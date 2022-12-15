Çocukların eksik kol ve bacaklarla doğmasına neden olan ilaç faciası: Binlerce bebek böyle doğdu

Thalidomide, 1950'lerde Chemie Grünenthal şirketi tarafından Almanya'da sakinleştirici olarak geliştirildi ve birkaç (hamile olmayan) hayvan türünde ve daha sonra insanlarda test edildi.

Deney sonuçları, çok yüksek dozların bile zararlı olmadığını gösteriyor gibiydi. İlacın yüksek doz verildiği insanlarda uyku hali, baş dönmesi ve kabızlıktan başka yan etki görülmedi.