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Gözlerini bebekken kaybetti, sesler yoluyla görmeye başladı: Ona Yarasa Adam diyorlar

Henüz bir bebekken görme yetisini kaybeden Daniel Kish, ekolokasyon denilen bir yöntemi kullanarak sesler aracılığıyla görmeye başladı. Nesnelerden gelen ses dalgalarıyla mekânı tanıyabilen Kish'in beyin tomografisinden elde edilen sonuçlar hem şaşırtıcı hem de büyüleyiciydi. İşte, ilham veren bir hikâye...

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  • Gözlerini bebekken kaybetti, sesler yoluyla görmeye başladı: Ona Yarasa Adam diyorlar

    1966 yılında doğan Daniel Kish, gözlerini retina kanserinden dolayı kaybettiğinde sadece 13 aylık bir bebekti.

    Bu talihsiz olay, Daniel'ı durdurmadı. Büyüdükçe, onu tarihe geçirecek bir yeti kazandı. Hatta bu yeteneği ona Yarasa Adam (Batman) unvanının takılmasını sağladı.
  • Gözlerini bebekken kaybetti, sesler yoluyla görmeye başladı: Ona Yarasa Adam diyorlar

    Daniel, henüz bir çocukken yarasaların kullandığı taktiği kullandı. Bu yönteme ekolokasyon deniyor. 
  • Gözlerini bebekken kaybetti, sesler yoluyla görmeye başladı: Ona Yarasa Adam diyorlar

    Ekolokasyonda; kör olan yarasalar, ağızlarından bir ses çıkartıyor ve o ses dalgası bir nesneye çarptığında nesneden çıkan yankı, yarasaların yönlerini bulmasını ve nesnelerin yerini tespit etmesini sağlıyor. 
  • Gözlerini bebekken kaybetti, sesler yoluyla görmeye başladı: Ona Yarasa Adam diyorlar

    Küçük yaşta bunu keşfeden Daniel, ağzından "klik" diye bir ses çıkartarak, nesnelerin yerini keşfediyordu. Zaman içerisinde Kish, yankılardan gelen bilgileri okumayı çok iyi öğrenmişti. 

    Bu yeteneğini geliştiren Daniel şu anda gayet normal bir hayat yaşıyor hatta bisiklete ve kaykaya binebiliyor! 
  • Gözlerini bebekken kaybetti, sesler yoluyla görmeye başladı: Ona Yarasa Adam diyorlar

    Daniel bu yönteme Flash Sonar ismini verdi ve görme engelli diğer insanlara da bu eğitimi vermek için World Access for the Blind isminde bir vakıf kurdu.
  • Gözlerini bebekken kaybetti, sesler yoluyla görmeye başladı: Ona Yarasa Adam diyorlar

    Daniel, bu yöntemin beyindeki karşılığını bulmak için bilimsel bir araştırma başlattı. 

    Bu konu hakkında Kish üzerinde çalışmalar yapan Londra'daki Western Ontario Üniversitesi Beyin ve Zihin Merkezi direktörü Mel Goodale, şöyle diyor: "Kish'in yankıları dinlerken beynindeki aktivite modelini inceledik. Ortaya çok ilginç bir tablo çıktı!"
  • Gözlerini bebekken kaybetti, sesler yoluyla görmeye başladı: Ona Yarasa Adam diyorlar

    Daniel'in beynindeki işitsel kısım pasif kalırken, görmeyle ilgili olan kısım harekete geçiyordu. Yani, Daniel cidden sesler yoluyla görüyordu. 
  • Gözlerini bebekken kaybetti, sesler yoluyla görmeye başladı: Ona Yarasa Adam diyorlar

    Kish, ekolokasyon konusunda çok başarılı olsa da elinde beyaz bastonunu asla bırakmıyordu. Bu durumu şöyle açıklıyor; "Ekolokasyonu bir tür uzak görüş olarak düşünebiliriz; çok uzaktaki şeyler için iyidir. Baston, daha yakın ve yer seviyesindeki şeyler için iyidir."

    Kaynak: ABC News

 

 

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