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Hepimiz biliyoruz ancak asıl sebebini sorgulamıyoruz! Sinema koltukları neden kırmızı?

Çevremizde bulunan objelerin ve renklerin bazı durumlarda bilinçli bir şekilde tercih edildiğini biliyor muydunuz? Hemen hemen herkesin sinema salonu dendiğinde gözünde kırmızı koltuklar beliriverir. Sinema ve tiyatro salonlarında koltukların kırmızı olduğunu hepimiz biliyoruz ancak neden böyle seçildiğine dair çoğumuzun bir fikri bile yok. Peki, sinema koltukları neden kırmızı renktir? Bu bir tesadüf mü yoksa bilinçlice yapılmış bir şey mi?

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  • Hepimiz biliyoruz ancak asıl sebebini sorgulamıyoruz! Sinema koltukları neden kırmızıdır?

    Bir sinema salonuna ya da tiyatroya gittiğimizde koltukların ve perdenin kırmızı olduğunu fark etmişsinizdir. Özellikle kadife kırmızılığının karşıladığı bu salonlarda renklerin neden böyle olduğunu hiç merak ettiniz mi? Elbette tüm salon koltuklarının kırmızı bir tesadüf olamaz. Bunun bir nedeni var. Nedeni frekansında saklı!
  • Hepimiz biliyoruz ancak asıl sebebini sorgulamıyoruz! Sinema koltukları neden kırmızıdır?

    Kırmızı rengin bazı özelliklerinden bahsetmek gerekirse;

    Doğada ana renkler arasında yer alan kırmızı enerji dolu, tutkunun ve aksiyonun rengidir. Kırmızı, fiziksel ihtiyaçlar ve hayatta kalma isteğiyle ilişkilendirilen, sıcak ve pozitif bir renktir.

     
  • Hepimiz biliyoruz ancak asıl sebebini sorgulamıyoruz! Sinema koltukları neden kırmızıdır?

    Motivasyon, enerji, coşku ve yaşama sevincini, sıcaklık ve aşk duygularını, kan basıncını ve vücut ısısını harekete geçiren kırmızı; fiziksel enerjiyi, bedensel gücü, cesareti pekiştiren bir renktir.

    Kırmızı kişiye enerji verir, duyguları uyandırır. Hareket geçmek için kişiyi motive etme özelliklerine sahiptir.
  • Hepimiz biliyoruz ancak asıl sebebini sorgulamıyoruz! Sinema koltukları neden kırmızıdır?

    Şimdi gelelim asıl konumuza…

    Sinema salonlarının koltuklarının kırmızı renkte olmasının iki farklı nedeni olduğu düşünülüyor. Bu nedenlerin ilki operanın tarihi ile ilgiliyken bir diğeri ise daha bilimsel bir nedene dayanıyor.

    İlk nedenden yani operanın tarihinden başlayacak olursak: Sinema koltuklarının kırmızı renge sahip olmasında opera binalarının etkisi olduğuna inanılıyor.
  • Hepimiz biliyoruz ancak asıl sebebini sorgulamıyoruz! Sinema koltukları neden kırmızıdır?

    Bilindiği gibi operanın merkezi İtalya'dır. Venedik'te yapılan ilk opera binasının dekorasyonunda kırmızı ve altın renkleri kullanılmıştı. Kullanılan renklerde kırmızı kraliyet ailesini yansıtıyordu. Opera Avrupa'da yayılmaya ve opera binaları çoğalmaya başladığı zamanlarda diğer binalarda da aynı renkler kullanıldı.
  • Hepimiz biliyoruz ancak asıl sebebini sorgulamıyoruz! Sinema koltukları neden kırmızıdır?

    Daha sonra zaman içerisinde operaya duyulan ilgi azaldı ve operanın yerini tiyatrolar ve sinemalar aldı. Tiyatro ve sinemalar da opera geleneğini sürdürerek renk tercihlerini kırmızıdan yana kullandılar. Sonrasında ise sinema koltuklarında kullanılan kırmızı renk günümüze kadar ulaştı.
  • Hepimiz biliyoruz ancak asıl sebebini sorgulamıyoruz! Sinema koltukları neden kırmızıdır?

