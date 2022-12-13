Cüce olarak doğdu ama öldüğünde 2 metreden fazlaydı: Hem cüce hem deve olan genç adam

Adam Rainer, 1899 yılında Avusturya'nın Graz kentinde orta boylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Rainer orduya katılmaya çalıştı ancak boyu ortalama 4 fit (120 santim) olunca kabul edilmedi ve kendisi cüce olarak sayıldı.

Garip olan tek şey; Adam'ın ellerinin ve ayaklarının küçük bedenine göre son derece büyük olmasıydı.