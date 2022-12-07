Önce Dr.Williams tarafından alınan vaka daha sonra Dr. Harlow tarafından üstlenildi. Harlow; demiri çıkardı ve pansuman yaptı. Gage, bu sırada konuşuyor hatta kazanın nasıl olduğunu anlatıyordu!

Fotoğraf: Harvard Üniversitesi. Gage'nin kafatasının 3D baskılı görüntüsü.