Peki siyah renk neden tercih edilmiyor madem diye düşünebilirsiniz. Elbette ki bunun da bir nedeni var.

Siyah renkte sinemalarda kullanılıyor ancak kırmızı kadar çok değil. Düşünün ki sosyalleşmek ya da eğlenmek için bir filme gidiyorsunuz. O mekanda yer alan ve sizi daha depresif duygulara iten siyah rengin olmasını mı istersiniz yoksa mutluluk ve canlılık hislerini uyandıran kırmızı rengi görmeyi mi?