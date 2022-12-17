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Önceki hayatını hatırladığını iddia eden 4 yaşındaki çocuk: "Doğumdan sonra hayatımı kaybettim"

Hindistan'da yaşayan 4 yaşındaki bir çocuk, önceki hayatını hatırladığını söyledi. Ailesine, doğumdan sonra öldüğünü ve bir kocası olduğunu anlattı. Bu ilginç olay Hindistan'da büyük yankı buldu ve konu hakkında ülke lideri Ghandi tarafından komisyon kuruldu. Tüm araştırma grubu büyük şok yaşadı çünkü küçük kızın her söylediği her şey doğruydu. İşte, tarihe geçen ilginç bir olay...

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  • Önceki hayatını hatırladığını iddia eden 4 yaşındaki çocuk: "Doğumdan sonra hayatımı kaybettim"

    Shanti Devi, Hindistan'ın Delhi ilçesinde doğan bir çocuktu. Dört yaşına kadar normal bir çocuktu.

    Shanti Devi henüz dört yaşındayken, doğduğu yerden kilometrelerce uzakta olan bir kasaba ve eski aile hayatına dair ürkütücü ve özel ayrıntılar anlatmaya başladı.
  • Önceki hayatını hatırladığını iddia eden 4 yaşındaki çocuk: "Doğumdan sonra hayatımı kaybettim"

    Ailece yedikleri yemek veya annesinin onu giydirmesi sırasında eski anıları tetikleniyor ve ailesine eski hayatına dair anılar anlatıyordu.

    Devi sonunda ailesine önceki adının Lugdi olduğunu ve 1925 yılının Ekim ayında bir erkek çocuk doğurduktan kısa bir süre sonra öldüğünü söyledi. Doğum sancıları ve geçirdiği cerrahi işlemler hakkında esrarengiz ayrıntılar da ekledi.
  • Önceki hayatını hatırladığını iddia eden 4 yaşındaki çocuk: "Doğumdan sonra hayatımı kaybettim"

    Dokuz yaşına gelene kadar, önceki hayatında evli olduğu kocasının ismini açıklamadı. Devi yalnızca kocasının açık tenli bir adam olduğunu, sağ yanağında bir siğil bulunduğunu ve okuma gözlüğü taktığını söylüyordu. En sonunda kocasının ismini Kedar Nath olduğunu bazen de Pandit Kedarnath Chaube olarak hitap edildiğini söyledi.
  • Önceki hayatını hatırladığını iddia eden 4 yaşındaki çocuk: "Doğumdan sonra hayatımı kaybettim"

    Aile, küçük kızı bir süre görmezden gelse de en sonunda konuyu araşırmaya karar verdi ve kasabada yaşadığı iddia edilen eski eşi araştırdı. Aile bir şok daha yaşadı çünkü gerçekten de tarife uyan bir adam vardı!

    Mektup gönderilerek, durum adama anlatıldı. Adam, küçük kızın iddiasını test etmek için kendi yerine kuzenini kızın karşısına çıkardı.
  • Önceki hayatını hatırladığını iddia eden 4 yaşındaki çocuk: "Doğumdan sonra hayatımı kaybettim"

    Bu bir testti lakin Shanti karşısındaki kişinin kocasının kuzeni olduğunu söyledi. Eski eş ve çocuk, olaylar karşısında şoke oldu.

    Eski eş Nath, Devi ile tek başına konuşmak istedi ve sorularına verdiği her yanıtın tamamen doğru olduğunu iddia etti.
  • Önceki hayatını hatırladığını iddia eden 4 yaşındaki çocuk: "Doğumdan sonra hayatımı kaybettim"

    Shanti, kocası ve çocuğu olduğunu söylediği eski ailesiyle birkaç gün vakit geçirdi. Küçük kız, eski evine gitmek istediğini belirtti. Biraz zor da olsa ailesi bu isteği kabul etti.

    Hindistan'da derin yankı bulan olay Hint Lider Ghandi'nin kulağına kadar gitti. Ghandi, olayla ilgili olarak komisyon kurulmasını istedi. Kasım 1935'te bir düzine araştırmacı, Mathura'ya giden üç saatlik tren yolculuğunda Devi ve ailesine katıldı.
  • Önceki hayatını hatırladığını iddia eden 4 yaşındaki çocuk: "Doğumdan sonra hayatımı kaybettim"

    Araştırma dahilinde şoföre nereye gittiğini umursamadan sadece kızın gösterdiği rotayı takip etmesi talimatı verildi.

    Gerçekten de Devi, grubu eski evi olduğunu iddia ettiği yere yönlendirmede hiç sorun yaşamadı. Yol boyunca, daha önce asfaltlanmamış çeşitli sokakları ve önceki hayatında orada olmayan binaları fark etti. Sürücü bu gözlemlerin doğru olduğunu onayladı.
  • Önceki hayatını hatırladığını iddia eden 4 yaşındaki çocuk: "Doğumdan sonra hayatımı kaybettim"

    Hatta Shanti, eski evine yaptığı tur arasında önceki hayatında anne babası olduğunu iddia ettiği kişileri bile tanıdı. Kalabalık arasından onları seçti. Çocuklarını kaybeden acılı anne baba, küçük kıza sevgiyle sarıldı.

    Mathura'da daha uzun süre kalmak istese de, Devi'nin şu anki ebeveynleri ve müfettişler kısa süre sonra Delhi'ye geri döndüler. Komisyon, raporlarında tanık olduklarına dair “mantıklı bir açıklama” bulamadı.
  • Önceki hayatını hatırladığını iddia eden 4 yaşındaki çocuk: "Doğumdan sonra hayatımı kaybettim"

    Shanti, hayatı boyunca hiç evlenmedi. Delhi'de sakin, ruhani bir hayat yaşadı. 61 yaşında vefat etti ve tüm bu garip olaylar silsilesi 1994 yılında İsveçli yazar Sture Lonnerstrand tarafından "Daha Önce Yaşadım: Shanti Devi'nin Reenkarnasyonunun Gerçek Hikayesi" isimli bir kitaba çevrildi.

    Kaynak: All Thats Interesting

 

 

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