Aile, küçük kızı bir süre görmezden gelse de en sonunda konuyu araşırmaya karar verdi ve kasabada yaşadığı iddia edilen eski eşi araştırdı. Aile bir şok daha yaşadı çünkü gerçekten de tarife uyan bir adam vardı!

Mektup gönderilerek, durum adama anlatıldı. Adam, küçük kızın iddiasını test etmek için kendi yerine kuzenini kızın karşısına çıkardı.