    Gelelim koltukların kırmızı renkte kullanılmasının bilimsel nedenine…

    İnsan gözünün retinasında yer alan ve görünür ışığı algılayan hücreler ikiye ayrılır. Bu hücreler çubuklar ve konilerdir. Normal ışıklarda renkleri koniler algılarken düşük ışıktaki renkleri çubuklar algılar.

    Bilim insanları bu konu hakkında çeşitli deneyler gerçekleştirmiş ve yapılan araştırmalar sonucunda çubukların maksimum 498 nm çevresindeki dalga boylarına karşı duyar gösterdiğini ortaya koymuştur.
  • Hepimiz biliyoruz ancak asıl sebebini sorgulamıyoruz! Sinema koltukları neden kırmızıdır?

    Çubuk hücrelerinin en iyi algıladığı renk yeşildir. Kırmızı rengi ise çubuk hücreleri fark edemezler. Koni hücreleri ise tüm renkleri ayırt etmeden algılayabilme özelliğine sahiptirler.

    Çubuk hücrelerinin kırmızı rengi algılayamama nedeni ise kırmızı rengin dalga boyunun yüksek olmasıdır. Hatta kırmızı rengi karanlıkta görmediğimiz ilk renkten biridir. 
  • Hepimiz biliyoruz ancak asıl sebebini sorgulamıyoruz! Sinema koltukları neden kırmızıdır?

    Sinema salonlarındaki kırmızı koltuklara gelecek olursak, ışıklar kapatıldığı zaman kırmızı renk diğer renklere oranla daha kolay bir şekilde görünmez oluyor.

    Bu durum ise izlemek istediğimiz filme çok daha kolay bir şekilde odaklanmamızı sağlıyor. Yani seyircilere daha iyi bir film izleme deneyimi sunuyor.
  • Hepimiz biliyoruz ancak asıl sebebini sorgulamıyoruz! Sinema koltukları neden kırmızıdır?

    Peki siyah renk neden tercih edilmiyor madem diye düşünebilirsiniz. Elbette ki bunun da bir nedeni var.

    Siyah renkte sinemalarda kullanılıyor ancak kırmızı kadar çok değil. Düşünün ki sosyalleşmek ya da eğlenmek için bir filme gidiyorsunuz. O mekanda yer alan ve sizi daha depresif duygulara iten siyah rengin olmasını mı istersiniz yoksa mutluluk ve canlılık hislerini uyandıran kırmızı rengi görmeyi mi?
  • Hepimiz biliyoruz ancak asıl sebebini sorgulamıyoruz! Sinema koltukları neden kırmızıdır?

    Yani sorumuzun cevabı tamamen psikolojik. Sinema işletmecileri de bu renk hilesini bildikleri için siyah yerine kırmızı rengi kullanmayı tercih ediyor.
  • Hepimiz biliyoruz ancak asıl sebebini sorgulamıyoruz! Sinema koltukları neden kırmızıdır?

    İNSANLARDA RENK ALGISI VE SİNEMA SALONLARINDA KIRMIZI KOLTUK SEÇİMİ

    İnsan beyni düşük ve yüksek ışıkta renkleri farklı şekilde algılar. Renkler, çevreleyen renklere ve şekillere bağlı olarak farklı görünebilir.
  • Hepimiz biliyoruz ancak asıl sebebini sorgulamıyoruz! Sinema koltukları neden kırmızıdır?

    Bulunduğumuz ortamda ışık azaldıkça etrafımızdaki renkleri mavi görmeye eğilimli hâle geliriz. Düşük ışıkta göremediğimiz ilk renk ise kırmızıdır. Bundan dolayı sinema salonlarındaki koltuklar kırmızı renktedir.
  • Hepimiz biliyoruz ancak asıl sebebini sorgulamıyoruz! Sinema koltukları neden kırmızıdır?

    Işıklar kapandığında koltuklar da çok görünmesin ve bize daha iyi bir seyir keyfi sunsun diye sinema koltukları kırmızı renkte tercih edilir.

 

 

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