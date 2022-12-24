Neden kışın daha fazla hasta oluyoruz?

Şu ana kadar bu konu hakkında önceki araştırmalardan bilinen iki sebep vardı. İlki, insanlarla kapalı alanlarda vakit geçiriyoruz ve bu da virüslerin yayılmasını tetikliyor. İkincisi ise virüslerin kuru havada daha fazla yaşayabilmesiydi.

Yapılan bir araştırma bunu daha derin inceledi ve daha keskin sonuçlar elde etti.