oldu.

    51 yaşında, 7'8 inç ( 2 metre 37 santim) boyunda öldü. Ancak bazı gazeteler boyunu 7'10" (2 metre 16 santim) olarak yazdı.

    Olayın detayları Business Insider'dan alınmıştır. 

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