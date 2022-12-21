Gözlerini bebekken kaybetti, sesler yoluyla görmeye başladı: Ona Yarasa Adam diyorlar

Kish, ekolokasyon konusunda çok başarılı olsa da elinde beyaz bastonunu asla bırakmıyordu. Bu durumu şöyle açıklıyor; "Ekolokasyonu bir tür uzak görüş olarak düşünebiliriz; çok uzaktaki şeyler için iyidir. Baston, daha yakın ve yer seviyesindeki şeyler için iyidir."

Kaynak: ABC News