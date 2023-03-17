Partnerlerine karşı duydukları hislerle ilgili anket dolduran çiftler, "Partnerimi sadece görmek bile beni heyecanlandırıyor", "Partnerimden önemli ölçüde duygusal destek alıyorum" ve "Benim için partnerimle ilişkimden daha önemli bir şey yok" gibi ifadelere yer verdi.